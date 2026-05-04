Michal Nosek: Bitcoinová štrapáce má první obviněné
Kauza bitcoinového daru pro Ministerstvo spravedlnosti se posunula z politické ostudy do trestněprávní roviny. Státní zástupci oznámili obvinění tří lidí kvůli zneužití pravomoci a legalizaci výnosů z trestné činnosti. Podle Seznam Zpráv a Deníku N mají mezi obviněnými figurovat exministr spravedlnosti Pavel Blažek, jeho někdejší náměstek Radomír Daňhel a advokát Kárim Titz. Platí presumpce neviny. Politický zápach téhle kauzy se tím ale rozhodně neztrácí.
Je to příběh tak absurdní, že kdyby ho scenárista nabídl jako politický thriller, producent by mu řekl, ať trochu ubere. Jenže tady neubral nikdo.
Český stát, konkrétně Ministerstvo spravedlnosti, přijalo bitcoiny v hodnotě téměř miliardy korun od muže s minulostí spojenou s darknetem, drogami a tržišti, která rozhodně nepřipomínají e-shop s ponožkami. Už tehdy to vypadalo jako požár v trezoru. Teď se k němu přidává další poplach.
Státní zástupci oznámili, že v bitcoinové kauze byli obviněni tři lidé pro podezření ze zneužití pravomocí a praní peněz. Podle zjištění médií má jít o bývalého ministra spravedlnosti Pavla Blažka, jeho tehdejšího náměstka Radomíra Daňhela a advokáta Kárima Titze. Trestní řízení samozřejmě není rozsudek. Ale politicky je to posun zásadní. Kauza dostala oficiální razítko trestního podezření.
Podivný dárek
Nejlepší na tom je ta institucionální samozřejmost. Někdo přijde za státem s kryptomiliardou pochybného původu a místo aby se spustily všechny poplachy, kontrolky a sirény, začne se řešit, jak dar převzít. Jako by Ministerstvo spravedlnosti nebylo úřadem, který má chránit důvěru v právní stát, ale obskurní sběrnou s heslem: Původ neřešíme, hlavně že to cinklo. Jenže ono to necinklo. Ono to bouchlo.
Cena největší kryptoměny bitcoin poprvé po více než třech měsících přesáhla hranici 80 tisíc dolarů. Před 8:00 středoevropského letního času vykazovala nárůst o 1,9 procenta na 80 050 dolarů, tedy 1,66 milionu korun. Trhy vstřebávají smíšené signály ohledně Íránu, uvedla agentura Bloomberg. Bitcoin únoru klesl přibližně na 60 tisíc dolarů.
Bitcoinová kauza je příběh o politické a úřední slepotě, která se tváří jako pragmatismus výhodný pro stát. O státu, který má rozpoznávat nepravosti, ale místo toho si k nim nechá poslat darovací smlouvu. O ministerstvu, které mělo být posledním místem, kde se bude s penězi z temných koutů internetu zacházet s lehkostí sbírky na opravu kapličky.
Celé to působí jako špatný film o zemi, kde se právní stát ráno oblékne do taláru a odpoledne přijme bitcoinový kufřík od člověka, jehož digitální stopa vede do míst, kam se normální instituce nevydávají ani s baterkou. A když se někdo ptá, jestli to náhodou není problém, odpověď zhruba zní „nemám čas“.
Soudy časem rozhodnou o vině či nevině. To je jejich práce a nikdo jim ji nemůže brát. Politický rozsudek se ale píše už teď. Stát si nemůže hrát na oběť, když si sám otevřel dveře, prostřel stůl a pozval dovnitř miliardu, která páchla darknetem na sto honů. Spravedlnost má mít zavázané oči. Ne zacpaný nos.