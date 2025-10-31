Schillerová chystá návrat EET i školkovného. Prosadit chce i vyšší valorizaci důchodů
Nová verze elektronické evidence tržeb (EET), kterou chce zavést rodící se vláda ANO, SPD a Motoristů, by měla začít platit od ledna 2027. Podle budoucí ministryně financí Aleny Schillerové má systém nově zohlednit malé živnostníky a příležitostné výdělky, aby se předešlo zbytečné administrativě.
„V návrhu programového prohlášení vlády, který zveřejníme v pondělí, bude věta, že zohledníme malé živnostníky nebo příležitostné výdělky. A budeme na tom dál pracovat,“ řekla Schillerová v rozhovoru pro Mladou frontu DNES.
EET jako zbraň proti šedé ekonomice
Schillerová připomněla, že EET má být účinným nástrojem proti šedé ekonomice, ze které je podle odhadů možné získat více než 30 miliard korun. „Rozumím argumentům, že výjimky se mají týkat jen těch, kdo si skutečně příležitostně něco přivydělají nebo prodávají vlastní produkty. Ale budu usilovat o to, aby výjimka byla co nejmenší,“ uvedla.
Elektronickou evidenci tržeb zavedla vláda ČSSD a ANO v roce 2016. Od jara 2020 byla kvůli pandemii covidu-19 pozastavena a v roce 2023 ji kabinet Petra Fialy (ODS) zcela zrušil.
Budoucí vláda chce podle Schillerové podpořit i gastronomický sektor, který v posledních letech čelil prudkému růstu daní. „Chceme snížit DPH na nealkoholické nápoje podávané jako součást stravovací služby. Současně chceme osvobodit spropitné od daní a odvodů,“ uvedla.
Návrat školkovného i vyšší valorizace důchodů
Koalice plánuje od roku 2027 také obnovit školkovné, původní slevu na manžela či manželku bez příjmů a daňovou slevu pro studenty. Vše má být součástí novely zákona o dani z příjmů s účinností od 1. ledna 2027.
Stejný termín by měl platit i pro spravedlivější valorizaci důchodů, o které chce vláda jednat se sociálními partnery. Podle Schillerové chce kabinet zvýšené výdaje pokrýt efektivnějším výběrem daní, snižováním provozních výdajů státu a nastartováním ekonomiky.
