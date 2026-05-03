Paroubek, Špidla, Kuba. To bude mela

Dalibor Martínek

Jarní sluníčko vytáhlo na politické kolbiště staré páky. Řada politických stran odstartovala kampaně před podzimními komunálními volbami. Vynořila se esa jako Paroubek, Špidla nebo Kuba.

Vladimír Špidla, bývalý premiér, oznámil v den Svátku práce, že se vrací do ringu. Spolu s Jiřím Dienstbierem, synem slavného disidenta, a dříve ministrem, chtějí znovu zabojovat proti nespravedlnosti ve společnosti.

Má to být Nová sociální demokracie, ne ta stará, která prošustrovala politický kapitál a důvěru voličů. „Není tady dobře, je třeba to změnit,“ uvedl Špidla. Budoucí nová strana se chce zasazovat za sociálně spravedlivou společnost a klást důraz na ekologii i prosperitu. Originální.

Plnou parou back?

Jiří Paroubek, bard sociální demokracie a také bývalý premiér, by se také rád znovu zapojil. Dorazil na prvního máje na setkání levičáků na Střelecký ostrov, kde plamenně promluvil o potřebě spojení levicových sil.

„Jsem rád, že máme možnost spolupracovat při přípravě kandidátek na podzimní volby do zastupitelstev obcí.“ Podle Paroubka by se pak spojená levice mohla zúčastnit i následujících sněmovních voleb. Zřejmě sny při hledění do akvária.

Lidovci k mání

Jsou tu ovšem silnější páky. V Praze Tomáš Portlík, místostarosta ODS, rozjel po boku šéfa strany Martina Kupky tažení na primátora Prahy. Do voleb půjde ODS s TOP 09. Lidovci jdou sami za sebe, a mají velké plány. Jejich nový šéf Jan Grolich chce v budoucnu dokonce vládnout, připustil toleranci Babiše.

Stále méně viditelná TOP 09 patrně seznala, že by na sebe také měla upozornit. Její šéf Matěj Ondřej Holan uvedl, že pokud bude Andrej Babiš potřebovat „bypassovat“ svoje extremistické koaliční partnery v některých otázkách, jako třeba postoji k Rusku, je připraven. Co by tomu asi řekl Karel Schwarzenberg?

Kuba v Praze

Je trochu záhadou, proč se na pražských billboardech začal objevovat obličej Martina Kuby. Fakt se vám ta politika teď líbí?, klade provokativní otázku na předvolebním plakátu. Kuba má ambici uspět v parlamentních volbách v roce 2029. Také on si umí představit dialog, ne boj.

Jasně tím nadbíhá Babišovi pro případná budoucí koaliční jednání. Proč ale Praha? V minulosti Kuba uváděl, že hnutí nebuduje proto, aby mělo jednoho radního v Praze nebo v Plzni. Půjde tedy jen o nějakou rozcvičku?

Z jižních Čech přišla i další novinka. V Jindřichově Hradci, malebném městečku s dvaceti tisíci obyvateli, vzniká „velký tým“. Do neobvyklého předvolebního spojení se pouštějí SPD, Motoristé, Svobodní, Trikolora a PRO. Budou „z lásky k městu“ spojovat síly, oznámily partaje na prvního máje, kdy je pro lásku ideální čas. Pak nemějte rádi Jihočechy.

Velký kus mediální pozornosti si za poslední měsíc ukousl keporkak, velryba, která se zamotala v mělčinách u německých pláží. Po celý měsíc měl svět dostatek zpravodajského „masa“. Nyní v Česku přitahuje pozornost požár v Českém Švýcarsku. Co mají obě události společné? Jsou banální.

Velryba, pojmenovaná lidmi jako Timmy, byla nakonec za velkého úsilí movitých nadšenců odvlečena někam na moře, vypuštěna. Bude přes GPS sledována. Jeden nemotorný savec se stal soustem pro lidskou pozornost. Bez ohledu na to, že lidstvo za posledních dvě stě let populaci mořských savců zcela zdecimovalo.

Jestli za pár dní vyhublý jedinec pojde někde v moři, mnoho lidí prolije slzu sounáležitosti s planetou. Pokud se vzpamatuje, vyvolá to u sledovatelů pozitivní emoce. Sláva, my, dobří lidé, jsme zachránili Timmyho.

Dekadence Západu

Je to banální příběh. Nikoho moc nezajímá, že lidé většinu kytovců vyhubili, zejména kvůli oleji z jejich tuku. Teď budeme brečet nad jednou velrybou? Větší míru pokrytectví si lze těžko představit. Velkolepá snaha „osvícených“ německých záchranářů o záchranu jednoho tvora, zatímco umírá celý druh, je esencí dekadence Západu.

