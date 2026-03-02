Vyberte si z našich newsletterů

Přihlásit odběr
newstream.cz Money Benzin a nafta mohou kvůli situaci na Blízkém východě zdražit až o pět korun

Benzin a nafta mohou kvůli situaci na Blízkém východě zdražit až o pět korun

Ceny pohonných hmot v Česku přestaly zdražovat
iStock
Michal Nosek
Michal Nosek

Napětí na Blízkém východě znovu rozhýbalo ropné trhy a české řidiče čeká zdražování. Pokud se cena ropy udrží kolem 80 dolarů za barel, může podle analytiků benzin i nafta podražit zhruba o dvě koruny na litr. Při omezení dodávek přes Hormuzský průliv by šlo až o pětikorunový skok.

Cena ropy typu Brent po otevření trhů krátce vyskočila z 73 na 82 dolarů za barel, následně se ustálila kolem 78 dolarů. V ceně je už započtena takzvaná riziková prémie, tedy příplatek za možné další vyhrocení situace kolem Íránu.

Má v sobě již rizikovou prémii, která počítala s eskalací konfliktu v Íránu. Zásoby se stihly navýšit předem, protože se takový vývoj očekával. Na trhu je ropy stále mírný přebytek, ceny pohonných hmot se proto zvýší v horizontu týdne až dvou,“ říká k problematice Václav Loula, mluvčí České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu.

Bezprostředním impulsem byl útok na saúdskoarabskou rafinerii Ras Tanura v Saúdské Arábii. Ta patří k největším v zemi a denně zpracuje více než půl milionu barelů ropy. Nervozita se rychle přelila na evropské trhy s palivy. Velkoobchodní cena nafty během jediného dne vyskočila o více než 20 procent, nejvíce od začátku války na Ukrajině v roce 2022.

Težba ropy

Těžké ráno pro Evropu. Zemní plyn a nafta na burze zdražují o více než 20 procent

Money

Prvotní reakce evropských burz na víkendový úder USA a Izraele na Írán spočívá zejména v oslabování evropských měn vůči dolaru, ale překvapivě i izraelskému šekelu, dále pak v dramatickém vzestupu velkoobchodních cen zemního plynu či nafty a v neposlední řadě ve výrazném růstu akcií četných energetických společností a zbrojovek, mezi nimiž však chybí dvě největší české burzovně obchodované společnosti, ČEZ a Czechoslovak Group, které obchodování naopak zahájily poklesem.

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Český trh je zranitelný

Česká republika je plně závislá na dovozu ropy a zhruba 43 procent nafty dováží jako hotový produkt ze zahraničí. Právě diesel je přitom pro domácí ekonomiku klíčový. Kvůli silné roli silniční nákladní dopravy i vysoké spotřebě v zemědělství a stavebnictví. „Cena benzinu a motorové nafty na burzách již roste a Česko je na dovozu nafty závislé. Dováží jí 43 procent,“ upozornil Loula.

Podle analytika společnosti Purple Trading Petra Lajska se současná situace promítne do cen velmi rychle. „Při udržení současné úrovně cen ropy kolem 80 dolarů po dobu alespoň dvou týdnů očekáváme postupné zdražování o zhruba dvě koruny na litr. V případě hlubší a trvalejší eskalace by růst mohl být výraznější, v extrémním scénáři i o několik korun navíc,“ uvedl Lajsek.

Scénář 100 dolarů za barel

Klíčovým rizikem zůstává omezení provozu přes Hormuzský průliv, kudy proudí přibližně pětina světových dodávek ropy. Země Perského zálivu zajišťují asi 27 procent světové produkce, takže případné narušení by mělo globální dopad.

„Při skoku cen ropy Brent na 100 dolarů lze realisticky očekávat růst ceny benzínu o čtyři až pět a půl koruny na litr, a to během několika dnů až dvou týdnů,“ uvedl hlavní ekonom společnosti Argos Capital Kryštof Míšek. Pokud by zároveň oslabila koruna vůči dolaru, mohl by být dopad ještě výraznější. To by znamenalo návrat cen k úrovním, které české domácnosti zažily v roce 2022.

íránský rychločlun na vojenském cvičení v roce 2025 ve vodách Hormuzu

Lukáš Kovanda: Pokud Írán zaminuje Hormuz, vrátí se mu to jako bumerang

Názory

Íránský režim čelí po smrti nejvyššího duchovního vůdce Alího Chámenejího existenciálnímu ohrožení. A za takové situace, když už nemá tolik, co ztratit, stoupá pravděpodobnost, že se pokusí podniknout extrémní kroky, jichž by se jinak ještě vystříhal. Patří mezi ně položení tisíců námořních min v Hormuzském průlivu, které představuje nejúčinnější formu jeho blokády.

