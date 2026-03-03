Češi se vracejí z ohroženého regionu. Rodina z Dubaje stihla let na poslední chvíli
Krátce po druhé hodině ranní přistálo v Praze první letadlo s českými turisty z Blízkého východu od začátku amerických útoků na Írán. Stroj společnosti Smartwings s kapacitou zhruba 200 míst přiletěl z ománského Maskatu. Druhý let z Ománu by měl na Letišti Václava Havla dosednout kolem 9:30.
Na palubě byli lidé, kteří trávili dovolenou přímo v Ománu, ale i cestující vracející se například z Thajska. Část z nich se rozhodla pobyt zkrátit a vrátit se domů dříve. „Bezpečnost především,“ shodly se dvě ženy, které si dovolenou zkrátily o týden.
Dramatickou cestu za sebou měla rodina z Dubaje. Na ománské letiště se dostávala dvěma taxíky – jedním na hranice, druhým od hranic. „Na letiště jsme přijeli půl hodiny po plánovaném odletu tohoto letadla, ale povedlo se ho zdržet,“ řekl muž, který přiznal, že dva dny nespal.
Americký prezident Donald Trump prohlásil, že teprve přijde „velká vlna“ útoků ve válce s Íránem, kterou spustily americké a izraelské zahájené údery v sobotu. V rozhovoru s televizí CNN prezident rovněž řekl, že Spojené státy zatím neví, kdo převezme vedení Íránu po zabitém duchovním vůdci Alím Chameneím.
Mezi prvními vystoupily také dvě mladé ženy z Olomouce, které byly na dovolené v Thajsku. Jejich původní let byl přesměrován do Ománu. „Zavolaly jsme na krizovou linku a asi za 24 hodin jsme měly informace, jak se dostaneme domů,“ uvedly. Postup státu i aerolinek hodnotily pozitivně.
Obavy přiznala i žena cestující s malým dítětem. „Když víte, že vám v takovém místě zrušili let, tak to není dobrý pocit,“ řekla. Nakonec se ale rodina vrátila ve stejný den, kdy měla původně odletět.
Smartwings v pondělí vypravily do Ománu dvě letadla, která mají dohromady přepravit kolem 400 lidí. Druhý stroj nabral zpoždění, po mezipřistání v řeckém Heraklionu by měl v Praze přistát kolem 9:30. Další let má dnes ráno zamířit do Dubaje, odkud je návrat do Prahy plánován krátce před půlnocí.
Podle systému dobrovolné registrace Drozd, který spravuje ministerstvo zahraničí, se v regionu nachází asi 6700 Čechů, nejvíce z nich v Dubaji.
Dodávky ropy z Perského zálivu lze bez zvýšení ceny nahradit odjinud. Ale jen krátkodobě. Větším problémem, který hrozí, je ovšem výpadek globální námořní dopravy. To už se stalo kvůli covidu i Hútíům a evropské země včetně Česka to stálo část ekonomického růstu, říká hlavní ekonom a ředitel Clients & Markets české pobočky poradenské společnosti Deloitte David Marek.
Česko zároveň vysílá do Jordánska, Ománu a Egypta armádní letadla. Jak uvedl ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé), cestující s cestovními kancelářemi by měly zajistit tyto firmy. Vládní speciály jsou určeny především pro lidi, kteří cestovali individuálně.
Izrael a Spojené státy zahájily v sobotu vojenskou operaci proti Íránu. Teherán reagoval raketovými útoky a vysláním dronů na Izrael a americké základny v regionu.
Repatriace českých občanů z Blízkého východu není ojedinělá. V roce 2023 se šesti lety vrátilo z Izraele více než 200 lidí, o rok později vládní speciál přepravil dalších zhruba sedm desítek Čechů.
