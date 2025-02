Trump dotlačil Ukrajinu, kam chtěl. Vojenskou záruku ale Kyjevu ani tak neposkytne

Americký prezident Donald Trump může slavit. Dotlačil Ukrajinu, kam chtěl. Američané tak získávají cenný klíč k rozmanitému nerostnému bohatství Ukrajiny.

Ukrajinský kabinet ve středu doporučí podpis příslušných smluv, uvádí zdroje agentury Bloomberg. Aniž by ovšem Ukrajina od USA získala explicitní vojenské záruky. Samotná ekonomické zaangažování prostřednictvím právě nerostů bude dostačující i k zajištění bezpečnosti, říká americká strana.

Dohoda mezi Kyjevem a Washingtonem o podílu USA na ukrajinském nerostném bohatství je i tak podle všeho racionálním krokem, neboť Spojené státy by měly vskutku získat silný ekonomický motiv, aby Ukrajinu bezpečnostně neopouštěly.

O neokolonialismu nemůže být příliš řeč

USA nechtějí nerostné bohatství přímo ovládnout – a zemi drancovat jako někdejší kolonialisté. Docela naopak. Nerostné bohatství Ukrajiny by mělo přispívat k její poválečné obnově. Jak?

Výnos z těžby ukrajinského nerostného bohatství (uranu, galia, titanu, lithia, prvků vzácných zemin jako cer či beryllium, ale také ropy nebo zemního plynu atd.), resp. z prodeje licencí k této těžbě, se stane součástí fondu zaměřeného na dlouhodobou obnovu a rozvoj Ukrajiny.

Ve fondu bude mít správní a ekonomická práva americká strana. Což zvýší transparentnost a kvalitu řízení fondu tak, že by měl odpovídat západnímu standardu, takže o participaci na jeho projektech by měli mít větší zájem mezinárodní soukromí investoři. A banky a další financiéři by související úvěry měli poskytovat za celkově výhodnějších podmínek. Výhodnějších i z hlediska poválečné obnovy Ukrajiny.

Skrze fond samozřejmě Spojené státy a jejich firmy a podniky upevní své pozice při obnově Ukrajiny – a navýší příslušné zisky. Což je ale přesně to, co je třeba, aby Spojené státy získaly silnou motivaci Ukrajinu vojensky neopouštět.

