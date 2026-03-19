newstream.cz Politika Blízký východ je na hraně katastrofy. Saúdská Arábie hrozí vojenským zásahem proti Íránu

Blízký východ je na hraně katastrofy. Saúdská Arábie hrozí vojenským zásahem proti Íránu

Ropná rafinérie v Saudské Arábii
Saudi Aramco
Napětí mezi Saúdskou Arábií a Íránem dramaticky eskaluje. Po balistických útocích na Rijád zazněla dosud nejtvrdší slova. Pokud Teherán nepřestane, může následovat vojenská odpověď. Region, který se ještě nedávno pokoušel o diplomatické uvolnění vztahů, se ocitá na prahu otevřeného konfliktu s potenciálně globálními dopady.

Saúdská Arábie poprvé od začátku současné krize otevřeně připustila možnost přímého vojenského zásahu proti Íránu. Ministr zahraničí princ Fajsal bin Farhán označil důvěru mezi oběma zeměmi za zásadně narušenou poté, co íránské balistické rakety zamířily na saúdskoarabské hlavní město.

Saúdská protivzdušná obrana sice několik střel zneškodnila, přesto jejich úlomky dopadly v blízkosti strategických ropných zařízení. Čtyři lidé utrpěli zranění, jedná se o první potvrzené oběti v Rijádu od začátku konfliktu. Pro obyvatele města šlo o šok: sirény, výbuchy a varovné zprávy v mobilních telefonech proměnily dosud vzdálenou válku v bezprostřední realitu.

Region na pokraji přímé konfrontace

Současná eskalace je součástí širšího konfliktu, který od konce února rozechvěl celý Blízký východ. Po úderech Spojených států a Izraele proti Íránu přešel Teherán k odvetě – nejen vůči Izraeli, ale i vůči americkým základnám a infrastruktuře v zemích Perského zálivu.

Blokáda průlivu žene ceny paliv vzhůru

Plyn zdražuje o desítky procent. Blízký východ znovu rozhoupal evropský trh

Politika

Napětí v Perském zálivu se během hodin promítlo do peněženek Evropanů. Po útocích na klíčovou plynárenskou infrastrukturu vystřelily ceny zemního plynu na burze až o třetinu výš. Trh reaguje nervózně – a obavy z další eskalace zůstávají.

Přečíst článek

Saúdská Arábie se přitom ocitla v první linii. Útoky íránských raket a dronů, ať už přímé nebo prostřednictvím spojeneckých milic, zasahují nejen vojenské cíle, ale i civilní infrastrukturu – rafinerie, letiště či odsolovací zařízení. Právě tento posun k ohrožení civilního zázemí představuje zásadní zlom a zvyšuje tlak na tvrdou odpověď.

Diplomatické snahy slábnou

Ještě před dvěma lety přitom Saúdská Arábie a Írán obnovily diplomatické vztahy a naznačily možnost uklidnění dlouhodobého soupeření. Dnes se tento křehký proces prakticky rozpadá.

Ministři zahraničí dvanácti převážně muslimských zemí nyní íránské útoky jednoznačně odsoudili a vyzvali k jejich okamžitému zastavení. Saúdská diplomacie sice stále deklaruje preferenci politického řešení, zároveň ale dává jasně najevo, že trpělivost se rychle vyčerpává.

Hrozba širší války a globálních dopadů

Možný přímý střet mezi Saúdskou Arábií a Íránem by znamenal zásadní zlom. Nešlo by už o sérii nepřímých konfliktů a proxy válek, ale o otevřenou konfrontaci dvou regionálních mocností.

čerpací stanice (ilustrační foto)

Nafta v Česku zdražila o více než devět korun

Money

Ceny pohonných hmot v Česku od konce února výrazně rostou. Nafta zdražila o více než devět korun na litr a dostala se na nejvyšší úroveň od listopadu 2022, benzin zdražil o více než čtyři koruny. Za růstem stojí napětí na Blízkém východě a omezení dopravy v Hormuzském průlivu, klíčové trase pro světové dodávky ropy.

ČTK

Přečíst článek

Důsledky by sahaly daleko za hranice Blízkého východu. Ohrožení ropných zařízení v Perském zálivu může destabilizovat globální energetické trhy, zvýšit ceny ropy a prohloubit ekonomickou nejistotu i v Evropě.

Okamžik, kdy se rozhoduje

Výrok saúdského ministra není jen diplomatickou rétorikou, ale varováním, že se region blíží bodu zlomu. Pokud útoky nepřestanou, může se současná krize během krátké doby proměnit v rozsáhlý ozbrojený konflikt.

Blízký východ tak znovu stojí na křižovatce – mezi návratem k diplomacii a sklouznutím do války, jejíž následky by pocítil celý svět.

Související

Ceny pohonných hmot výrazně rostou

Lukáš Kovanda: Paliva byla v roce 2012 „dražší“ než dnes. Přesto vláda daně nesnižovala

Názory

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Babiš varuje před zdražením plynu po útoku na Írán. Trhy reagují nervózně, EU řeší dopady

Andrej Babiš
ČTK
nst
nst

Napětí na Blízkém východě po izraelském útoku na íránskou plynárenskou infrastrukturu vyvolává obavy z prudkého růstu cen energií. Český premiér Andrej Babiš označil zásah za nepochopitelný a varoval před destabilizací trhů. Situací se budou zabývat i lídři EU na summitu v Bruselu.

