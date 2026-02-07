Muskova SpaceX chce příští rok přistát na Měsíci
Vesmírná společnost miliardáře Elona Muska SpaceX odloží misi na Mars plánovanou na letošní rok. Místo toho se chce soustředit na dlouho slibovanou cestu na Měsíc. S odkazem na své zdroje o tom píše deník The Wall Street Journal. Další zdroj listu uvedl, že si firma dala za cíl přistát na Měsíci bez lidí na palubě v březnu 2027.
Změna ve strategii přichází v době, kdy SpaceX zdvojnásobuje plány na vypuštění datových center s umělou inteligencí (AI) do vesmíru poté, co převzala Muskův start-up xAI. SpaceX také plánuje vstoupit na akciovou burzu, mohlo by to být již v létě.
Trvalá přítomnost na Měsíci
Musk v oznámení o fúzi obou společností nastínil plány na vybudování trvalé přítomnosti na Měsíci. Zmínil ambici využít ho jako základnu pro průzkum hlubšího vesmíru.
„Možnosti, které nám otevře realizace vesmírných datových center, umožní financovat a vybudovat samovolně se rozvíjející základny na Měsíci, celou civilizaci na Marsu a nakonec i expanzi do vesmíru,“ uvedl Musk.
