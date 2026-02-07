Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Zprávy z firem Muskova SpaceX chce příští rok přistát na Měsíci

Muskova SpaceX chce příští rok přistát na Měsíci

Elon Musk
ČTK
ČTK
ČTK

Vesmírná společnost miliardáře Elona Muska SpaceX odloží misi na Mars plánovanou na letošní rok. Místo toho se chce soustředit na dlouho slibovanou cestu na Měsíc. S odkazem na své zdroje o tom píše deník The Wall Street Journal. Další zdroj listu uvedl, že si firma dala za cíl přistát na Měsíci bez lidí na palubě v březnu 2027.

Změna ve strategii přichází v době, kdy SpaceX zdvojnásobuje plány na vypuštění datových center s umělou inteligencí (AI) do vesmíru poté, co převzala Muskův start-up xAI. SpaceX také plánuje vstoupit na akciovou burzu, mohlo by to být již v létě.

Trvalá přítomnost na Měsíci

Musk v oznámení o fúzi obou společností nastínil plány na vybudování trvalé přítomnosti na Měsíci. Zmínil ambici využít ho jako základnu pro průzkum hlubšího vesmíru.

„Možnosti, které nám otevře realizace vesmírných datových center, umožní financovat a vybudovat samovolně se rozvíjející základny na Měsíci, celou civilizaci na Marsu a nakonec i expanzi do vesmíru,“ uvedl Musk.

Dřevěná družice WISA WoodSat připravovaná finskými a českými odborníky

Zapomeňte na futuristické slitiny. „Novým“ slibným materiálem pro vesmír je dřevo

Názory

Špičkoví technici vytvářejí nové materiály. Anebo se dokážou podívat novým pohledem na materiály dávno známé a najít pro ně úplně nečekané využití. A tak teď konstruktéři pracují na nových kosmických družicích ze dřeva. Má to řadu výhod. Třeba i tu, že až se bude družice vracet na zemský povrch, určitě shoří v atmosféře a nespadne nám na hlavu.

Josef Tuček

Přečíst článek

Stanislav Šulc: Elon Musk si chytrými kroky přifukuje jmění a míří k bilionu

Názory

Došlo k tomu, co se očekávalo již několik týdnů. Elon Musk propojil své dva velké startupy SpaceX a xAI. Následovat by měl plán, jak část nové firmy dostat na burzu. Vzhledem k očekávání velkého růstu bude burzovní nacenění nové firmy astronomické. A Elon Musk se pravděpodobně stane prvním člověkem historie, který se stane dolarovým bilionářem.

Stanislav Šulc

Přečíst článek

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

Související

Na Měsíci bude rušno. Láká jako základna i jako možný zdroj surovin (na snímku sonda Hakuto-R).

Na Měsíci bude nebývale rušno. Láká jako základna i jako možný zdroj surovin

Money

Josef Tuček

Přečíst článek

Dow Jones poprvé nad 50 tisíci body. Wall Street žene vzhůru návrat technologií i důvěra spotřebitelů

Wall Street
ČTK
Michal Nosek
nos

Americké akcie výrazně posilují a index Dow Jones se vůbec poprvé v historii dostal nad hranici 50 000 bodů. K růstu přispělo především oživení technologických titulů po nedávném výprodeji a také lepší než očekávaná data o spotřebitelské důvěře, která podpořila optimismus investorů ohledně vývoje americké ekonomiky.

Akcie ve Spojených státech dnes výrazně rostou a index Dow Jones se poprvé dostal nad hranici 50 000 bodů. Tento milník přichází v době, kdy se Wall Street vzpamatovává z kolísání z předchozích týdnů a investoři znovu nabírají chuť k riziku.

Pozdě odpoledne místního času si Dow Jones připisoval zhruba 2,2 procenta. Širší index S&P 500 i technologický Nasdaq posilovaly o téměř dvě procenta. Růst byl plošný napříč sektory, ale nejvýrazněji se na něm podílely právě technologické společnosti.

Bankou roku je Komerční banka

Komerční banka láká vysokou dividendou. Zisk roste, výhled banky je ale opatrnější

Zprávy z firem

Komerční banka loni zvýšila čistý zisk o 4,7 procenta na 18,1 miliardy korun a akcionářům chce vyplatit celý loňský zisk. Akcie tak zůstává atraktivní především pro dividendové investory. Současně však vedení banky signalizuje opatrnější dividendovou politiku do dalších let, což omezuje růstový příběh titulu.

nst

Přečíst článek

Technologické tituly se v posledních dnech zotavují z předchozího výprodeje, který byl vyvolán obavami z přetrvávajících vysokých úrokových sazeb a z možného zpomalování investic do umělé inteligence a digitální infrastruktury. Investoři nyní využívají nižších cen k návratu do sektoru, který byl v uplynulých letech hlavním tahounem růstu amerických trhů.

Pozitivní náladu podpořila také nová makroekonomická data. Spotřebitelská důvěra v USA překonala očekávání analytiků, což naznačuje, že domácnosti zůstávají navzdory vyšším sazbám relativně odolné. Silný spotřebitel je přitom klíčovým pilířem americké ekonomiky, protože výdaje domácností tvoří více než dvě třetiny hospodářské aktivity.

Psychologická hranice

Kombinace solidních ekonomických dat a návratu kapitálu do technologického sektoru tak investorům dodala impuls k nákupům. Překonání hranice 50 000 bodů u Dow Jones má navíc i psychologický význam a může dále posílit příliv investic do akcií.

