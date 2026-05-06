Michal Nosek: Brno na mapě dějin. A s velkým pokřikem
Brno se rozhodlo být evropské, otevřené a smířlivé. Jenže sotva se objevilo slovo sudetští, část české politiky v čele s SPD, vytáhla staré křivdy a začala znovu bojovat. Ve válce, kterou už historici dávno popsali a diplomaté uložili do archivu. Premiér Andrej Babiš k tomu dodal, že sjezd nepovažuje za šťastný, vláda se ho nezúčastní a doufá, že nevyvolá střety ani nezatíží vztahy s Německem. Což je postoj opatrný, ale zároveň výmluvný. Smíříme se, ale zase až jindy.
Brno se zviditelnilo tím, že se v něm má mluvit o sudetských Němcích. A to je v české politice stále spolehlivý způsob, jak během chvilky proměnit debatu o smíření v soutěž, kdo hlasitěji zakřičí: Národní zájmy.
Sjezd sudetských Němců v Brně je nepochybně citlivá věc. Jenže právě proto by si zasloužil klid, přesnost a trochu dospělosti. Místo toho sledujeme otřepaný rituál. Musí se vytáhnout minulost, přihřát emoce, ukázat na nepřítele a tvářit se, že tím chráníme republiku. Nejlépe před akcí, na kterou vláda stejně nikoho nepošle.
Brno je v tom vlastně skoro nevinně. Festival Meeting Brno dlouhodobě staví na dialogu, jenže dialog je v české politice podezřelé slovo. Mnohem lépe se prodává spor. A úplně nejlépe spor o dějiny, protože tam se dá moralizovat bez rizika, že by někdo musel řešit ceny bytů, platy, silnice nebo školství.
Zakázané setkání
Andrej Babiš říká, že to není šťastné. Za vládu se podle něj sjezdu nikdo nezúčastní a premiér zároveň doufá, že akce nepovede ke střetům ani nezatíží vztahy s Německem. Možná je to politicky opatrná formulace. Ale ještě méně šťastné je předstírat, že česko-německé vztahy ochráníme tím, že budeme zakazovat setkávání. Německo je náš klíčový partner, ale běda, jak se v Brně objeví lidé s historicky nepohodlným názvem. To se najednou budoucnost odkládá a z půdy se snáší staré transparenty.
Brno se tak ocitlo v hlavní roli dramatu, o kterou možná ani nestálo. Může z něj vyjít jako město, které unese těžké téma. Anebo jako vždy. To je na celé věci nejvýmluvnější. Brno chtělo být místem setkání. Vláda z něj udělala bojiště.