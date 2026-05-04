Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Názory Michal Nosek: Bitcoinová štrapáce má první obviněné

Michal Nosek: Bitcoinová štrapáce má první obviněné

Pavel Blažek
ČTK
Michal Nosek
Michal Nosek

Kauza bitcoinového daru pro Ministerstvo spravedlnosti se posunula z politické ostudy do trestněprávní roviny. Státní zástupci oznámili obvinění tří lidí kvůli zneužití pravomoci a legalizaci výnosů z trestné činnosti. Podle Seznam Zpráv a Deníku N mají mezi obviněnými figurovat exministr spravedlnosti Pavel Blažek, jeho někdejší náměstek Radomír Daňhel a advokát Kárim Titz. Platí presumpce neviny. Politický zápach téhle kauzy se tím ale rozhodně neztrácí.

Je to příběh tak absurdní, že kdyby ho scenárista nabídl jako politický thriller, producent by mu řekl, ať trochu ubere. Jenže tady neubral nikdo.

Český stát, konkrétně Ministerstvo spravedlnosti, přijalo bitcoiny v hodnotě téměř miliardy korun od muže s minulostí spojenou s darknetem, drogami a tržišti, která rozhodně nepřipomínají e-shop s ponožkami. Už tehdy to vypadalo jako požár v trezoru. Teď se k němu přidává další poplach.

Státní zástupci oznámili, že v bitcoinové kauze byli obviněni tři lidé pro podezření ze zneužití pravomocí a praní peněz. Podle zjištění médií má jít o bývalého ministra spravedlnosti Pavla Blažka, jeho tehdejšího náměstka Radomíra Daňhela a advokáta Kárima Titze. Trestní řízení samozřejmě není rozsudek. Ale politicky je to posun zásadní. Kauza dostala oficiální razítko trestního podezření.

Podivný dárek

Nejlepší na tom je ta institucionální samozřejmost. Někdo přijde za státem s kryptomiliardou pochybného původu a místo aby se spustily všechny poplachy, kontrolky a sirény, začne se řešit, jak dar převzít. Jako by Ministerstvo spravedlnosti nebylo úřadem, který má chránit důvěru v právní stát, ale obskurní sběrnou s heslem: Původ neřešíme, hlavně že to cinklo. Jenže ono to necinklo. Ono to bouchlo.

Bitcoin se vrací do hry: Poprvé za tři měsíce překonal 80 tisíc dolarů

Trhy

Cena největší kryptoměny bitcoin poprvé po více než třech měsících přesáhla hranici 80 tisíc dolarů. Před 8:00 středoevropského letního času vykazovala nárůst o 1,9 procenta na 80 050 dolarů, tedy 1,66 milionu korun. Trhy vstřebávají smíšené signály ohledně Íránu, uvedla agentura Bloomberg. Bitcoin únoru klesl přibližně na 60 tisíc dolarů.

ČTK

Přečíst článek

Bitcoinová kauza je příběh o politické a úřední slepotě, která se tváří jako pragmatismus výhodný pro stát. O státu, který má rozpoznávat nepravosti, ale místo toho si k nim nechá poslat darovací smlouvu. O ministerstvu, které mělo být posledním místem, kde se bude s penězi z temných koutů internetu zacházet s lehkostí sbírky na opravu kapličky.

Celé to působí jako špatný film o zemi, kde se právní stát ráno oblékne do taláru a odpoledne přijme bitcoinový kufřík od člověka, jehož digitální stopa vede do míst, kam se normální instituce nevydávají ani s baterkou. A když se někdo ptá, jestli to náhodou není problém, odpověď zhruba zní „nemám čas“.

Soudy časem rozhodnou o vině či nevině. To je jejich práce a nikdo jim ji nemůže brát. Politický rozsudek se ale píše už teď. Stát si nemůže hrát na oběť, když si sám otevřel dveře, prostřel stůl a pozval dovnitř miliardu, která páchla darknetem na sto honů. Spravedlnost má mít zavázané oči. Ne zacpaný nos.