Premiér Andrej Babiš (ANO) se obává, že v důsledku středečního útoku Izrael na íránskou infrastrukturu pro těžbu plynu výrazně stoupnou ceny energií. Útok označil za nepochopitelný. Řekl to novinářům před odletem na summit EU v Bruselu.

Slovensko omezuje prodej nafty. Chce zastavit palivovou turistiku

Politika

Nafta jen s limitem a pro cizince dráž. Slovensko přitvrdilo. Podle premiéra Roberta Fica mají nová omezení zastavit nájezdy zejména polských řidičů na slovenské čerpací stanice.

ČTK

Přečíst článek

„Tahleta věc totálně ničí trhy, cena plynu exploduje. Ještě včera jsme si mysleli, že ceny pohonných hmot v ČR dosáhly vrcholu a že by mohly začít klesat,“ uvedl Babiš. Podle něj se po útoku situace totálně změnila a vývoj je velice špatný.

Nervozita na trzích a strategický význam útoku

Terčem útoku byla infrastruktura v oblasti pole South Pars gas field v Perském zálivu, které patří mezi největší naleziště zemního plynu na světě. Jakékoli narušení jeho provozu má okamžitý dopad na globální energetické trhy.

Analytici upozorňují, že i omezený útok může vyvolat spekulativní růst cen, protože trhy reagují především na nejistotu a riziko další eskalace mezi Izrael a Írán.

Reakce USA a mezinárodní dopady

Babiš odkázal také na vyjádření amerického prezidenta Donald Trump, který uvedl, že Spojené státy o útoku předem nevěděly. Podle něj Izrael již na toto strategické plynové pole znovu útočit nebude.

Washington se nyní snaží situaci uklidnit, protože další eskalace by mohla ohrozit dodávky energií nejen do Evropy, ale i do Asie.

EU bude řešit energetickou bezpečnost

Napětí přichází v době, kdy se Evropská unie snaží stabilizovat ceny energií a snížit závislost na rizikových regionech. Očekává se, že téma energetické bezpečnosti bude jedním z hlavních bodů summitu EU v Bruselu.

Podle diplomatických zdrojů mohou státy jednat o koordinovaném postupu při nákupu plynu, případně o uvolnění strategických rezerv, pokud by ceny dále prudce rostly.

Dopad na Česko

Pro Českou republiku by pokračující růst cen plynu znamenal tlak na domácnosti i průmysl. Vláda zatím neoznámila konkrétní opatření, ale nevylučuje zásahy, pokud by se situace dále zhoršovala.

Ekonomové zároveň upozorňují, že klíčové bude, zda konflikt zůstane omezený, nebo přeroste v širší regionální krizi. V druhém případě by dopady na evropské hospodářství mohly být výrazně citelnější.

Související

Ropná rafinérie v Saudské Arábii

Blízký východ je na hraně katastrofy. Saúdská Arábie hrozí vojenským zásahem proti Íránu

Politika

nst

Přečíst článek

Čím delší, tím tvrdší dopad i na českou ekonomiku. Válku v Perském zálivu nelze podceňovat, varují ekonomové

Leaders

Ivana Pečinková

Přečíst článek

Válka v Íránu může Čechům zdražit nákupy. E-shopy čeká propad, ale některé vydělají

Kontejnerová loď, ilustrační foto
Pixabay
nst
nst

Napětí na Blízkém východě se může rychle promítnout i do českých peněženek. Delší konflikt v Íránu by podle odhadů obchodníků mohl srazit tržby tuzemských e-shopů až o deset procent, zároveň ale vytvoří vítěze. Především mezi obchodníky s lokálním zbožím a rychlou logistikou.

Války se nevedou jen na bojišti. Jejich důsledky se často nejrychleji projeví v dodavatelských řetězcích, cenách dopravy a nakonec i na účtech běžných zákazníků. Konflikt v Íránu není výjimkou, a český e-commerce sektor to začíná pociťovat už nyní.

Blízký východ totiž představuje jeden z klíčových uzlů globální námořní dopravy mezi Asií a Evropou. Jakmile se v regionu zvýší riziko, zdraží přeprava, prodlouží se dodací lhůty a zboží se na cestě komplikuje. A právě na tom stojí velká část českých e-shopů.

Jakékoli omezení dopravy nebo zvýšení bezpečnostních nákladů se velmi rychle promítá do cen přepravy,“ upozorňuje Tomáš Čupr, ředitel marketingové společnosti PPC Profits.

čerpací stanice (ilustrační foto)

Nafta v Česku zdražila o více než devět korun

Money

Ceny pohonných hmot v Česku od konce února výrazně rostou. Nafta zdražila o více než devět korun na litr a dostala se na nejvyšší úroveň od listopadu 2022, benzin zdražil o více než čtyři koruny. Za růstem stojí napětí na Blízkém východě a omezení dopravy v Hormuzském průlivu, klíčové trase pro světové dodávky ropy.

