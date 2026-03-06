Letenky do zavřeného nebe. Aerolinky ze Zálivu testují, co všechno cestující snesou
Vzdušný prostor nad částí Blízkého východu je omezený nebo úplně uzavřený, lety se ruší a přesměrovávají. Přesto aerolinky dál prodávají letenky, jako by se nic nedělo. Cestující tak často kupují produkt, u kterého je velká šance, že vůbec nevznikne.
Stačí pár kliknutí a stále si můžete koupit letenku třeba na zítřejší let do Dauhá nebo Dubaje. Rezervační systémy fungují dokonale – peníze z karty odejdou během vteřiny a potvrzení přijde obratem.
Jen jedna drobnost: šance, že let skutečně odletí, může být v danou chvíli velmi nízká.
Situace je navíc u každé aerolinky trochu jiná. Emirates už z Prahy znovu létá. Jenže to ještě neznamená, že cestující opravdu dorazí tam, kam potřebují. Osud navazujících letů z Dubaje je v současné situaci často velmi nejistý.
Etihad je zatím opatrnější a aktuálně prodává první odlety z Prahy až na příští pátek. Zda opravdu odletí, je ale v tuto chvíli velká neznámá.
Včera prodávali, dnes ruší
A pak je tu Qatar Airways. Ještě včera bez problémů prodával letenky na dnešní odlet z Prahy do Dauhá. Výsledek? Let byl nakonec zrušen. V rezervačních systémech se mezitím objevily nové termíny – aktuálně od pondělí. Pokud bych si měl vsadit, spíš bych sázel na další zrušení.
Velkorysá nabídka: změňte si let o 14 dní
Když už se situace začne komplikovat, přichází „velkorysé“ řešení. Aerolinka vám nabídne možnost změnit let. Až o 14 dní.
To je ale v praxi spíš výsměch než pomoc. Pokud je region dlouhodobě nestabilní, je velmi pravděpodobné, že za dva týdny budou cestující řešit úplně stejný problém znovu.
Znovu zrušený let. Znovu hodiny čekání na přepojení na zákaznickou linku. Znovu nekonečná fronta v online chatu.
Mnohem smysluplnější by bylo nabídnout flexibilitu v řádu měsíců – přesunout cestu třeba na podzim nebo až na příští rok.
Byznys jako obvykle
Takto je model jednoduchý. Letenky se dál prodávají, hotovost přitéká a problémy se řeší až ve chvíli, kdy let skutečně spadne ze systému. Ano, letectví je v krizích složité odvětví a situace ve vzdušném prostoru se může změnit během hodin. Jenže transparentnost by měla být minimální standard.
Prodávat letenky do téměř zavřeného nebe totiž nepůsobí jako flexibilita. Spíš jako velmi cynický způsob, jak si v nejisté době vylepšit cash flow.