Související

Stanislav Šulc: EET se vrací s lidskou tváří

Ministryně financí Alena Schillerová představuje EET 2.0
ČTK
Stanislav Šulc
Stanislav Šulc

Vládu Andreje Babiše rozhodně nelze osočovat z jedné věci: že by neplnila své sliby. Ostatně i nájezd na média veřejné služby dnes činí zejména pod záštitou plnění předvolebních slibů. A k těm hlavním patří EET. Ta se nyní dostává do legislativního procesu a dostává jasnější kontury. EET 2.0 tak lze označit za verzi s „lidskou tváří“.

Elektronická evidence tržeb je dlouhodobý trhák Andreje Babiše a jeho týmu. Uspěl s ním v roce 2017 a svou roli nejspíš EET sehrála i v loňských volbách, byť již nebyla takovým magnetem na voliče. A to prostě jen proto, že funguje sice solidně, ale dopady na ekonomiku jsou rozporuplné, lidi to trochu otravuje a loterie zvaná Účtenkovka rozhodně nebyla novou Tutovkou.

Nicméně Babišův elektorát stále věří, že všichni kradou, a když EET pomůže zlodějinám zabránit, bude zase na světě líp. Jestli právě v tomto směru EET funguje, to úplně nevíme, protože než stihly najet veškeré vlny zavádění, přišla pandemie a to, že někdo někoho ostříhá a nevystaví mu paragon, byl najednou nejmenší problém.

Martin Kuba

Paroubek, Špidla, Kuba. To bude mela

Názory

Jarní sluníčko vytáhlo na politické kolbiště staré páky. Řada politických stran odstartovala kampaně před podzimními komunálními volbami. Vynořila se esa jako Paroubek, Špidla nebo Kuba.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Praha je dražší než Brno

A tak se s návratem Andreje Babiše k veslu vrací také EET, ale stejně jako je jiný premiér a jeho spoluvládci, je jiná také EET. Poučenější. O tom, v jaké podobě nakonec začne platit, se postupně ukáže v legislativním procesu, ale už na začátku nabízí několik významných novinek, které o poučenosti vypovídají.

Předně: Účtenkovka nebude. Není jí třeba, lidé hlásí nepoctivce sami, rádi a dobrovolně, netřeba je k tomu motivovat.

Druhá, podstatnější novinka, je limit milionu korun obratu. Lidé, jejichž tržby jej nepřekročí, nemusejí EET vůbec řešit. Má to jednu podmínku, ke které se ještě dostaneme. To je přitom další kamínek do mozaiky příkopu, který tato vláda hloubí mezi Prahou a zbytkem republiky. Kadeřnice v Praze totiž kolikrát milion korun tržeb sice těsně, ale překoná, jenomže jí zisku zbude výrazně méně, protože musí platit podstatně vyšší nájem než v dalších místech země. Mimochodem snaha zprostit EET kadeřnice a podobné živnosti je jedním z důkazů té poučenosti, protože právě zde je velký elektorát Andreje Babiše, který si logicky nechce nahněvat.

FoodStream: Průvodce tím, co jíst, pít a kam zajít

Enjoy

Nikdy jsme neutráceli za jídlo víc než dnes. A nikdy nebylo těžší poznat, jestli to, co jíme, opravdu stojí za to. FoodStream chce být kompasem ve světě chutí, trendů a podniků. Chceme ukazovat, co má skutečnou hodnotu.

Petra Martínková

Přečíst článek

Účty, nebo vyšší paušál?

A s tím souvisí i třetí zásadní novinka, kterou prosazují Motoristé a jež musí být pro Babiše a ANO bolestivou podmínkou. Pokud se živnostník s obratem do milionu korun rozhodne používat EET, klidně může. Má ale také možnost to i nevyužívat. Jenomže pak bude muset platit paušál o 1500 korun vyšší.

Připomeňme, že právě s prvním pásmem paušální daně cvičila již vláda Petra Fialy, která při snaze narovnat veřejné rozpočty právě tady zvyšovala daňovou zátěž živnostníků. A tak bude poměrně velká část Babišových voličů postavena před rozhodnutí, které by nejraději nedělali: platit víc, nebo si nechat koukat do účtů?

Od Motoristů je to docela solidní tah, který politicky dopadne právě na Babiše. A ten si u některých voličů může docela pohoršit.