ČTK

Přečíst článek

Dražší doprava, pomalejší zásilky

Dopady se podle něj projeví především ve dvou rovinách. Tou první je zdražení dopravy z Asie a delší dodací lhůty. To zasáhne hlavně segmenty jako elektronika, doplňky nebo levnější spotřební zboží, které jsou na asijských dodávkách závislé.

Druhým problémem jsou energie. Konflikt už nyní rozhýbal ceny ropy, která krátkodobě vystřelila až k hranici 120 dolarů za barel. I když se následně vrátila pod sto dolarů, pohonné hmoty v Evropě zdražily během krátké doby o několik korun na litr.

A to je jen začátek. Vyšší ceny paliv se postupně promítají do celého dodavatelského řetězce. Od výroby přes skladování až po finální doručení zákazníkovi.

Zatímco lokální dopravci zdražení plně nepromítli, ceny mezikontinentální přepravy už reagují. Pokud konflikt potrvá déle, tlak na růst cen bude sílit.

námořní cvičení v Hormuzském průlivu
Aktualizováno

Vojenské lodě vystřídaly ty civilní. Doprava v Hormuzu stojí a světový obchod trne

Trhy

Přední lodní dopravci utlumují kvůli konfliktu na Blízkém východě svůj provoz v Perském zálivu, Rudém moři a Hormuzském průlivu. Švýcarská společnost MSC uvedla, že svým lodím v oblasti Perského zálivu nařídila, aby zastavily plavbu a uchýlily se do bezpečných oblastí. Další lodní přepravce, dánská společnost Maersk, uvedla, že odklonila své lodě na dvou významných trasách z Rudého moře a pozastavila plavbu v Hormuzském průlivu. Rudému moři se bude vyhýbat i spediční firma Hapag-Llyod. Podle tržní analytičky Helimy Croftové z RBC Capital Markets v případě pokračující eskalace hrozí růst ceny ropy nad 100 dolarů za barel.

ČTK

Přečíst článek

Až desetiprocentní propad trhu

Podle odhadů by delší konflikt mohl český e-commerce připravit až o deset procent tržeb. Důvod je jednoduchý, vyšší ceny a delší čekání odrazují zákazníky od nákupů, zejména u zboží, které není nezbytné.

Změní se i chování spotřebitelů. Impulzivní nákupy levného zboží z Asie mohou ustoupit opatrnějšímu výběru – a většímu důrazu na spolehlivost dodání.

Krize jako šance: vyhrává ten, kdo má zboží doma

Každá krize ale zároveň přináší příležitosti. V tomto případě především pro e-shopy, které mají zboží skladem v Evropě nebo přímo v Česku. „Zákazníci v takových situacích více upřednostňují rychlost a spolehlivost před nejnižší cenou,“ říká Čupr.

Výhodu tak získávají obchodníci s lokální produkcí, vlastními sklady a dobře zvládnutou logistikou. Právě schopnost doručit rychle a bez komplikací se může stát rozhodujícím faktorem.

Rostoucí význam má i zákaznická zkušenost. Například jednoduché vrácení zboží. I to však může být narušeno, pokud logistické řetězce zkomplikují geopolitické události.

Írán

Týden tradera: Blízký východ děsí investory. Ceny energií prudce rostou

Trhy

Finanční trhy v uplynulém týdnu nadále sledovaly především vývoj konfliktu na Blízkém východě. Navzdory opakovaným vyjádřením amerického prezidenta Donalda Trumpa o možném rychlém pádu íránského režimu se ukazuje, že tamní bezpečnostní struktury jsou připraveny konflikt výrazně prodlužovat. Investoři proto stále více počítají s delším geopolitickým napětím. Akciové trhy na tento scénář reagovaly negativně – index S&P 500 měl tendenci klesat směrem k hranici 6700 bodů.

Kryštof Míšek

Přečíst článek

Do hry vstupuje i Evropská unie

Situaci českých e-shopů by ve druhé polovině roku mohla částečně zlepšit i regulace na úrovni Evropské unie. Ta plánuje zavést clo ve výši tří eur na zásilky do 150 eur

Cíl je jasný: omezit příliv extrémně levného zboží z čínských online tržišť, která podle odhadů ukrajují až 40 procent tržeb českého e-commerce. Zdražení drobných zásilek by mohlo snížit objem impulzivních nákupů a část zákazníků vrátit zpět k domácím obchodníkům.

Výsledkem tak může být paradoxní situace: zatímco část trhu oslabí, jiná část výrazně posílí. Vyhrát mohou především e-shopy, které dokážou nabídnout kombinaci rychlosti, dostupnosti a důvěryhodnosti. Tedy hodnot, které se v době nejistoty stávají důležitější než samotná cena.

Související

Ropná rafinérie v Saudské Arábii

Blízký východ je na hraně katastrofy. Saúdská Arábie hrozí vojenským zásahem proti Íránu

Politika

nst

Přečíst článek
Doporučujeme