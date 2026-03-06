Vyberte si z našich newsletterů

Přihlásit odběr
newstream.cz Názory Letenky do zavřeného nebe. Aerolinky ze Zálivu testují, co všechno cestující snesou

Letenky do zavřeného nebe. Aerolinky ze Zálivu testují, co všechno cestující snesou

Aerolinky ze Zálivu testují, co všechno cestující snesou
ČTK
Zdeněk Pečený
Zdeněk Pečený

Vzdušný prostor nad částí Blízkého východu je omezený nebo úplně uzavřený, lety se ruší a přesměrovávají. Přesto aerolinky dál prodávají letenky, jako by se nic nedělo. Cestující tak často kupují produkt, u kterého je velká šance, že vůbec nevznikne.

Stačí pár kliknutí a stále si můžete koupit letenku třeba na zítřejší let do Dauhá nebo Dubaje. Rezervační systémy fungují dokonale – peníze z karty odejdou během vteřiny a potvrzení přijde obratem

Jen jedna drobnost: šance, že let skutečně odletí, může být v danou chvíli velmi nízká.

Situace je navíc u každé aerolinky trochu jiná. Emirates už z Prahy znovu létá. Jenže to ještě neznamená, že cestující opravdu dorazí tam, kam potřebují. Osud navazujících letů z Dubaje je v současné situaci často velmi nejistý.

Etihad je zatím opatrnější a aktuálně prodává první odlety z Prahy až na příští pátek. Zda opravdu odletí, je ale v tuto chvíli velká neznámá.

Dnešní zavření Hormuzského průlivu může Čechům výrazně zdražit notebooky, mobily i auta

Historický šok v Perském zálivu: uzavřený Hormuz může zdražit elektroniku i auta

Názory

Dnešní historicky první uzavření Hormuzského průlivu pro tankery způsobuje bolehlav celosvětově, tedy také třeba české vládě nebo jihokorejským výrobcům čipů.

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Včera prodávali, dnes ruší

A pak je tu Qatar Airways. Ještě včera bez problémů prodával letenky na dnešní odlet z Prahy do Dauhá. Výsledek? Let byl nakonec zrušen. V rezervačních systémech se mezitím objevily nové termíny – aktuálně od pondělí. Pokud bych si měl vsadit, spíš bych sázel na další zrušení.

Velkorysá nabídka: změňte si let o 14 dní

Když už se situace začne komplikovat, přichází „velkorysé“ řešení. Aerolinka vám nabídne možnost změnit let. Až o 14 dní.

To je ale v praxi spíš výsměch než pomoc. Pokud je region dlouhodobě nestabilní, je velmi pravděpodobné, že za dva týdny budou cestující řešit úplně stejný problém znovu.

Znovu zrušený let. Znovu hodiny čekání na přepojení na zákaznickou linku. Znovu nekonečná fronta v online chatu.

Mnohem smysluplnější by bylo nabídnout flexibilitu v řádu měsíců – přesunout cestu třeba na podzim nebo až na příští rok.

Maďarský prezident Volodymyr Zelenskyj

Brusel hledá cestu, jak obejít Orbána. Pomoc Ukrajině visí na vlásku

Money

Ukrajina by podle diplomatických zdrojů mohla finančně vydržet až do parlamentních voleb v Maďarsku, které se uskuteční 12. dubna. Brusel tak získává více času najít řešení, jak obejít odpor Budapešti vůči klíčové unijní půjčce pro Kyjev ve výši 90 miliard eur (asi 2,2 bilionu korun). Uvedl to server Euractiv.

ČTK

Přečíst článek

Byznys jako obvykle

Takto je model jednoduchý. Letenky se dál prodávají, hotovost přitéká a problémy se řeší až ve chvíli, kdy let skutečně spadne ze systému. Ano, letectví je v krizích složité odvětví a situace ve vzdušném prostoru se může změnit během hodin. Jenže transparentnost by měla být minimální standard.