Jak s tím souvisí aktuální požár v Českém Švýcarsku? Je to v zásadě úplně stejný příběh. V Česku jsme ovládli krajinu. Vyhubili jsme mnoho živočichů a některé přivedli na pokraj vyhynutí. Někteří se snaží vrátit, do našeho světa však už nepatří. Z lesů, kdysi přírody, jsme vytvořili součást hospodářství. Stejně jako si jiné národy přivlastnily světové oceány jako svá pole. A vyplundrovaly je.

Teď se děsíme, že hoří les. Nutno říct, že lesy hořely od pradávna. A překvapivě, bylo jim to k užitku. Uhlíkaté sloučeniny, zbytky oxidace sacharidů, z nichž jsou byliny a stromy sestaveny, přešly do půdy, část jich odvál vítr někam jinam. Krásný odvěký koloběh života, na kterém je založen život na Zemi. Nechceme to chápat, cheme to řídit.

Kolem jedné velryby vznikla mediální bublina. Kolem požáru v suchém českém lese se odvíjí podobný příběh. Hasiči v potu tváře zachraňují les. Fejk. Nejde o přírodu, jde o to, že každý kubík dřeva má svou cenovku. A také, hasiči mohou vykázat prácí a žádat více peněz. Požár sice zlepšuje kvalitu budoucího porostu, ale státu vzniká aktuální škoda. Dokonce i spálené dřevo, které by jinak nenašlo ekonomické uplatnění, je vnímáno jako finanční položka. Jaksi přehlížíme, že když shoří kus lesa, nový naroste

Lidé se neustále snaží otáček přírodní zákony. Zachraňují jednu slabou velrybu, zachraňují hořící les. Velryba byla úplně zbytečná. A v Česku se zachraňují domy a chalupy. Nemá to nic společného se zachraňováním přírody. Tu člověk s úspěchem již velmi brzy zcela zdeimuje. Záchrana Timmyho ani čeští hasiči s tím nic nenadělají.

Kauza údajných výhrůžných zpráv směrem k prezidentovi neukazuje jen právní limity. Odhaluje styl politiky, který zaměňuje odvahu za hulvátství a odpovědnost za marketing. A Motoristé sobě v ní nepůsobí jako alternativa, ale jako problém.

Začněme fakty. Policie věc odložila. Nepravomocně. Jinými slovy, nepodařilo se prokázat trestný čin. To ale není totéž jako potvrzení, že se nic nestalo. V rovině politiky otázky zůstávají. Policie tak ukončila prověřování esemesek, které ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) zasílal na Pražský hrad

Podle dostupných informací šlo o komunikaci, kterou Petr Pavel označil za pokus o nátlak v personální věci. To není banální spor ani ostřejší výměna názorů. Pokud hlava státu mluví o vydírání, nejde to odbýt větou, že nejde o trestný čin.

Macinkova obrana stojí právě na tomhle minimu. Nezaznívá jasné vysvětlení, co přesně psal a proč to mělo být v pořádku. Místo toho přichází procesní argument. Policie nic neprokázala. Jenže politická odpovědnost není totéž co trestní právo. Politik nemusí být odsouzen, aby se prokázalo, že jednal špatně.

Podstata problému je jinde: pokus ovlivňovat prezidenta zákulisní komunikací v personálních otázkách. To není autenticita ani ostrý styl. Je to obcházení standardní politické soutěže. Jde o snahu získat vliv jinak než otevřeně.

Přehřáté turbo

Motoristé sobě se stylizují do role svěžího hráče. Jenže to, co předvádějí, není svěžest. Spíš kombinace hlučnosti a ega, která vydává neomalenost za odvahu. V takovém podání se politika mění v soutěž, kdo si dovolí víc. Nebo, jak se to nosilo v páté třídě základní školy. Kdo dočůrá dál. A pak se tím za školou může pochlubit. Zhruba to zatím Motorisé předvádějí. Krom destrukce je za nimi jen objevný nápad, aby lidé chodili po schodech. 

Celá kauza tak nestojí na paragrafu, ale na úsudku. Na schopnosti rozlišit mezi legitimním tlakem a nepřijatelným nátlakem. A právě tady Macinkova reakce selhává: místo vysvětlení přichází mlžení, místo reflexe bagatelizace. V duchu principu spalovacího motoru. Nasátí, stlačení, pak výbuch a nezbytný výfuk smradu. A tak stále dokola.

Pokud chtějí Motoristé působit jako seriózní alternativa, budou muset změnit tón. Méně afektu, víc odpovědnosti. Jinak zůstanou tím, čím teď působí. Hlasitou skupinou zvláštních postav, která si plete viditelnost s relevancí, a drzost se strategií.

