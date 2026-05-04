newstream.cz Názory Dalibor Martínek: Potvrzeno, Babiš podváděl. Čechům to nevadí

Dalibor Martínek: Potvrzeno, Babiš podváděl. Čechům to nevadí

Dalibor Martínek
Jana Nagyová byla odsouzena za dotační podvod a poškození finančních zájmů Evropské unie. Dostala tříletou podmínku se zkušební dobou na pět let a peněžitý trest půl milionu korun. V kauze Čapí hnízdo tak poprvé padl trest za podvod.

Na rozsudku je nejdůležitější právě fakt, že je konečně soudně potvrzeno, že dotace pro Čapí hnízdo byl podvod. Je tedy černé na bílém, že český premiér, který celou operaci vymyslel, v minulosti podváděl. V Česku evidentně tolerovaný trestný čin, který nebrání podvodníkovi stát se třeba i premiérem.

Nagyová v době před osmnácti lety, kdy se celá událost kolem Čapího hnízda odehrávala, pracovala jako Babišova poradkyně pro evropské dotace. Podepsala žádost o padesátimilionovou dotaci pro údajný malý či střední podnik. Farma Čapí hnízdo přitom byla účelově vytvořena z jiné společnosti tehdejšího Babišova Agrofertu a následně z holdingu vyvedena. Jak se Babiš v minulosti prořekl, byl to jeho nejlepší projekt.

Nedobrá vizitka pro českou justici

České justici trvalo víc než deset let, než se k rozsudku dopracovala. To pro ni není dobrá vizitka. Důsledkem je, že mohl být dotační podvod po celou dobu relativizován, popírán či zlehčován. Pro voliče se tím Babišova vina rozplynula v mlze různých výroků, mizejících v čase.

Ve výsledku Babiš vítězí v jedněch volbách za druhými, a asi to bude pokračovat. Voličům nevadí podvádění s dotacemi. Na to se používá „argument“, že to tak přece dělali všichni. Z tohoto náhledu je dovozováno, že Babišovo stíhání je politicky motivované. Babiš podvod popírá, co má také dělat jiného. S rozsudkem nad Nagyovou mu to půjde hůře. Že jde o politický proces, tím se naopak Babiš hájí a hájit bude.

Je také možné, že voliči v Babišovu viny prostě nevěří. Věří jeho slovům, že to celé je politický komplot. V takovém případě je u nás důvěra v systém na bodě nula. Soudy na tom mají svůj díl viny.

Politika

V Česku se podvody tolerují

Babiš se teď soudu bude vyhýbat, chrání ho poslanecká imunita. Vzhledem k volebním preferencím se dá očekávat, že ho bude chránit i po příštích volbách za tři a půl roku. Kdo si poté vůbec na nějaké Čapí hnízdo vzpomene, už teď vlastně nikoho nezajímá. Babišovi v té době potáhne na osmdesátku, možná se ještě stane prezidentem. V Česku se podvody tolerují a evidentně vyplácejí.

Babišových padesát milionů přitom není žádná banalitka, šlo o podvod velkého rozsahu. Jen pro srovnání, jistý Petr Wolf byl až do roku 2010 poslancem Sněmovny. Byl to takzvaný přeběhlík, zvolen za socialisty podporoval vládu Mirka Topolánka. Jako by náhodou se v té době ukázalo, že na dotačních podvodech okradl ministerstvo životního prostředí o „pouhých“ jedenáct milionů korun. Dostal šest let natvrdo a pokutu pět milionů korun. Utekl, deset let se skrýval v Jižní Americe, nakonec byl vydán do Česka a nyní sedí.

Názory

Stanislav Šulc: EET se vrací s lidskou tváří

Stanislav Šulc
Vládu Andreje Babiše rozhodně nelze osočovat z jedné věci: že by neplnila své sliby. Ostatně i nájezd na média veřejné služby dnes činí zejména pod záštitou plnění předvolebních slibů. A k těm hlavním patří EET. Ta se nyní dostává do legislativního procesu a dostává jasnější kontury. EET 2.0 tak lze označit za verzi s „lidskou tváří“.

Elektronická evidence tržeb je dlouhodobý trhák Andreje Babiše a jeho týmu. Uspěl s ním v roce 2017 a svou roli nejspíš EET sehrála i v loňských volbách, byť již nebyla takovým magnetem na voliče. A to prostě jen proto, že funguje sice solidně, ale dopady na ekonomiku jsou rozporuplné, lidi to trochu otravuje a loterie zvaná Účtenkovka rozhodně nebyla novou Tutovkou.

Nicméně Babišův elektorát stále věří, že všichni kradou, a když EET pomůže zlodějinám zabránit, bude zase na světě líp. Jestli právě v tomto směru EET funguje, to úplně nevíme, protože než stihly najet veškeré vlny zavádění, přišla pandemie a to, že někdo někoho ostříhá a nevystaví mu paragon, byl najednou nejmenší problém.