Prodávat letenky do téměř zavřeného nebe totiž nepůsobí jako flexibilita. Spíš jako velmi cynický způsob, jak si v nejisté době vylepšit cash flow.

Související

Brusel hledá cestu, jak obejít Orbána. Pomoc Ukrajině visí na vlásku

Maďarský prezident Volodymyr Zelenskyj
ČTK
ČTK
ČTK

Ukrajina by podle diplomatických zdrojů mohla finančně vydržet až do parlamentních voleb v Maďarsku, které se uskuteční 12. dubna. Brusel tak získává více času najít řešení, jak obejít odpor Budapešti vůči klíčové unijní půjčce pro Kyjev ve výši 90 miliard eur (asi 2,2 bilionu korun). Uvedl to server Euractiv.

Unijní představitelé nyní očekávají, že se Ukrajina dostane do vážných rozpočtových problémů až na konci dubna, tedy později, než se původně předpokládalo. Kyjev přitom doufá, že po maďarských volbách by nová vláda mohla zrušit současnou blokaci pomoci.

Premiér Viktor Orbán nyní brání schválení dvacátého balíčku sankcí Evropské unie proti Rusku i zmíněné finanční pomoci Ukrajině. Podle Budapešti k tomu přispívá spor s Kyjevem o dodávky ruské ropy.

Dodávky ropy do Maďarska a na Slovensko ropovodem Družba jsou přerušené od 27. ledna. Ukrajina tvrdí, že část ropovodu na jejím území zasáhl ruský dron a že probíhají opravy. Maďarsko a Slovensko naopak tvrdí, že výpadek způsobila Ukrajina a že žádné technické překážky bránící tranzitu ropy neexistují.

Péter Magyar

Volby, které mohou změnit Evropu. Maďarská opozice posiluje i na venkově, tradiční baště Orbána

Politika

Maďarsko vstupuje do rozhodující fáze předvolební kampaně a premiér Viktor Orbán čelí nejvážnější politické výzvě od svého nástupu k moci před 16 lety. Opoziční lídr Péter Magyar podle průzkumů rychle posiluje a šest týdnů před volbami se jeho strana Tisza dostává do výrazného náskoku před vládním Fideszem.

nst

Přečíst článek

Orbán změnil postoj

Evropská unie původně počítala s tím, že Ukrajině dojdou finanční prostředky už na začátku dubna, kdy měla být vyplacena první část půjčky. Balík ve výši 90 miliard eur přitom schválili lídři EU už na prosincovém summitu. Orbán ale později svůj postoj změnil a blokaci potvrdil v dopisech předsedkyni Evropské komise Ursule von der Leyenové i předsedovi Evropské rady Antóniu Costovi.

Brusel se nyní snaží hledat alternativní řešení. Interní práce na realizaci půjčky pokračují a podle informací Euractivu by situaci mohlo ulehčit právě to, že Ukrajina se dostane do vážných finančních potíží až několik týdnů po maďarských volbách.

Budapešť a Bratislava navrhly vyslat na Ukrajinu expertní misi, která by posoudila škody na ropovodu Družba. Kyjev ale tento návrh odmítl.

„Doufám, že Orbán volby prohraje“

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj tento týden také otevřeně komentoval maďarské volby. „Doufám, že Orbán volby prohraje, a pak budeme moci obnovit normální vztahy s Maďarskem, protože Maďaři nejsou proruští,“ řekl v rozhovoru pro italský deník Corriere della Sera.

Ruský prezident Vladimir Putin

Litevská rozvědka varuje: Putin chce pokračovat ve válce a posiluje armádu u hranic NATO

Politika

Ruský prezident Vladimir Putin je podle litevských zpravodajských služeb odhodlán pokračovat v posilování armády i navzdory slábnoucí ekonomice. Uvádí to litevská zpráva Národní hodnocení hrozeb, která analyzuje bezpečnostní situaci v regionu.

nst

Přečíst článek

Ani případná Orbánova porážka však podle Euractivu nemusí znamenat rychlé řešení situace. Vytvoření nové vlády může trvat týdny. Sám Orbán po volbách v roce 2022 potřeboval k sestavení kabinetu sedm týdnů.

