Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Názory Michal Nosek: Brno na mapě dějin. A s velkým pokřikem

Michal Nosek: Brno na mapě dějin. A s velkým pokřikem

Premiér Andrej Babiš
ČTK
Michal Nosek
Michal Nosek

Brno se rozhodlo být evropské, otevřené a smířlivé. Jenže sotva se objevilo slovo sudetští, část české politiky v čele s SPD, vytáhla staré křivdy a začala znovu bojovat. Ve válce, kterou už historici dávno popsali a diplomaté uložili do archivu. Premiér Andrej Babiš k tomu dodal, že sjezd nepovažuje za šťastný, vláda se ho nezúčastní a doufá, že nevyvolá střety ani nezatíží vztahy s Německem. Což je postoj opatrný, ale zároveň výmluvný. Smíříme se, ale zase až jindy.

Brno se zviditelnilo tím, že se v něm má mluvit o sudetských Němcích. A to je v české politice stále spolehlivý způsob, jak během chvilky proměnit debatu o smíření v soutěž, kdo hlasitěji zakřičí: Národní zájmy.

Sjezd sudetských Němců v Brně je nepochybně citlivá věc. Jenže právě proto by si zasloužil klid, přesnost a trochu dospělosti. Místo toho sledujeme otřepaný rituál. Musí se vytáhnout minulost, přihřát emoce, ukázat na nepřítele a tvářit se, že tím chráníme republiku. Nejlépe před akcí, na kterou vláda stejně nikoho nepošle.

Brno je v tom vlastně skoro nevinně. Festival Meeting Brno dlouhodobě staví na dialogu, jenže dialog je v české politice podezřelé slovo. Mnohem lépe se prodává spor. A úplně nejlépe spor o dějiny, protože tam se dá moralizovat bez rizika, že by někdo musel řešit ceny bytů, platy, silnice nebo školství.

Zakázané setkání

Andrej Babiš říká, že to není šťastné. Za vládu se podle něj sjezdu nikdo nezúčastní a premiér zároveň doufá, že akce nepovede ke střetům ani nezatíží vztahy s Německem. Možná je to politicky opatrná formulace. Ale ještě méně šťastné je předstírat, že česko-německé vztahy ochráníme tím, že budeme zakazovat setkávání. Německo je náš klíčový partner, ale běda, jak se v Brně objeví lidé s historicky nepohodlným názvem. To se najednou budoucnost odkládá a z půdy se snáší staré transparenty.

Brno se tak ocitlo v hlavní roli dramatu, o kterou možná ani nestálo. Může z něj vyjít jako město, které unese těžké téma. Anebo jako vždy. To je na celé věci nejvýmluvnější. Brno chtělo být místem setkání. Vláda z něj udělala bojiště.

Související

Dalibor Martínek: Schillerová vytváří fiktivní rozpočet. Dluh nebude dluh

Dalibor Martínek: Schillerová vytváří fiktivní rozpočet. Dluh nebude dluh
Profimedia
Dalibor Martínek
Dalibor Martínek

Návrh vlády, aby se do státního rozpočtu nezapočítávaly výdaje na silnice, dálnice, vodní díla nebo jaderné zdroje, na obranu, nyní leží ve sněmovně a až skončí obstrukce opozice, patrně bude schválen.

Vláda slibovala konsolidaci veřejných financí. Opak bude pravdou. Vláda začne jako státní rozpočet vykazovat úplně jiné číslo, než kolik peněz ve skutečnosti utratí. Státní rozpočet se stane cárem papíru bez vypovídací hodnoty.

Alena Schillerová si zřejmě jako malá dívka myslí, že když zavře oči, svět přestane existovat. Dluh, na který si stát bude muset půjčovat, bude, ať ho vláda nazývá jakkoliv. Hloupý trik s nepočítáním některých výdajů do „rozpočtu“ má jediný důvod. Dává vládě možnost utrácet víc peněz.