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Dopad na inflaci i průmysl

Růst cen paliv se navíc neomezí jen na čerpací stanice. „Celkový rozsah dopadů bude záviset především na délce a intenzitě konfliktu. Kromě zdražování benzinu či nafty lze očekávat i růst cen části české průmyslové výroby. To by mohlo lehce zvýšit míru inflace a ovlivnit spotřebu domácností,“ upozornil analytik Bidli Petr Špirit.

Prozatím analytici očekávají spíše scénář postupného zdražování o zhruba dvě koruny za litr. Vývoj ale může být podle nich velmi rychlý. Pokud by došlo k reálnému omezení dodávek ropy z oblasti Perského zálivu, české pumpy by mohly během krátké doby zdražit i o pět korun za litr.

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofa Tomáše Sedláčka. 

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

Související

Alí Chameneí
Aktualizováno

Alí Chameneí je po smrti, tvrdí Netanjahu i Trump. „Dál pevně velí na bojišti,“ odpovídá Írán

Politika

ČTK

Přečíst článek

Těžké ráno pro Evropu. Zemní plyn a nafta na burze zdražují o více než 20 procent

Težba ropy
iStock
Lukáš Kovanda
Lukáš Kovanda

Prvotní reakce evropských burz na víkendový úder USA a Izraele na Írán spočívá zejména v oslabování evropských měn vůči dolaru, ale překvapivě i izraelskému šekelu, dále pak v dramatickém vzestupu velkoobchodních cen zemního plynu či nafty a v neposlední řadě ve výrazném růstu akcií četných energetických společností a zbrojovek, mezi nimiž však chybí dvě největší české burzovně obchodované společnosti, ČEZ a Czechoslovak Group, které obchodování naopak zahájily poklesem.

Burzovní cena zemního plynu v Evropě dnes ráno vyskočila až o 25 procent (viz graf Bloombergu níže). Obchodníci se totiž obávají zejména blokády Hormuzského průlivu, která by od světa odstřihla katarský plyn. Ten sice směřuje zejména do asijských ekonomik, ale pokud ty by jej nedostaly, budou hledat alternativní dodavatele, například ty z USA. Evropa, která je na dovozu plynu z USA více závislá než kdy jindy, by se tak s Asií přetahovala o americký plyn, což by jeho cenu šponovalo.

Obchodníci už nyní začali tuto možnost předjímat. Zdražení plynu v Evropě může zdražit také elektřinu, jejíž podstatná část se prostřednictvím plynu v Evropě vyrábí. Tím by došlo k dalšímu ochromení konkurenceschopnosti evropského průmyslu, který by tak mohl zesílit své volání po obnovení dodávek z Ruska, například plynovodem Nord Stream 2.

Velkoobchodní cena nafty v Evropě dnes poskočila o více než 20 procent, což je nejvyšší nárůst od března 2022 (viz graf Bloombergu níže), tedy od začátku ruské invaze na Ukrajinu. Důvodem je íránský dronový útok na saúdskoarabskou rafinérii Ras Tanura. Ta patří k největším v Saúdské Arábii, denně zpracuje přes půl milionů barelů, a po útoku musela přerušit provoz.

Jako bezpečné útočiště dnes funguje zlato, které atakuje, ale zatím nepřekonalo historicky rekordní korunovou cenu z konce letošního ledna, bezmála 114 tisíc korun za troyskou unci. Vedle zlata je dnes bezpečným útočištěm také americký dolar, méně však už americké dluhopisy – což je překvapivé, neb ty patří tradičně k vyhledávaným bezpečným útočištím.

Investoři se ale obávají rostoucího zadlužení USA a nevypočitatelnosti administrativy prezidenta Donalda Trumpa. Dolar samotný ale zpevňuje vůči prakticky všem významnějším měnám světa. Výjimku překvapivě představuje izraelský šekel (viz tabulka Bloombergu níže). Ten zpevňuje ještě více než dolar, takže vůči němu dolar slábne. Investoři totiž víkendové dění berou tak, že polevuje dlouhodobá, potenciálně fatální hrozba pro Židovský stát ze strany Íránu. Jak říkají izraelští investoři, podařilo se „setnout hlavu hadovi“.

Evropské země s výjimkou Norska patří k poraženým současné situace kolem Íránu. Vítezem je Rusko, alespoň tedy z hlediska dopadu do cen ropy. Rusko totiž představuje jejího světově největšího čistého vývozce, společně se Saúdskou Arábií. Naopak nejjednoznačněji poraženými jsou Čína a Indie, tedy největší světoví čistí dovozci ropy ((viz graf Bloombergu níže).

