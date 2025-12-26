Nový magazín právě vychází!

Evropská unie potřebuje do dalšího čtvrtstoletí odvahu. Hrozí, že přijde duši

Z Bruselu s láskou. Za co můžeme poděkovat Evropské unii?
Karel Pučelík
Karel Pučelík

Evropská unie je v lepším stavu, než si připouštíme. Za čtvrtstoletí se z ní stal stabilní projekt. Nemusíme se obávat (nebo se těšit), že by měla v brzké době končit. Vede se ale boj o její podobu. Pokud má být úspěšná, bude třeba jít v procesu integrace dál, zároveň je ale třeba počítat s tlakem euroskeptiků, kteří už sice nechtějí EU zničit, ale zásadně ji přetvořit zevnitř.

Poslední čtvrtstoletí Evropské unie nabídlo docela dramatický příběh plný vrcholů i pádů. Na přelomu tisíciletí vzniklo a hromadně se zavádělo euro, v roce 2004 proběhlo největší rozšířeni, čímž evropská integrace přestávala být takřka výhradně věcí západní Evropy. Vypadalo to, že jsme konečně našli životaschopný model, který budeme neustále vyztužovat a kontinent čeká jen prosperita.

O pětadvacet let později už tak nadějná atmosféra nepanuje. Globální systém se hlavně vinou americké politiky Donalda Trumpa drolí. Za humny zuří válka, kterou nedokážeme ukončit – a některé evropské vlády dělají, jako by se jich netýkala. Populisté posilují v národních parlamentech i v Bruselu. Možná jsme jen jedny volby od převzetí europarlamentu krajní pravicí. Jeden z klíčových států už je venku.

2000-2025 OpenAI / Stanislav Šulc

Vypadá to, že evropská integrace v posledních letech ztratila „drajv“. Často se hovoří o návratu ke kořenům. Otcové zakladatelé projekt započali, aby se evropské národy dostaly k sobě co nejblíže, hospodářská spolupráce pro ně byla jen odrazovým můstkem. Kde tedy je evropská armáda? Sbližování v rámci politické unie? Integrace trochu ustrnula na tvorbě byznysového prostředí, shazování obchodních bariér – a i v tom máme rezervy, našla by se řada cel, která se v rámci EU stále platí.

Nikomu se ale nechce jít příliš dál, na nadnárodní úroveň. EU je skutečně velký hospodářský a politický blok, což se ale nepropisuje do jejího vlivu ve světě. Pokud se to má změnit, přešlapováním na místě toho rozhodně nedocílíme.

Exit už není v kurzu

Něco z ducha otců zakladatelů by se evropským politikům hodilo. Přes to všechno ale EU na tom není tak špatně. Lépe řečeno – je na tom lépe, než si myslíme. Po určité fázi nadšení a budování jsme přešli do období stabilizace, kterou má projekt docela dobrou šanci přežít. Ostatně evropská politika je dost spletitý a nepřehledný systém, než se všechno „vykomunikuje“ a najde cesta vpřed, musí to pochopitelně trochu trvat. Ještě se nějaké formy „Spojených států evropských“ můžeme dočkat.

Zdá se, že Evropská unie jako taková v ohrožení není, spíše je brána jako fakt. Všimněme si, že se za čtvrtstoletí změnili i euroskeptici. Francouzské Národní sdružení už není uskupením podivného antisemity, ale pod vedením Marine Le Penové a Jordana Bardelly se snaží působit umírněněji a kompetentněji. Dokonce i Nigel Farage už nenosí své „myslivecké“ kostýmky a placatou čepici, ale vystupuje v padnoucím obleku a módními brýlemi.

Není moc, čemu se divit. K členství v Evropské unii neexistuje pro většinu států rozumná alternativa. Pro většinu Evropy je členství v ekonomickém bloku výrazně výhodnější, než solitérní pozice. Všechny státy, které stojí mimo a jsou přesto úspěšné, jako Švýcarsko a Norsko, k tomu mají historicky jiné a specifické podmínky. A s EU stejně poměrně úzce spolupracují. Jejich zkušenost není třeba pro Česko jako malou otevřenou ekonomiku ani trochu relevantní.

Euroskeptikům navíc zmizel hlavní marketingový tahák. I v Bruselu panovaly obavy, aby po vystoupení Velké Británie nebylo exitů víc. Brexit však ukázal, že opustit EU sice lze, ale zároveň potvrdil, že prosperitu to nepřinese. Sliby brexitové kampaně byly z většiny vzdušné zámky, ve skutečnosti si Británie ekonomicky pohoršila, přičemž důsledky brexitu se objevují stále. Země dnes hledá nové způsoby spolupráce s Evropou, a kdyby se konalo referendum dnes, dost možná by k brexitu ani nedošlo. Z taháku se stal spíše odstrašující příklad.