Klíčové investice

Vláda tvrdí, že musí investovat do klíčových oblastí, které minulá vláda podfinancovala. To zní hezky, tak budovatelsky. Je to představa Karla Havlíčka, že se k prosperitě proinvestujeme. Samozřejmě, že investice třeba do infrastruktury bude mít na ekonomiku pozitivní vliv.

Jenže vláda už neříká ono B. A sice, že na investice měla najít peníze v rámci rozpočtových pravidel. Ta, jak s oblibou říká Mojmír Hampl, se mají o to víc uplatňovat právě v těžkých časech, kdy je peněz málo. Jinak nemají smysl. Vláda jim nyní smysl bere. Žádná pravidla nyní nebudou. A až bude vláda chtít, pravidla si zase přizpůsobí svým potřebám.

Vláda si svévolnou úpravou, kdy některé dluhy nebude považovat za dluhy, jenom udělala prostor k tomu, že může dál uplácet různé voličské skupiny, zejména důchodce. A tím si zaplatí své další volební vítězství. Zaplatí je penězi dětí současných voličů. Ale to je Babišovi jedno, on už tu nebude.

Související

Michal Nosek: Politici by chtěli dvě židle, dvě funkce a ideálně tři výplaty. Soud řekl ne

Ústavní soud ponechal v platnosti pravidla, podle nichž politici působící současně v obecní a krajské samosprávě pobírají za jednu z funkcí krácenou odměnu
ČTK
Michal Nosek
Michal Nosek

Ústavní soud ponechal v platnosti pravidla, podle nichž politici působící současně v obecní a krajské samosprávě pobírají za jednu z funkcí krácenou odměnu. A je to správně. Veřejná funkce nemá být sběratelská soutěž ani způsob, jak si z několika mandátů poskládat pohodlný příjem z veřejných peněz.

Politikům se často vyčítá, že jsou odtržení od reality. Kumulace funkcí je přesně ten moment, kdy si o takovou kritiku říkají sami. Pokud někdo sedí současně v obecní i krajské samosprávě, případně zvládá ještě další veřejné funkce, musí zaznít jednoduchá otázka. Kdy přesně tu práci dělá pořádně? Starosta, radní, zastupitel nebo krajský politik nemá být sběratelem mandátů a odměn. Každá z těch funkcí znamená jednání, přípravu materiálů, schvalování rozpočtů, kontrolu úřadů, kontakt s občany a odpovědnost za konkrétní rozhodnutí

Argument, že to rozhodli voliči, zní hezky, ale nestačí. Voliči dávají mandát ke službě, ne bianko šek k hromadění placených pozic. Zvolení do více funkcí neznamená, že se člověku zázračně prodlouží den nebo že bude mít dvojnásobnou pozornost, energii a odpovědnost. Pokud jeden člověk vykonává více funkcí najednou, buď je nadčlověk, nebo některou z nich nutně šidí. A pokud ji šidí, proč by za ni měl brát plnou odměnu?

Trest za aktivitu?

Právě proto je snížení odměny při souběhu funkcí naprosto logické minimum. Nejde o trest za aktivitu. Jde o pojistku proti tomu, aby se z veřejné služby nestal systém placené kumulace vlivu. Politici nemohou donekonečna tvrdit, že práce pro obec i kraj je náročná, odpovědná a časově vyčerpávající. A zároveň předstírat, že ji bez problémů zvládnou několikrát najednou.

Veřejnost má právo se ptát, jestli jejich zástupce skutečně pracuje pro obec, pro kraj, nebo především pro svůj vlastní politický životopis. A také má právo chtít, aby se veřejné peníze vyplácely za reálnou práci, ne za politickou všudypřítomnost. 

Související

Bankovky (ilustrační foto)

Politici a soudci budou brát více peněz. Premiér se dostane nad 300 tisíc měsíčně

Money

ČTK

Přečíst článek
Doporučujeme