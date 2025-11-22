Telegraph mění majitele: vzniká nejvlivnější pravicová mediální skupina Británie
Britská nadnárodní skupina DMGT, která vlastní vydavatele listu Daily Mail, uzavřela dohodu o převzetí vydavatele konkurenčních novin The Telegraph za přibližně 500 milionů liber, 13,75 miliardy korun. Informoval o tom server listu Financial Times, podle nějž by spojení vytvořilo jednu z nejvlivnějších pravicově orientovaných mediálních skupin v zemi. Zpráva přichází krátce poté, co americká investiční společnost RedBird Capital svoji nabídku na převzetí Telegraphu stáhla, protože nedostala od úřadů jasný harmonogram, kdy by mohla být akvizice schválena.
Skupina DMGT Jonathana Harmswortha, čtvrtého vikomta Rothermere, dlouhodobě usilovala o získání Telegraph Media Group. Podle FT by tak vlastnicky propojila dvě přední britská pravicově orientovaná periodika – Daily Mail a The Telegraph.
Skupina nicméně podle FT nadále počítá s tím, že redakce zůstanou oddělené. Akvizice by zásadně překreslila mediální mapu Británie a posílila vliv pravicového tisku v době, kdy roste podpora pravicově populistické strany Reform UK.
Akvizice podléhá schválení regulátorů. Obavy z narušení hospodářské soutěže se mohou týkat podílu na trhu v distribuci a inzerci. Analytici oslovení FT naznačují, že by DMGT kvůli těmto obavám mohla prodat deník Metro.
Americká investiční společnost RedBird Capital Partners minulý týden stáhla vlastní nabídku na britskou mediální firmu Telegraph Media Group za 500 milionů liber.
Telegraph Media Group v roce 2023 převzala bankovní skupina Lloyds. Společnost je vydavatelem vlivných pravicově orientovaných novin The Daily Telegraph a The Sunday Telegraph a vlastní také zpravodajský web.
The Daily Telegraph poprvé vyšel v roce 1855 a The Sunday Telegraph v roce 1961. Oba tituly mají spíše konzervativní zaměření a jsou považovány za vlivná seriózní média s důrazem na kvalitní zpravodajství a komentáře. Společnost Telegraph Media Group byla první britskou novinářskou společností, která v roce 1994 spustila on-line verzi svých novin. Od té doby se zaměřuje na digitální předplatné a multimediální obsah, včetně podcastů, videí a newsletterů.