Související

Nafta na čerpacích stanicích zlevňuje

Lukáš Kovanda: Nafta v Česku výrazně zlevnila. Patříme k nejrychlejším v EU

Názory

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Dalibor Martínek: Potvrzeno, Babiš podváděl. Čechům to nevadí

Andrej Babiš
ČTK
Dalibor Martínek
Dalibor Martínek

Jana Nagyová byla odsouzena za dotační podvod a poškození finančních zájmů Evropské unie. Dostala tříletou podmínku se zkušební dobou na pět let a peněžitý trest půl milionu korun. V kauze Čapí hnízdo tak poprvé padl trest za podvod.

Na rozsudku je nejdůležitější právě fakt, že je konečně soudně potvrzeno, že dotace pro Čapí hnízdo byl podvod. Je tedy černé na bílém, že český premiér, který celou operaci vymyslel, v minulosti podváděl. V Česku evidentně tolerovaný trestný čin, který nebrání podvodníkovi stát se třeba i premiérem.

Nagyová v době před osmnácti lety, kdy se celá událost kolem Čapího hnízda odehrávala, pracovala jako Babišova poradkyně pro evropské dotace. Podepsala žádost o padesátimilionovou dotaci pro údajný malý či střední podnik. Farma Čapí hnízdo přitom byla účelově vytvořena z jiné společnosti tehdejšího Babišova Agrofertu a následně z holdingu vyvedena. Jak se Babiš v minulosti prořekl, byl to jeho nejlepší projekt.

Nedobrá vizitka pro českou justici

České justici trvalo víc než deset let, než se k rozsudku dopracovala. To pro ni není dobrá vizitka. Důsledkem je, že mohl být dotační podvod po celou dobu relativizován, popírán či zlehčován. Pro voliče se tím Babišova vina rozplynula v mlze různých výroků, mizejících v čase.

Ve výsledku Babiš vítězí v jedněch volbách za druhými, a asi to bude pokračovat. Voličům nevadí podvádění s dotacemi. Na to se používá „argument“, že to tak přece dělali všichni. Z tohoto náhledu je dovozováno, že Babišovo stíhání je politicky motivované. Babiš podvod popírá, co má také dělat jiného. S rozsudkem nad Nagyovou mu to půjde hůře. Že jde o politický proces, tím se naopak Babiš hájí a hájit bude.

Je také možné, že voliči v Babišovu viny prostě nevěří. Věří jeho slovům, že to celé je politický komplot. V takovém případě je u nás důvěra v systém na bodě nula. Soudy na tom mají svůj díl viny.

Premiér Andrej Babiš (ANO) a ministr zahraničních věcí Petr Macinka (Motoristé)

Babiš kritizuje Motoristy: Musí změnit komunikaci, zřejmě si dosud neuvědomili, že jsou ve vládě

Politika

Premiér Andrej Babiš si nebral servítky: Motoristé podle něj stále vystupují, jako by byli v opozici, a jejich výroky škodí celé vládě. Po sporných slovech Filipa Turka očekává změnu stylu komunikace i větší odpovědnost za vládní roli.

ČTK

Přečíst článek

V Česku se podvody tolerují

Babiš se teď soudu bude vyhýbat, chrání ho poslanecká imunita. Vzhledem k volebním preferencím se dá očekávat, že ho bude chránit i po příštích volbách za tři a půl roku. Kdo si poté vůbec na nějaké Čapí hnízdo vzpomene, už teď vlastně nikoho nezajímá. Babišovi v té době potáhne na osmdesátku, možná se ještě stane prezidentem. V Česku se podvody tolerují a evidentně vyplácejí.

Babišových padesát milionů přitom není žádná banalitka, šlo o podvod velkého rozsahu. Jen pro srovnání, jistý Petr Wolf byl až do roku 2010 poslancem Sněmovny. Byl to takzvaný přeběhlík, zvolen za socialisty podporoval vládu Mirka Topolánka. Jako by náhodou se v té době ukázalo, že na dotačních podvodech okradl ministerstvo životního prostředí o „pouhých“ jedenáct milionů korun. Dostal šest let natvrdo a pokutu pět milionů korun. Utekl, deset let se skrýval v Jižní Americe, nakonec byl vydán do Česka a nyní sedí.

Související

Ministr zahraničních věcí Petr Macinka

Dalibor Martínek: Macinka se ze všech sil snaží, abychom se těšili na lidovce

Názory

Dalibor Martínek

Přečíst článek
Doporučujeme