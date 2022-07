Muskova síť satelitů StarLink dostane konkurenci, Eutelsat hodlá za miliardy koupit britského rivala OneWeb

Francouzská satelitní společnost Eutelsat je připravena koupit britského rivala OneWeb v dohodě, která by mohla být oznámena již v pondělí, uvedla agentura Reuters s odkazem na své dva zdroje blízké jednání. Vznikem nové velké společnosti vznikne konkurence plánům miliardáře Elona Muska, jeho kosmické společnosti SpaceX a sítě StarLink na vybudování sítě tisíců satelitů kolem země, uvedl Reuters.

OneWeb byl v posledním kole financování oceněn na 3,4 miliardy dolarů (asi 81,8 miliardy korun), uvedl jeden ze zdrojů agentury. Eutelsat již má ve OneWebu 23procentní podíl a je jeho druhým největším akcionářem.

Společnost OneWeb plánuje vytvořit celosvětovou internetovou síť pomocí satelitů s přístupem z kteréhokoli místa na světě, ať už na zemi, na moři nebo ve vzduchu. Většinu jejích satelitů vynesly na oběžné dráhy ruské rakety Sojuz z kosmodromu Vostočnyj v Rusku a z Bajkonuru v Kazachstánu. Správní rada firmy ale na začátku března po začátku ruské invaze na Ukrajinu odhlasovala přerušení všech startů z Bajkonuru.

Sloučení Eutelsatu a OneWebu by posílilo jejich pozici v závodě o vybudování konstelace satelitů na nízké oběžné dráze, což by mohlo ohrozit plány takových společností, jako je StarLink vlastněný firmou SpaceX nejbohatšího člověka na zemi Elona Muska či Project Kuiper od Amazonu, uvedl Reuters.

Očekává se, že poptávka po vypouštění satelitů se zrychlí poté, co nedávné sankce odsunuly ruský kosmický průmysl na vedlejší kolej a obří satelitní konstelace by mohly nabídnout nový kanál pro přenos širokopásmového internetu z vesmíru.

Propojení s Čínou

Spojení je politicky citlivé, protože by dalo dohromady indického miliardáře Sunila Bhartiho Mittala, Francii, Čínu a Británii jako akcionáře společného subjektu. Bharti Global je největším akcionářem OneWeb. Největším akcionářem Eutelsatu je francouzská státní investiční banka Bpifrance s pětinovým podílem. Jejím čtvrtým největším akcionářem je podle údajů Refinitivu čínský suverénní fond China Investment Corporation.

OneWeb byl zachráněn před bankrotem britskou vládou a indickou Bharti Global. Převzetí zanechá britské vládě menšinový podíl ve sloučeném podniku, uvedl jeden ze zdrojů.

Eutelsat má na pařížské burze tržní hodnotu 2,4 miliardy eur (asi 58 miliardy korun) s čistým dluhem tři miliardy eur ke konci roku 2021.

Británie si po dohodě ponechá zvláštní práva na OneWeb, uvedl druhý zdroj, včetně veta ohledně prodeje klientům považovaným za nebezpečné z bezpečnostních důvodů a veta ohledně změny umístění sídla. Tato zvláštní práva také zahrnují veto nad obchodními vztahy, které mohou ohrozit takzvanou zpravodajskou alianci „Five Eyes“, zahrnující Austrálii, Kanadu, Nový Zéland, Spojené království a Spojené státy, a slovo v dodavatelském řetězci a rozhodnutích o zahájení výroby.