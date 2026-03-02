Benzin a nafta mohou kvůli situaci na Blízkém východě zdražit až o pět korun
Napětí na Blízkém východě znovu rozhýbalo ropné trhy a české řidiče čeká zdražování. Pokud se cena ropy udrží kolem 80 dolarů za barel, může podle analytiků benzin i nafta podražit zhruba o dvě koruny na litr. Při omezení dodávek přes Hormuzský průliv by šlo až o pětikorunový skok.
Cena ropy typu Brent po otevření trhů krátce vyskočila z 73 na 82 dolarů za barel, následně se ustálila kolem 78 dolarů. V ceně je už započtena takzvaná riziková prémie, tedy příplatek za možné další vyhrocení situace kolem Íránu.
„Má v sobě již rizikovou prémii, která počítala s eskalací konfliktu v Íránu. Zásoby se stihly navýšit předem, protože se takový vývoj očekával. Na trhu je ropy stále mírný přebytek, ceny pohonných hmot se proto zvýší v horizontu týdne až dvou,“ říká k problematice Václav Loula, mluvčí České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu.
Bezprostředním impulsem byl útok na saúdskoarabskou rafinerii Ras Tanura v Saúdské Arábii. Ta patří k největším v zemi a denně zpracuje více než půl milionu barelů ropy. Nervozita se rychle přelila na evropské trhy s palivy. Velkoobchodní cena nafty během jediného dne vyskočila o více než 20 procent, nejvíce od začátku války na Ukrajině v roce 2022.
Prvotní reakce evropských burz na víkendový úder USA a Izraele na Írán spočívá zejména v oslabování evropských měn vůči dolaru, ale překvapivě i izraelskému šekelu, dále pak v dramatickém vzestupu velkoobchodních cen zemního plynu či nafty a v neposlední řadě ve výrazném růstu akcií četných energetických společností a zbrojovek, mezi nimiž však chybí dvě největší české burzovně obchodované společnosti, ČEZ a Czechoslovak Group, které obchodování naopak zahájily poklesem.
Český trh je zranitelný
Česká republika je plně závislá na dovozu ropy a zhruba 43 procent nafty dováží jako hotový produkt ze zahraničí. Právě diesel je přitom pro domácí ekonomiku klíčový. Kvůli silné roli silniční nákladní dopravy i vysoké spotřebě v zemědělství a stavebnictví. „Cena benzinu a motorové nafty na burzách již roste a Česko je na dovozu nafty závislé. Dováží jí 43 procent,“ upozornil Loula.
Podle analytika společnosti Purple Trading Petra Lajska se současná situace promítne do cen velmi rychle. „Při udržení současné úrovně cen ropy kolem 80 dolarů po dobu alespoň dvou týdnů očekáváme postupné zdražování o zhruba dvě koruny na litr. V případě hlubší a trvalejší eskalace by růst mohl být výraznější, v extrémním scénáři i o několik korun navíc,“ uvedl Lajsek.
Scénář 100 dolarů za barel
Klíčovým rizikem zůstává omezení provozu přes Hormuzský průliv, kudy proudí přibližně pětina světových dodávek ropy. Země Perského zálivu zajišťují asi 27 procent světové produkce, takže případné narušení by mělo globální dopad.
„Při skoku cen ropy Brent na 100 dolarů lze realisticky očekávat růst ceny benzínu o čtyři až pět a půl koruny na litr, a to během několika dnů až dvou týdnů,“ uvedl hlavní ekonom společnosti Argos Capital Kryštof Míšek. Pokud by zároveň oslabila koruna vůči dolaru, mohl by být dopad ještě výraznější. To by znamenalo návrat cen k úrovním, které české domácnosti zažily v roce 2022.
Íránský režim čelí po smrti nejvyššího duchovního vůdce Alího Chámenejího existenciálnímu ohrožení. A za takové situace, když už nemá tolik, co ztratit, stoupá pravděpodobnost, že se pokusí podniknout extrémní kroky, jichž by se jinak ještě vystříhal. Patří mezi ně položení tisíců námořních min v Hormuzském průlivu, které představuje nejúčinnější formu jeho blokády.
Dopad na inflaci i průmysl
Růst cen paliv se navíc neomezí jen na čerpací stanice. „Celkový rozsah dopadů bude záviset především na délce a intenzitě konfliktu. Kromě zdražování benzinu či nafty lze očekávat i růst cen části české průmyslové výroby. To by mohlo lehce zvýšit míru inflace a ovlivnit spotřebu domácností,“ upozornil analytik Bidli Petr Špirit.
Prozatím analytici očekávají spíše scénář postupného zdražování o zhruba dvě koruny za litr. Vývoj ale může být podle nich velmi rychlý. Pokud by došlo k reálnému omezení dodávek ropy z oblasti Perského zálivu, české pumpy by mohly během krátké doby zdražit i o pět korun za litr.