Pozor na legitimizaci euroskeptiků

V politické rovině to znamená, že výzvy k rušení nebo vystupování z Evropské unie nejsou na pořadu dne, kritici se spíše chtějí snažit o reformu zevnitř. Oponenti už navíc nechtějí setrvávat v okrajových frakcích bez vlivu, ale zaujímají aktivnější postoje, jako například italská premiérka Giorgia Meloniová.

Nic z toho však neznamená, že by si podporovatelé EU mohli dát oraz. Otázka dneška sice nezní, zda EU přežije, ale v jaké formě bude v budoucnu pokračovat. To je otázka klíčová, protože krajní pravice si pod pojmem evropská integrace představuje něco zcela jiného než „eurooptimisté“, příznivci úzce propojené unie. V nadcházejících letech se bude bojovat o to, zda v DNA Evropské unie zůstanou ideály otců zakladatelů, nebo jestli si ji populisté přetvoří k obrazu svému – který by jistě nepřekročil mezivládní spolupráci.

Nutno dodat, že evropský establishment si v této otázce hraje s ohněm. Doposud tempo určovaly hlavně Evropská lidová strana, sociální demokraté a liberálové. Po posledních volbách se Evropský parlament posunul více doprava, což dosavadní rovnováhu rozkolísalo. Lidovci (kteří jsou sami pravicovější) občas sáhnou ke spolupráci s populisty a krajní pravicí namísto jejich dlouholetých partnerů.

Euroskeptické strany dosud čekali na svou šanci v „sanitárním kordonu“ a tradiční strany s nimi pro jistotu vůbec nespolupracovali. Legitimizace je ale nebezpečná věc a uvědomění, že jsme antisystémové hráče pustili až moc daleko, často přichází příliš pozdě.

Jak jsme se naučili mít internet v kapse nebo pít víno. Končí čtvrtstoletí radikálních změn

Startuje seriál newstream.cz 2000-2025
Stanislav Šulc
Stanislav Šulc

S koncem roku 2025 skončí také první čtvrtina 21. století. Na konci toho předchozího se od něho očekávala řada změn. A to se naplnilo více než vrchovatě. Světy let 1999 a 2025 jsou natolik odlišné, že bychom mohli mluvit i o příslovečném evolučním skoku. K lepšímu? V některých ohledech jistě ano, v některých nejspíš zatím ne. Zpravodajský portál newstream.cz připravil seriál zachycující proměny v nejrůznějších oblastech našich životů. Co se dozvíte?

Politika, nebo technologie? Co nejvíc v současnosti mění naše životy? I na to budeme hledat odpovědi v seriálu věnovaném pětadvaceti letům aktuálního století.

To zcela nepochybně odstartovalo 11. září 2001, kdy s útokem na dvojici budov Světového obchodního centra přišel nikoli konec dějin, ale jejich zcela nová kapitola. Tu symbolizuje částečné vystřízlivění z globalizace a víry, že obchodní spolupráce a hospodářský růst dokážou bránit násilí a válkám. A na úrovni jednotlivců pak přestalo platit, že „plný žaludek“ vede ke štěstí, spokojenosti a radosti.

Optikou hospodářského růstu za těch 25 let se například česká ekonomika téměř zdvojnásobila (a to při očištění o inflaci), globální ekonomika pak vyrostla na více než trojnásobek.

Přesto svět v roce 2025 není bezpečnějším místem k životu a pravděpodobnost globálního konfliktu je nejvyšší snad od Karibské krize na počátku šedesátých let minulého století.

Za vším hledej technologie

Znovu připomeňme tu dichotomii politika vs. technologie. Právě tyto dvě sféry hrají prim po celé období, jdou ruku v ruce a výrazně se ovlivňují, jak můžeme dnes vidět na příkladu aktivit americké administrativy Donalda Trumpa.

2000-2025 OpenAI / Stanislav Šulc

Ačkoli zejména události na Ukrajině a na Blízkém východě neustále připomínají vedení konfliktů století minulého, nová doba přinesla konflikty nové. A podobně jako v osmdesátých letech se částečně přesouvají do abstraktních sfér – dochází k nové verzi hvězdných válek, ale také se bojuje v kyberprostoru, který nejprve redefinoval veškeré mezilidské vztahy a nyní se v něm bojuje o dominanci prostřednictvím umělé inteligence.

Žijeme déle, lépe jíme i pijeme

Ale jsou to opět technologie, díky nimž se také dlouhodobě daří prodlužovat průměrný lidský věk. Sice se tento trend vůbec poprvé za poslední dvě staletí zastavil, a to nejprve kvůli pandemii, následně kvůli zpochybňování očkování, přesto moderní pojetí zdraví v podobě megatrendu longevity opět vrací průměrný věk dožití k růstu.

A stojí za tím také výrazně lepší přístup lidí k jídlu a pití. Což se mimořádně projevuje zejména v Česku, kde se poprvé objevily Michelinské hvězdy a naučili jsme se konečně pít kvalitní víno.

Jaké tedy bylo to první čtvrtstoletí? Sledujte seriál na newstream.cz.