Po otevření evropských burz nejvýrazněji rostou akcie zbrojařů a energetických společností (viz tabulka Bloombergu níže); hitem jsou norské energetické firmy či skandinávské a německé zbrojovky. Chybí však mezi nimi jak Czechoslovak Group, tak ČEZ, které obchodování naopak zahájily poklesem. Mezinárodní investoři zřejmě ve zjitřené dnešní burzovní atmosféře strhávají penále za „východoevropský původ“.

Nedaří se ale hlavně akciím cestovních kanceláří a leteckých dopravců. Zdražení energií typu ropy, nafty či zemního plynu by sice zvýšilo zisky energetikám, ale zdražilo turistický ruch. Takže by došlo k ochromení poptávky po cestování. Ochromení by samozřejmě nastalo nejen kvůli drahým palivům, ale i zvýšnému riziku v světě, včetně například hojně tusristicky vyhledávané Dubaje, jež o víkendu přišla o reputaci bezpečné destinace.

Související

Pohonné hmoty výrazně a nečekaně zdražují

Čechům zlevnil benzin. Za méně se dá natankovat už jen na Maltě a v Bulharsku

Názory

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Aerolinky ruší lety z Prahy do destinací na Blízkém východě

Světové aerolinky zlepšily výhled na příští rok, čekají tržby přes bilion dolarů
iStock
ČTK
ČTK

Z Letiště Praha aerolinie zrušily 17 letů, všechny do destinací na Blízkém východě. Zároveň z Prahy ráno odletěly dva repatriační lety pro Čechy, kteří se v regionu nacházejí. Jeden míří do ománského Maskatu, druhý do města Salála, sdělila mluvčí letiště Denisa Hejtmánková.

Zrušené spoje měly letět například do Tel Avivu, Dubaje, Abú Zabí či Dauhá. „Cestující už s tím počítají a na letiště většinou vůbec nejezdí. Situace přece jen trvá už několik dní, lidé jsou s ní obeznámení,“ podotkla mluvčí. Například v neděli bylo z pražského letiště zrušeno více než 30 letů.

Také dnes jsou na letišti pro cestující otevřené check-in přepážky dopravců Qatar Airways a Emirates. „Cestující, kteří již přijeli na letiště, zde obdrží podrobné informace,“ uvedlo letiště na síti X.

Izrael a Spojené státy zahájily v sobotu vojenskou operaci proti Íránu. Podle amerického prezidenta Donalda Trumpa je důvodem snaha zabránit režimu získat jadernou zbraň. Írán v odvetě ostřeloval Izrael a několik arabských zemí, v některých z nich jsou americké základny. Pohrozil i dalšími silnými odvetnými údery. Trump varoval, že by pak Spojené státy udeřily s ještě větší silou. Kvůli konfliktu je uzavřený letecký prostor nad několika státy v regionu.

Tisíce Čechů

V systému Drozd bylo v neděli odpoledne v zemích Blízkého východu zaregistrováno zhruba 6650 Čechů. Podle premiéra Andreje Babiše (ANO) se dnes přesune 79 Čechů z Izraele do Egypta, do Česka by měli odletět v úterý. V jordánském Ammánu je pak připraveno 17 lidí. Do Maskatu by pak měla letět tři letadla společnosti Smartwings, která primárně vezme své klienty, řekl Babiš před ranním jednáním Bezpečnostní rady státu.

Akcie

Trhy krvácí, ropa letí vzhůru. Investoři reagují na útoky na Írán

Trhy

Akcie na evropských trzích zahájily týden citelným poklesem, jejich hlavní index krátce po začátku obchodování ztrácel téměř dvě procenta, ukazují burzovní statistiky. Investoři sledují vývoj kolem americko-izraelského útoku na Írán a s tím související růst cen ropy. Panují obavy, že kvůli drahé ropě a dalším dopadům vojenského konfliktu na Blízkém východě se zhorší hospodaření mnoha firem.

ČTK

Přečíst článek

Slovenský repatriační let z jordánské Akaby by měl dnes vzít i trojici Čechů. Slováci nabízejí, že vezmou dalších deset lidí ve středu z Ammánu. „Ale tam myslím, že bychom měli poslat letadlo, takže teď to budeme řešit,“ dodal premiér.

Babiš již v neděli zdůraznil, že čeští občané mají respektovat doporučení zemí, v nichž se nacházejí. Využít mohou nouzovou linku ministerstva zahraničí na čísle +420 222 420 222, která byla posílena.

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

Související

Doporučujeme