Blízký východ je na hraně katastrofy. Saúdská Arábie hrozí vojenským zásahem proti Íránu
Napětí mezi Saúdskou Arábií a Íránem dramaticky eskaluje. Po balistických útocích na Rijád zazněla dosud nejtvrdší slova. Pokud Teherán nepřestane, může následovat vojenská odpověď. Region, který se ještě nedávno pokoušel o diplomatické uvolnění vztahů, se ocitá na prahu otevřeného konfliktu s potenciálně globálními dopady.
Saúdská Arábie poprvé od začátku současné krize otevřeně připustila možnost přímého vojenského zásahu proti Íránu. Ministr zahraničí princ Fajsal bin Farhán označil důvěru mezi oběma zeměmi za zásadně narušenou poté, co íránské balistické rakety zamířily na saúdskoarabské hlavní město.
Saúdská protivzdušná obrana sice několik střel zneškodnila, přesto jejich úlomky dopadly v blízkosti strategických ropných zařízení. Čtyři lidé utrpěli zranění, jedná se o první potvrzené oběti v Rijádu od začátku konfliktu. Pro obyvatele města šlo o šok: sirény, výbuchy a varovné zprávy v mobilních telefonech proměnily dosud vzdálenou válku v bezprostřední realitu.
Region na pokraji přímé konfrontace
Současná eskalace je součástí širšího konfliktu, který od konce února rozechvěl celý Blízký východ. Po úderech Spojených států a Izraele proti Íránu přešel Teherán k odvetě – nejen vůči Izraeli, ale i vůči americkým základnám a infrastruktuře v zemích Perského zálivu.
Napětí v Perském zálivu se během hodin promítlo do peněženek Evropanů. Po útocích na klíčovou plynárenskou infrastrukturu vystřelily ceny zemního plynu na burze až o třetinu výš. Trh reaguje nervózně – a obavy z další eskalace zůstávají.
Napětí v Perském zálivu se během hodin promítlo do peněženek Evropanů. Po útocích na klíčovou plynárenskou infrastrukturu vystřelily ceny zemního plynu na burze až o třetinu výš. Trh reaguje nervózně – a obavy z další eskalace zůstávají.
Saúdská Arábie se přitom ocitla v první linii. Útoky íránských raket a dronů, ať už přímé nebo prostřednictvím spojeneckých milic, zasahují nejen vojenské cíle, ale i civilní infrastrukturu – rafinerie, letiště či odsolovací zařízení. Právě tento posun k ohrožení civilního zázemí představuje zásadní zlom a zvyšuje tlak na tvrdou odpověď.
Diplomatické snahy slábnou
Ještě před dvěma lety přitom Saúdská Arábie a Írán obnovily diplomatické vztahy a naznačily možnost uklidnění dlouhodobého soupeření. Dnes se tento křehký proces prakticky rozpadá.
Ministři zahraničí dvanácti převážně muslimských zemí nyní íránské útoky jednoznačně odsoudili a vyzvali k jejich okamžitému zastavení. Saúdská diplomacie sice stále deklaruje preferenci politického řešení, zároveň ale dává jasně najevo, že trpělivost se rychle vyčerpává.
Hrozba širší války a globálních dopadů
Možný přímý střet mezi Saúdskou Arábií a Íránem by znamenal zásadní zlom. Nešlo by už o sérii nepřímých konfliktů a proxy válek, ale o otevřenou konfrontaci dvou regionálních mocností.
Ceny pohonných hmot v Česku od konce února výrazně rostou. Nafta zdražila o více než devět korun na litr a dostala se na nejvyšší úroveň od listopadu 2022, benzin zdražil o více než čtyři koruny. Za růstem stojí napětí na Blízkém východě a omezení dopravy v Hormuzském průlivu, klíčové trase pro světové dodávky ropy.
Ceny pohonných hmot v Česku od konce února výrazně rostou. Nafta zdražila o více než devět korun na litr a dostala se na nejvyšší úroveň od listopadu 2022, benzin zdražil o více než čtyři koruny. Za růstem stojí napětí na Blízkém východě a omezení dopravy v Hormuzském průlivu, klíčové trase pro světové dodávky ropy.
Důsledky by sahaly daleko za hranice Blízkého východu. Ohrožení ropných zařízení v Perském zálivu může destabilizovat globální energetické trhy, zvýšit ceny ropy a prohloubit ekonomickou nejistotu i v Evropě.
Okamžik, kdy se rozhoduje
Výrok saúdského ministra není jen diplomatickou rétorikou, ale varováním, že se region blíží bodu zlomu. Pokud útoky nepřestanou, může se současná krize během krátké doby proměnit v rozsáhlý ozbrojený konflikt.
Blízký východ tak znovu stojí na křižovatce – mezi návratem k diplomacii a sklouznutím do války, jejíž následky by pocítil celý svět.