Dalibor Martínek: Čtvrt století s Klausem a Zemanem. A také s Babišem

Dalibor Martínek: Čtvrt století s Klausem a Zemanem. A také s Babišem
Dalibor Martínek
Dalibor Martínek

Na počátku století panovalo období opoziční smlouvy. Byla to smlouva o „vytvoření stabilního prostředí v Česku“ mezi Václavem Klausem a Milošem Zemanem. Tito dva političtí matadoři byli v té době na vrcholu. Klaus za sebou měl několik let jako premiér, Zeman právě premiérem byl.

Jak vznikla opoziční smlouva? Vladimír Špidla to po letech popsal pro radiožurnál takto: „Sociální demokracie chtěla zásadním způsobem změnit linii, kterou nastolil Václav Klaus, tak jsme nemohli se vzdát síly, kterou nám dali lidé. Tak jsme hledali řešení. To řešení bylo neobvyklé, tvůrčí, ale vedlo k cíli. Když se na to podívám zpětně, tak mě žádné jiné elegantnější řešení nenapadá.“

Technologie moci. To Klause a Zemana spojuje. A nakonec i Babiše. Kdo by si na přelomu tisíciletí pomyslel, že po pětadvaceti letech budou první dva, nyní již osmdesátníci, aktivními hybateli české politiky.

První čtvrtina jednadvacátého století je v české politice ve znamení těchto dvou mužů. Dohromady dvacet let byli prezidenty. A ani po odchodu z funkce nepřestali vířit politiku svými glosami. Jakkoliv se zpočátku zdáli být ideologicky odlišní, pětatřicetileté harcování v nejvyšších patrech politiky je jaksi myšlenkově propojilo.

K tomuto tandemu se v roce 2013 přiřadil oligarcha Andrej Babiš a vznikla „svatá trojice“ české politiky. Slovo svatá je nepatřičné, ani jeden ze zmíněných rozhodně není žádný svatoušek. Spíše naopak. Tím víc je zajímavé se zamyslet, co vlastně držení moci v podání této trojky vypovídá o samotných Češích. Všichni tři prošli několika volbami. A často uspěli.

2000-2025 OpenAI / Stanislav Šulc

Je to daň za naši ještě pořád příliš mladou demokracii? Václav Havel říkal, že budeme potřebovat tři generace, aby se z Česka stal vyspělý demokratický stát. Teď jsme v polovině. Politici přicházeli a mizeli, Klaus a Zeman trvají.

Klaus dokonce dokázal zplodit svého následovníka. Petr Macinka, dlouhou dobu mluvčí Klause, se stal vicepremiérem a dvojitým ministrem. A světe div se, na ministerstvo zahraničí si přivedl mimo jiné Miroslava Sklenáře, který byl tři roky místopředsedou Strany práv občanů Zemanovci. A také Radka Augustina, který byl také místopředsedou stejné partaje.

Popirači změny klimatu v akci

Macinka na ministerstvu životního prostředí jako svůj první krok zrušil sekci ochrany klimatu. Jak to říkal Václav Klaus, autor díla Modrá, nikoliv zelená planeta? Žádné ničení planety nevidím, nikdy v životě jsem neviděl a nemyslím, že nějaký rozumný člověk by to mohl říci. Macinka přetavil slova svého učitele v činy.

Popsat životy a názory tria Klaus, Zeman a Babiš by vydalo na tři knihy. Co mají společného, je dar přesvědčit lidi, že oni jsou ti racionální. Jejich názory, ačkoliv často extrémní, dokáží prodat jako jediné správné. Jakkoliv je toto tvrzení daleko od reality. Všichni jsou političtí pragmatici, oportunisté.

Příklad za vše

Co se týká názorů, tak pár příkladů. Všichni tři jsou rétoricky protiunijní. Přestože Klaus podepsal přístupovou smlouvu a Babiš má v Evropě velké byznysové zájmy, Bruselu to všichni vytmaví. Kolem Ruska všichni tiše našlapují, Zeman radil Putinovi, aby postřílel novináře. Klima pro žádného není téma a špinavé peníze podle všech neexistují.

Osudy Klause a Zemana se prolínají čtyřicet let. Před revolucí oba pracovali jako ekonomové v Prognostickém ústavu. Po revoluci se postupně oba stali šéfy politické strany, premiérem, prezidentem. Jako by si ty funkce předávali. Zdánliví političtí oponenti si ve skutečnosti dobře notují, jejich setkávání u skleničky se v jejich důchodovém věku staly standardem.

Je zajímavé, že oba rýpají do politických rivalů, Klaus nenechá na své bývalé ODS nit suchou. Ale Babiše obvykle ze své kritiky vynechávají. Babiš přitom vstoupil v roce 2013 do politiky pod záminkou rozboření starých pořádků, vymetení pomyslného korupčního chlívku. Nyní přitom zaparkoval svůj Agrofert do správy firmě, u jejíhož zrodu stál tajemný sponzor tehdy ještě Klausovy ODS.

