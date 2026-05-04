Dalibor Martínek: Potvrzeno, Babiš podváděl. Čechům to nevadí
Jana Nagyová byla odsouzena za dotační podvod a poškození finančních zájmů Evropské unie. Dostala tříletou podmínku se zkušební dobou na pět let a peněžitý trest půl milionu korun. V kauze Čapí hnízdo tak poprvé padl trest za podvod.
Na rozsudku je nejdůležitější právě fakt, že je konečně soudně potvrzeno, že dotace pro Čapí hnízdo byl podvod. Je tedy černé na bílém, že český premiér, který celou operaci vymyslel, v minulosti podváděl. V Česku evidentně tolerovaný trestný čin, který nebrání podvodníkovi stát se třeba i premiérem.
Nagyová v době před osmnácti lety, kdy se celá událost kolem Čapího hnízda odehrávala, pracovala jako Babišova poradkyně pro evropské dotace. Podepsala žádost o padesátimilionovou dotaci pro údajný malý či střední podnik. Farma Čapí hnízdo přitom byla účelově vytvořena z jiné společnosti tehdejšího Babišova Agrofertu a následně z holdingu vyvedena. Jak se Babiš v minulosti prořekl, byl to jeho nejlepší projekt.
Newstream CLUB březen 2026
Soukromé kluby, bytové restaurace, vlastní šéfkuchaři, jachty, private jety… soukromí se v posledních letech stává tématem, které řeší všichni od miliardářů přes celebrity po zcela obyčejné lidi, kteří jsou ochotní pořídit si v novostavbě luxusní dveře, jen aby měli garanci ticha. Soukromí se stává luxusem a dosáhnout jej dá občas hodně práce.
Nedobrá vizitka pro českou justici
České justici trvalo víc než deset let, než se k rozsudku dopracovala. To pro ni není dobrá vizitka. Důsledkem je, že mohl být dotační podvod po celou dobu relativizován, popírán či zlehčován. Pro voliče se tím Babišova vina rozplynula v mlze různých výroků, mizejících v čase.
Ve výsledku Babiš vítězí v jedněch volbách za druhými, a asi to bude pokračovat. Voličům nevadí podvádění s dotacemi. Na to se používá „argument“, že to tak přece dělali všichni. Z tohoto náhledu je dovozováno, že Babišovo stíhání je politicky motivované. Babiš podvod popírá, co má také dělat jiného. S rozsudkem nad Nagyovou mu to půjde hůře. Že jde o politický proces, tím se naopak Babiš hájí a hájit bude.
Je také možné, že voliči v Babišovu viny prostě nevěří. Věří jeho slovům, že to celé je politický komplot. V takovém případě je u nás důvěra v systém na bodě nula. Soudy na tom mají svůj díl viny.
Premiér Andrej Babiš si nebral servítky: Motoristé podle něj stále vystupují, jako by byli v opozici, a jejich výroky škodí celé vládě. Po sporných slovech Filipa Turka očekává změnu stylu komunikace i větší odpovědnost za vládní roli.
Babiš kritizuje Motoristy: Musí změnit komunikaci, zřejmě si dosud neuvědomili, že jsou ve vládě
Politika
Premiér Andrej Babiš si nebral servítky: Motoristé podle něj stále vystupují, jako by byli v opozici, a jejich výroky škodí celé vládě. Po sporných slovech Filipa Turka očekává změnu stylu komunikace i větší odpovědnost za vládní roli.
V Česku se podvody tolerují
Babiš se teď soudu bude vyhýbat, chrání ho poslanecká imunita. Vzhledem k volebním preferencím se dá očekávat, že ho bude chránit i po příštích volbách za tři a půl roku. Kdo si poté vůbec na nějaké Čapí hnízdo vzpomene, už teď vlastně nikoho nezajímá. Babišovi v té době potáhne na osmdesátku, možná se ještě stane prezidentem. V Česku se podvody tolerují a evidentně vyplácejí.
Babišových padesát milionů přitom není žádná banalitka, šlo o podvod velkého rozsahu. Jen pro srovnání, jistý Petr Wolf byl až do roku 2010 poslancem Sněmovny. Byl to takzvaný přeběhlík, zvolen za socialisty podporoval vládu Mirka Topolánka. Jako by náhodou se v té době ukázalo, že na dotačních podvodech okradl ministerstvo životního prostředí o „pouhých“ jedenáct milionů korun. Dostal šest let natvrdo a pokutu pět milionů korun. Utekl, deset let se skrýval v Jižní Americe, nakonec byl vydán do Česka a nyní sedí.