Podle Evropské komise bude Ukrajina letos a v roce 2027 čelit celkovému rozpočtovému a vojenskému finančnímu deficitu ve výši 135 miliard eur. Evropská unie proto zároveň jedná se západními spojenci a institucemi, včetně Norska a skupiny G7, aby pomohli pokrýt zhruba 45 miliard eur z této částky.

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofa Tomáše Sedláčka. 

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

Související

Ropovod Družba, Maďarsko

Ropovod Družba by mohl znovu fungovat za šest týdnů, uvedl Zelenskyj. Orbán hrozí politickým tlakem

Politika

nst

Přečíst článek
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj

Zelenskyj kvůli ropovodu Družba naštval Maďary. Ohrožujete naši energetickou bezpečnost, zní z Budapešti

Leaders

ČTK

Přečíst článek
Američané se sejdou příští týden s Rusy, aby připravili summit

Kovanda: Za neochotu Ruska ke klidu zbraní na Ukrajině by pykala Čína i Slováci a Maďaři

Trhy

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Axel Springer posiluje v Británii. Kupuje vydavatele Telegraphu

Axel Springer
ČTK
ČTK
ČTK

Německé vydavatelství Axel Springer se dohodlo na odkupu britské společnosti Telegraph Media Group za 575 milionů liber (16,16 miliardy korun). Dokončení transakce podléhá schválení regulátorů.

Na akvizici tohoto vydavatele vlivných pravicově orientovaných novin The Daily Telegraph a The Sunday Telegraph se původně dohodla společnost DMGT, které patří vydavatel konkurenčního deníku Daily Mail. Regulátoři a politici se ale obávali možného negativního dopadu na pluralitu médií.

„Před více než 20 lety jsme se pokusili deník The Telegraph koupit, ale neuspěli jsme. Nyní se náš sen stal skutečností. Být majitelem této instituce kvalitní britské žurnalistiky je pro nás výsadou i povinností,“ uvedl Mathias Döpfner, generální ředitel Axel Springer.

„Chceme The Telegraph rozvíjet a zároveň zachovat jeho charakteristický ráz a odkaz, aby se stal nejčtenějším a intelektuálně inspirativním středopravicovým médiem v anglicky mluvícím světě,“ dodal.

Americký prezident Donald Trump

Bohatí spojenci USA v Perském zálivu se bouří: Washington nás zatáhl do války

Politika

Raketové a dronové útoky Íránu na státy Perského zálivu začínají dopadat na finanční trhy i podnikatelské prostředí v regionu. Ve Spojených arabských emirátech se navíc objevuje kritika Spojených států, které podle některých podnikatelů zatáhly region do konfliktu. Uvedla to agentura Bloomberg.

nst

Přečíst článek

Ministryně pro kulturu, média a sport Lisa Nandyová v únoru ve věci původně dohodnutého převzetí Telegraph Media Group společností DMGT vydala takzvané oznámení o zásahu ve veřejném zájmu. V praxi to znamenalo prošetření transakce úřadem pro regulaci mediálního trhu Ofcom a Úřadem pro hospodářskou soutěž a trhy.

Telegraph Media Group je vydavatelem vlivných pravicově orientovaných novin The Daily Telegraph a The Sunday Telegraph a vlastní také zpravodajský web.

The Daily Telegraph poprvé vyšel v roce 1855 a The Sunday Telegraph v roce 1961. Společnost Telegraph Media Group byla první britskou novinářskou společností, která v roce 1994 spustila on-line verzi svých novin.

Axel Springer byl založen v roce 1946. Vydává média Bild, Business Insider, Politico nebo Die Welt.

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

Související

Doporučujeme