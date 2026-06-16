Krabička cigaret za 200 korun? EU tlačí na vyšší daně. „Držme se minima, jinak vydělají pašeráci“, varuje ekonom
Cigarety mohou v Česku během několika let dál výrazně zdražit. Podle studie ekonoma Štěpána Křečka má Evropská unie plán, který by zvedl minimální spotřební daň. Autor ale varuje, že špatně nastavené zdražování už českému rozpočtu nepomohlo – a naopak posílilo nákupy v zahraničí i černý trh.
Krabička cigaret nejméně za 200 korun. Tak by podle hlavního ekonoma BHS Štěpána Křečka mohl vypadat dopad připravovaných změn evropských pravidel pro spotřební daň z nikotinových výrobků.
„Do pěti let by Češi měli platit za krabičku cigaret minimálně 200 korun. Takový je alespoň aktuální plán Evropské unie,“ říká Křeček, autor studie, kterou má Newstream k dispozici.
Brusel výrazně zvyšuje nejnižší možné sazby spotřební daně. Pro Česko to znamená, že další růst daní se cigaretám a dalším nikotinovým výrobkům nejspíš nevyhne. Spor je ale o tempo a způsob.
Téměř čtyři z deseti Čechů ve věku 15 až 24 let užívají nikotin, čtvrtina z nich denně. Nejčastěji volí elektronické cigarety, jejichž užívání se v posledních letech výrazně zvýšilo. Vyplývá to z nového průzkumu Státního zdravotního ústavu, podle něhož v celé populaci podíl kuřáků i uživatelů alternativních nikotinových výrobků mírně klesá, stejně jako spotřeba alkoholu.
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Téměř čtyři z deseti Čechů ve věku 15 až 24 let užívají nikotin, čtvrtina z nich denně. Nejčastěji volí elektronické cigarety, jejichž užívání se v posledních letech výrazně zvýšilo. Vyplývá to z nového průzkumu Státního zdravotního ústavu, podle něhož v celé populaci podíl kuřáků i uživatelů alternativních nikotinových výrobků mírně klesá, stejně jako spotřeba alkoholu.
Daň rostla, výběr ne
Křeček upozorňuje, že česká zkušenost s rychlým zvyšováním daní u tabáku není dobrá. Stát podle studie sazby zvyšoval, ale očekávaný efekt v rozpočtu se nedostavil. Výběr spotřební daně z tabákových a nikotinových výrobků v posledních letech stagnuje pod hranicí 60 miliard korun.
Důvodem má být mimo jiné ztráta cenové výhody vůči sousedním zemím. Česko bylo dlouho zemí, kam pro cigarety jezdili lidé z Německa a Rakouska. Podle Křečka zahraniční zákazníci do roku 2019 skupovali zhruba třetinu všech cigaret prodaných v Česku. Prudké zdražování ale tuto výhodu umazalo.
Místo toho se část českých kuřáků přesunula za levnějšími nákupy do zahraničí, hlavně do Polska.
Šance, nebo další rána pro rozpočet
Paradoxně právě nové evropské minimum může podle autora studie Česku pomoci. Pokud budou muset daně zvedat i ostatní země, rozdíly mezi českým a polským trhem se zmenší. Česko by tak mohlo přestat ztrácet část spotřeby směrem za hranice.
Křeček ale doporučuje, aby vláda držela sazby jen na absolutním minimu, které bude EU požadovat, a přibližovala se k němu postupně. Skokové zdražování podle něj deformuje trh a žene část spotřebitelů mimo legální prodej.
„Chceme-li výrazně zvýšit daňový výběr z nikotinových produktů, je nutné, abychom se drželi na absolutním minimu sazeb, které bude požadovat Evropská unie,“ uvádí studie.
Podle výpočtu ekonoma by správnější nastavení daní mohlo státnímu rozpočtu přinést až 20 miliard korun ročně navíc.
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Padělky rostou
Vedle přeshraničních nákupů studie upozorňuje také na nelegální trh. Míra padělků podle Křečka v posledních pěti letech vzrostla více než šestinásobně. Kolem nelegálního trhu s tabákem navíc podle studie vznikly zločinecké skupiny, které inkasují nejméně tři miliardy korun ročně.
„Země, kde skokovým způsobem výrazně zvýšili spotřební daně, ukazují, kam až celá situace může zajít,“ varuje Křeček. Jako příklad zmiňuje Francii, Irsko a Belgii, kde podle něj špatně nastavené daně přenechaly významnou část trhu organizovanému zločinu.
Studie proto kromě daňových úprav doporučuje také tvrdší zásah proti pašování a padělkům. Samotné zvyšování sazeb podle autora nestačí. Rozhodující bude, zda se Česku podaří udržet legální trh atraktivní vůči zahraničí i vůči černému prodeji.
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