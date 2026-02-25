Trump: Nikdy nedopustím, aby Írán získal jadernou zbraň

Vyberte si z našich newsletterů

Donald Trump prohlásil, že nedopustí, aby Írán vyvinul jadernou zbraň. Zároveň ale uvedl, že preferuje diplomatickou dohodu před vojenským řešením. Připomněl loňskou operaci „Půlnoční kladivo“ a tvrdě kritizoval Teherán. V projevu se vrátil i k Ukrajině a svému tvrzení, že by válku dokázal zastavit.

Americký prezident Donald Trump v noci na dnešek prohlásil, že nedopustí, aby Írán vyvinul jadernou zbraň. V projevu o stavu unie zároveň řekl, že preferuje diplomatické řešení sporu s Teheránem. Prezident rovněž zopakoval svá dřívější tvrzení, že ukončil osm válek a že Rusko by nezahájilo invazi na Ukrajinu, kdyby byl tehdy prezidentem.

Očekává se, že se američtí vyjednavači sejdou k dalším zprostředkovaným rozhovorům s Íránci ve čtvrtek v Ženevě. „Chceme uzavřít dohodu,“ prohlásil Trump s tím, že upřednostňuje diplomatické řešení. V posledních dnech se v souvislosti s možným krachem jednání hovořilo o tom, že by USA mohly proti Íránu provést další vojenskou operaci. Trump v projevu prohlásil, že od Teheránu ještě neslyšel, že nikdy nevyvine jadernou zbraň. Írán přitom označil za „největšího sponzora terorismu“ a dodal, že nikdy nedopustí, aby získal atomovou zbraň.

Charles Kushner

Velvyslanci ve službách MAGA? Trumpovi muži rozdmýchávají spory v Evropě

Politika

Napětí mezi Spojenými státy a několika evropskými zeměmi se vyostřuje. Francie i Belgie si předvolaly americké velvyslance kvůli jejich výrokům a zásahům do domácí politiky. Paříž navíc po odmítnutí schůzky přerušila kontakty s americkým velvyslancem Charlesem Kushnerem, píše Bloomberg.

nst

Přečíst článek

Operace Půlnoční kladivo

Prezident zároveň odkázal na loňskou operaci „Půlnoční kladivo“, tedy americké údery na íránská jaderná zařízení během červnové íránsko-izraelské války. „Po operaci Půlnoční kladivo byli varováni, aby se v budoucnu nepokoušeli obnovit svůj zbrojní program – přesto v tom pokračují a v tuto chvíli opět sledují své zlověstné jaderné ambice,“ uvedl Trump.

Íránský ministr zahraničí Abbás Arakčí přitom jen několik hodin před začátkem Trumpova projevu na síti X zopakoval, že Írán „nikdy nevyvine“ jadernou zbraň.

V roce 2015 Teherán podepsal s USA, Čínou, Ruskem, Německem, Francií, Británií a Evropskou unií dohodu nazvanou Společný všeobecný akční plán (JCPOA). Její součástí bylo zmírnění sankcí výměnou za omezení íránského jaderného programu. Trump ale v roce 2018, za svého prvního funkčního období, od dohody odstoupil a sankce obnovil. Írán pak začal dohodu porušovat. Teherán zároveň dlouhodobě tvrdí, že o jadernou zbraň neusiluje a že jeho jaderný program slouží civilním účelům.

NATO, Nobelova cena a Ukrajina

Trump v projevu také poděkoval svým republikánům za navyšování investic do armády a poznamenal, že přiměl spojence v NATO, aby rovněž zvýšili své výdaje na obranu.

Prezident, který otevřeně touží po Nobelově ceně míru, rovněž zopakoval své tvrzení, že ukončil osm válek, což deník The New York Times (NYT) označil za „přehnané“ s tím, že v některých ze zmíněných zemí opět propukl konflikt.

Šéf Bílého domu rovněž prohlásil, že Rusko by nezaútočilo na Ukrajinu, kdyby byl tehdy prezidentem. O tom, že válka, kterou Rusko zahájilo celoplošnou invazí 24. února 2022, stále pokračuje, se Trump prakticky nezmínil, ačkoliv před svým znovuzvolením tvrdil, že by konflikt ukončil za 24 hodin, připomněl NYT.

Macinka v OSN: Žádná armáda nemůže zlomit vůli národa, který chce být svobodný

Politika

„Pane Putine, ukončete tuto válku." Český ministr zahraničí Petr Macinka vystoupil na Radě bezpečnosti OSN s ostrým vzkazem Rusku. V den výročí invaze zdůraznil, že žádná armáda nezlomí vůli svobodného národa. Agrese podle něj není projevem síly, ale přiznáním strachu.

ČTK

Přečíst článek

Projev amerického prezidenta Donalda Trumpa o stavu unie v noci na dnešek trval zhruba hodinu a 48 minut, což je nejdéle v dějinách. Šéf Bílého domu, který v délce projevu k oběma komorám Kongresu překonal i svůj loňský rekord, se věnoval zejména domácí politice a ekonomice a v závěru také zahraniční politice. Prohlásil, že USA jsou silnější a bezpečnější než kdy dřív. Hovořil mimo jiné o rekordním poklesu inflace, sílící ekonomice, poklesu nelegální migrace či bezpečnosti.