Názory

Dalibor Martínek

Praha je dražší než Brno

A tak se s návratem Andreje Babiše k veslu vrací také EET, ale stejně jako je jiný premiér a jeho spoluvládci, je jiná také EET. Poučenější. O tom, v jaké podobě nakonec začne platit, se postupně ukáže v legislativním procesu, ale už na začátku nabízí několik významných novinek, které o poučenosti vypovídají.

Předně: Účtenkovka nebude. Není jí třeba, lidé hlásí nepoctivce sami, rádi a dobrovolně, netřeba je k tomu motivovat.

Druhá, podstatnější novinka, je limit milionu korun obratu. Lidé, jejichž tržby jej nepřekročí, nemusejí EET vůbec řešit. Má to jednu podmínku, ke které se ještě dostaneme. To je přitom další kamínek do mozaiky příkopu, který tato vláda hloubí mezi Prahou a zbytkem republiky. Kadeřnice v Praze totiž kolikrát milion korun tržeb sice těsně, ale překoná, jenomže jí zisku zbude výrazně méně, protože musí platit podstatně vyšší nájem než v dalších místech země. Mimochodem snaha zprostit EET kadeřnice a podobné živnosti je jedním z důkazů té poučenosti, protože právě zde je velký elektorát Andreje Babiše, který si logicky nechce nahněvat.

Účty, nebo vyšší paušál?

A s tím souvisí i třetí zásadní novinka, kterou prosazují Motoristé a jež musí být pro Babiše a ANO bolestivou podmínkou. Pokud se živnostník s obratem do milionu korun rozhodne používat EET, klidně může. Má ale také možnost to i nevyužívat. Jenomže pak bude muset platit paušál o 1500 korun vyšší.

Připomeňme, že právě s prvním pásmem paušální daně cvičila již vláda Petra Fialy, která při snaze narovnat veřejné rozpočty právě tady zvyšovala daňovou zátěž živnostníků. A tak bude poměrně velká část Babišových voličů postavena před rozhodnutí, které by nejraději nedělali: platit víc, nebo si nechat koukat do účtů?

Od Motoristů je to docela solidní tah, který politicky dopadne právě na Babiše. A ten si u některých voličů může docela pohoršit.

Názory

Lukáš Kovanda

Praha dá Crestylu pozemky na Libeňském ostrově. Výměnou chce dům s dostupnými byty

Praha chystá spolupráci s developerskou skupinou Crestyl na Libeňském ostrově. Magistrát jí chce poskytnout pozemky pro výstavbu bytů, výměnou za to má město získat jeden z postavených domů určený pro dostupné nájemní bydlení.

Záměr transakce schválili pražští radní, konečné slovo ale ještě budou mít zastupitelé. Hlavní město se dlouhodobě potýká s bytovou krizí a vysokými cenami bydlení, proto hledá nové způsoby, jak rozšířit svůj bytový fond.

Pozemky se nacházejí v jižní části Libeňského ostrova, nedaleko Libeňského mostu u slepého ramene Vltavy. Z větší části jsou nezastavěné a zatravněné. Podle dokumentu schváleného radními jsou vhodné pro bytovou výstavbu. Jejich využití ale městu komplikuje skutečnost, že budovy na pozemcích jsou v soukromém vlastnictví.

Podle pražského radního pro majetek Adama Zábranského se městu nepodařilo s vlastníky dohodnout na odkupu. Magistrát proto chce jít cestou spolupráce s Crestylem. „Když se s nimi dohodneme na jednotném rozvoji lokality v jejich režii, tak z toho bude mnohem více bytů i pro Prahu,“ řekl Zábranský. Bez dohody by podle něj město mohlo na pozemcích postavit jen zhruba třetinu bytů.

Pokud záměr schválí i zastupitelstvo, Praha zřídí developerovi k pozemkům takzvané právo stavby. Crestyl by díky tomu mohl vybudovat bytový projekt. Magistrát zároveň vypíše tendr na stavební práce, aby neobcházel zákon o veřejných zakázkách. Po dokončení stavby má Praha získat do vlastnictví jeden z nových domů.

„Půjde o první případ spolupráce se soukromými investory, který nazýváme sousedské projekty,“ doplnil Zábranský.

Reality

Petra Nehasilová

Kritika opozice

Záměr ale kritizuje opozice. Zastupitel a šéf pražského ANO Ondřej Prokop tvrdí, že materiál je málo konkrétní. Podle něj v něm chybějí informace o tom, kolik a jaké byty město za své pozemky dostane, jak bude řešen veřejný prostor nebo jaké budou přesné podmínky spolupráce.

„Pokud ani Praha 8 nemá dost informací pro kvalifikované stanovisko, pak město evidentně tlačí další rozhodnutí narychlo a bez přípravy. Přesně takhle se strategické pozemky ani dostupné bydlení řešit nemají,“ uvedl Prokop.

Praha aktuálně vlastní zhruba 30 tisíc bytů. Z toho asi 7000 spravuje magistrát a 23 tisíc městské části. Původní porevoluční bytový fond přitom čítal zhruba 194 tisíc jednotek, většinu z nich ale lidé odkoupili v privatizacích. Magistrát chce počet městských bytů postupně navyšovat. V roce 2020 proto založil Pražskou developerskou společnost, která má připravovat městské projekty.

