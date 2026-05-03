Paroubek, Špidla, Kuba. To bude mela
Jarní sluníčko vytáhlo na politické kolbiště staré páky. Řada politických stran odstartovala kampaně před podzimními komunálními volbami. Vynořila se esa jako Paroubek, Špidla nebo Kuba.
Vladimír Špidla, bývalý premiér, oznámil v den Svátku práce, že se vrací do ringu. Spolu s Jiřím Dienstbierem, synem slavného disidenta, a dříve ministrem, chtějí znovu zabojovat proti nespravedlnosti ve společnosti.
Má to být Nová sociální demokracie, ne ta stará, která prošustrovala politický kapitál a důvěru voličů. „Není tady dobře, je třeba to změnit,“ uvedl Špidla. Budoucí nová strana se chce zasazovat za sociálně spravedlivou společnost a klást důraz na ekologii i prosperitu. Originální.
Plnou parou back?
Jiří Paroubek, bard sociální demokracie a také bývalý premiér, by se také rád znovu zapojil. Dorazil na prvního máje na setkání levičáků na Střelecký ostrov, kde plamenně promluvil o potřebě spojení levicových sil.
Premiér Babiš s Karlem Havlíčkem právě absolvují diplomatickou misi do zemí střední Asie. Důvod je zřejmý, blíží se energetická nouze. Česko hledá náhradní zdroje surovin a produktů z ropy v době války na Blízkém východě. Za takovou snahu by vláda zasloužila pochvalu. Ale?
Dalibor Martínek: Hybrid Babiš-Fiala by se jako premiér hodil
Názory
Premiér Babiš s Karlem Havlíčkem právě absolvují diplomatickou misi do zemí střední Asie. Důvod je zřejmý, blíží se energetická nouze. Česko hledá náhradní zdroje surovin a produktů z ropy v době války na Blízkém východě. Za takovou snahu by vláda zasloužila pochvalu. Ale?
„Jsem rád, že máme možnost spolupracovat při přípravě kandidátek na podzimní volby do zastupitelstev obcí.“ Podle Paroubka by se pak spojená levice mohla zúčastnit i následujících sněmovních voleb. Zřejmě sny při hledění do akvária.
Lidovci k mání
Jsou tu ovšem silnější páky. V Praze Tomáš Portlík, místostarosta ODS, rozjel po boku šéfa strany Martina Kupky tažení na primátora Prahy. Do voleb půjde ODS s TOP 09. Lidovci jdou sami za sebe, a mají velké plány. Jejich nový šéf Jan Grolich chce v budoucnu dokonce vládnout, připustil toleranci Babiše.
Příběh nehorázných Macinkových zpráv prezidentovi končí. Podle policie nebyly jeho noční výplody trestným činem. Možná ne. Macinka se však navždy zapsal jako nejhorší ministr diplomacie, jakého Česko kdy mělo.
Dalibor Martínek: Macinka se ze všech sil snaží, abychom se těšili na lidovce
Názory
Příběh nehorázných Macinkových zpráv prezidentovi končí. Podle policie nebyly jeho noční výplody trestným činem. Možná ne. Macinka se však navždy zapsal jako nejhorší ministr diplomacie, jakého Česko kdy mělo.
Stále méně viditelná TOP 09 patrně seznala, že by na sebe také měla upozornit. Její šéf Matěj Ondřej Holan uvedl, že pokud bude Andrej Babiš potřebovat „bypassovat“ svoje extremistické koaliční partnery v některých otázkách, jako třeba postoji k Rusku, je připraven. Co by tomu asi řekl Karel Schwarzenberg?
Kuba v Praze
Je trochu záhadou, proč se na pražských billboardech začal objevovat obličej Martina Kuby. Fakt se vám ta politika teď líbí?, klade provokativní otázku na předvolebním plakátu. Kuba má ambici uspět v parlamentních volbách v roce 2029. Také on si umí představit dialog, ne boj.
Spor mezi prezidentem Petrem Pavlem a premiérem Andrejem Babišem o účast na summitu NATO v Turecku nabírá na síle. Hrad připouští, že pokud vláda prezidentovi cestu zablokuje, může situace skončit až u kompetenční žaloby.
Spor mezi Pavlem a Babišem kvůli summitu NATO pokračuje. Hrad zvažuje kompetenční žalobu
Politika
Spor mezi prezidentem Petrem Pavlem a premiérem Andrejem Babišem o účast na summitu NATO v Turecku nabírá na síle. Hrad připouští, že pokud vláda prezidentovi cestu zablokuje, může situace skončit až u kompetenční žaloby.
Jasně tím nadbíhá Babišovi pro případná budoucí koaliční jednání. Proč ale Praha? V minulosti Kuba uváděl, že hnutí nebuduje proto, aby mělo jednoho radního v Praze nebo v Plzni. Půjde tedy jen o nějakou rozcvičku?
Z jižních Čech přišla i další novinka. V Jindřichově Hradci, malebném městečku s dvaceti tisíci obyvateli, vzniká „velký tým“. Do neobvyklého předvolebního spojení se pouštějí SPD, Motoristé, Svobodní, Trikolora a PRO. Budou „z lásky k městu“ spojovat síly, oznámily partaje na prvního máje, kdy je pro lásku ideální čas. Pak nemějte rádi Jihočechy.
Výroky poslance Motoristů Filipa Turka o úřednících jako parazitech jsou nepřijatelné, omluva zazněla, shodli se po jednání vlády ministryně financí Alena Schillerová (ANO), vnitra Lubomír Metnar (ANO) a obrany Jaromír Zůna (za SPD). Schillerová na novinářský dotaz uvedla, že by se jí výrok mohl dotknout osobně, protože léta byla úřednicí, ale Turek jí vysvětloval, že nemluvil o úřednících obecně. O víkendu se Turek v debatě televize Nova omluvil úředníkům ministerstev, pokud se jich jeho slova dotkla.
„Nepřijatelné a nešťastné výroky.“ Turka za „parazity“ kritizují ANO i SPD
Politika
Výroky poslance Motoristů Filipa Turka o úřednících jako parazitech jsou nepřijatelné, omluva zazněla, shodli se po jednání vlády ministryně financí Alena Schillerová (ANO), vnitra Lubomír Metnar (ANO) a obrany Jaromír Zůna (za SPD). Schillerová na novinářský dotaz uvedla, že by se jí výrok mohl dotknout osobně, protože léta byla úřednicí, ale Turek jí vysvětloval, že nemluvil o úřednících obecně. O víkendu se Turek v debatě televize Nova omluvil úředníkům ministerstev, pokud se jich jeho slova dotkla.