Špion Musk. Firma SpaceX pracuje na síti družic pro americkou rozvědku

Společnost SpaceX miliardáře Elona Muska buduje síť stovek špionážních satelitů pro jednu z amerických tajných služeb. V uplynulých letech firma vynesla do kosmu několik prototypů těchto družic určených k pořizování snímků, informovala agentura Reuters s odvoláním na pětici informovaných zdrojů.

Klientem Muskovy společnosti je podle nové zprávy americký Národní úřad pro průzkum. Kontrakt s úřadem v hodnotě přes 40 miliard korun spadá pod oddělení SpaceX s názvem Starshield a ukazuje sílící vazby mezi firmou a americkým bezpečnostním aparátem, píše Reuters.

Na existenci kontraktu upozornil minulý měsíc deník The Wall Street Journal, který rovněž poukázal na prohlubující se spolupráci mezi SpaceX a americkými zpravodajskými a vojenskými složkami. Poznamenal, že společnost již delší dobu vynáší do vesmíru vojenské a tajné satelity, ovšem o práci divize Starshield mnoho informací k dispozici není.

Kontrakt s úřadem, který spravuje špionážní družice, uzavřela SpaceX v roce 2021, uvádí Reuters. „Pokud by byl úspěšný, pak by program podle zdrojů výrazně posílil schopnost vlády a armády Spojených států rychle zpozorovat potenciální cíle téměř kdekoli na planetě,“ pokračuje agentura.

SpaceX podle ní pro vládu připravuje mocný systém družic, které by mohly operovat na nízké oběžné dráze Země. Od roku 2020 firma vyslala na raketách Falcon 9 do kosmu desítku prototypů po boku jiných satelitů, uvedla trojice nejmenovaných zdrojů.

Kdy by mohla být špionážní síť plně funkční, reportéři Reuters nezjistili. SpaceX na otázky ohledně projektu nereagoval a úřad pouze uvedl, že usiluje o vývoj sofistikovaných satelitních systémů a že v tomto směru spolupracuje i se soukromými společnostmi.