Analytici však upozorňují, že volatilita může přetrvávat. Další vývoj bude záviset především na inflaci, politice americké centrální banky a na tom, zda firmy dokážou naplnit vysoká očekávání ohledně zisků.

Související

Americký dolar

Trump chystá další masivní tištění dolaru. Americké akcie jsou pro Čechy nejlevnější za osm let

Money

Lukáš Kovanda

Přečíst článek
Americký prezident Donald Trump

Týden tradera: Trhy uklidnil Trumpův obrat, ČEZ zasáhla politická bouře

Trhy

Kryštof Míšek

Přečíst článek

Suchý únor učí Čechy pít jinak. Sahají po nealku, prémiových limonádách i kombuche

Nealkoholické drinky jsou v módě
iStock
nst
nst

Suchý únor zvyšuje poptávku po nealkoholických alternativách destilátů, a to až o pětinu. Roste i zájem o prémiové limonády a fermentované nápoje. Vyplývá to z dat online supermarketu Rohlik.cz.

Suchý únor už dávno není okrajovou výzvou několika nadšenců. Podle dat online supermarketu Rohlik.cz se proměňuje v masový fenomén, který mění nákupní chování Čechů. I když alkoholické nápoje z košíků úplně nemizí, v únoru podle podle zástupců online prodejce potravin citelně roste zájem o nealkoholické alternativy, prémiové limonády a fermentované nápoje

Do Suchého února se loni zapojilo rekordních 1,6 milionu lidí, přičemž poprvé převažovaly ženy. Tento posun se podle Rohlíku odráží i v datech z prodejů – a podobný vývoj firma očekává i letos.

Alkohol

Abstinující Češi děsí lihovarníky, Suchej únor jim bere peníze. Destiláty se zbytečně démonizují, tvrdí

Zprávy z firem

Lihovarníci kritizují měsíc bez alkoholu, kdy někteří lidé dodržují takzvaný suchý leden nebo suchý únor. Kromě poklesu prodejů, které jsou v únoru až poloviční oproti běžným měsícům, jim vadí podle nich špatně nastavená kampaň a „démonizace“ destilátů. Nepodporují měsíční omezení, ale naopak „rozumnou konzumaci“.

ČTK

Přečíst článek

Nealko roste hlavně v únoru

Data Rohlik.cz ukazují, že podíl nealkoholických alternativ v kategorii alkoholu dlouhodobě roste. Nejvýrazněji právě v únoru. U nealkoholických variant destilátů se v tomto období zvyšuje jejich podíl na obratu zhruba o 20 procent oproti okolním měsícům. U nealkoholických vín je únorový podíl přibližně o 15 procent vyšší než roční průměr. Další nárůsty pak přicházejí tradičně v letních měsících.

„Vidíme, že Češi se stále více zajímají o kvalitní nealko alternativy a Suchý únor jim dává příležitost je objevovat. Nejde jen o krátkodobou výzvu, ale o širší změnu v přístupu ke konzumaci nápojů,“ říká generální ředitelka Rohlik.cz Miroslava Vopatová.

Bestsellerem je nealko sekt, bodují i „zero“ drinky

Mezi nejoblíbenější volby zákazníků patří nealkoholická vína a šumivé alternativy. Zájem ale roste i o produkty, které kromě nulového obsahu alkoholu reflektují další trendy – například nízký obsah kalorií nebo žádný cukr. 

Kombucha, limonády a fermenty v kurzu

Vedle nealkoholických vín a spiritů se do popředí dostávají také prémiové soft drinks a fermentované nápoje. Zákazníci podle Rohlíku stále častěji hledají nové chutě, kvalitní složení a produkty s přidanou hodnotou.

kombucha tea

Stále populárnější kombucha má pověst všeléku. Je skutečně tak všemocná?

Enjoy

Do popředí zájmu se kombucha dostala z několika důvodů. Aktuálně jako jedna z tekutých alternativ, kterou si lze zpestřit suchý únor. Je také vyhledávaná jako „zázračný“ nápoj, který posílí imunitu a nejen ji, což je také víc než aktuální téma. Stále jedeme na vlně kvašení, i tady má kombucha co nabídnout. A z dlouhodobého hlediska je pak populární jako jedna z „DIY potravin“, které lze s trochou fištrónu vyrobit doma. 

Darina Křivánková

Přečíst článek

Roste obliba kombuch, přírodních limonád nebo čajových nápojů bez přidaného cukru. Zákazníci sahají například po upcyklované kombuche JZT Ferments s okurkou a mátou nebo po limonádách s vysokým podílem ovocné šťávy.

Alkohol z košíků úplně nemizí

Navzdory rostoucímu zájmu o nealkoholické alternativy zůstává segment alkoholických nápojů v únoru stabilní. Rohlik.cz neeviduje výrazný propad prodejů alkoholu v souvislosti se Suchým únorem.

„Zákazníci dnes k pití přistupují mnohem vědoměji. Nejde o úplné vyloučení alkoholu, ale o hledání rovnováhy a možnosti volby,“ uzavírá Vopatová.

Biohacking: Fermentované potraviny a kořenová zelenina posilují obranyschopnost

Enjoy

Začátek podzimu je období, kdy si tělo i mysl žádají přechod do jiného režimu. Po létě musí lidský organismus zvládnout změnu počasí a denní rutiny a zároveň se připravit na období, kdy budou viry a bakterie mnohem aktivnější. Jedním z nejdůležitějších faktorů, které rozhodují o tom, zda se nám podaří projít tímto obdobím bez zbytečných nemocí, únavy a poklesu nálady, je stav střevního mikrobiomu.

Alžběta Shejbalová

Přečíst článek

Související

Doporučujeme