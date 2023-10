Ve Špindlu přibyly dvě sjezdovky. Stavba propojovacího terminálu se ale opozdí, říká ředitel Skiareálu

Projekt propojení areálů Svatý Petr a Medvědín je historická vize, která vznikla již za minulého provozovatele na přelomu tisíciletí. V roce 2006 se o ní začalo reálně uvažovat a projektovat. Tím záměr získal konkrétní podobu, která znamená propojení areálů dvěma lanovkami. Do územního plánu se projekt dostal v roce 2012. „Kvůli výraznému zdražení jsme nyní museli projekt přepracovat, a jinak rozfázovat, protože by se náklady vyšplhaly ze 750 milionů na 1,3 miliardy,” říká ředitel areálů Špindlerův Mlýn René Hroneš.

V těch letech ještě Melida ze skupiny TMR nebyla provozovatelem areálu. Jak jste po převzetí areálů projekt rozvíjeli?

Naše společnost Melida projekt převzala a pokračovala v naplňování této vize. Když jsme se dostali do konkrétnější fáze, tak musela být vypracovaná studie EIA. To byl běh na několik let. Abychom získali potřebná razítka a povolovací řízení v rámci národního parku.

A jak projekt probíhá dál?

V letech 2018 a 2019 jsme se dostali do konkrétní fáze hotových projektů a časového harmonogramu. Měli jsme vybraného generálního dodavatele a celý projekt byl vykalkulován na 750 milionů korun.

Co projekt propojení ve finále konkrétně obsahoval?

V té době byl plán realizovat stavbu do dvou let. To bychom bývali dokázali splnit, nicméně přišel covid-19 a sezóna, která nebyla. Následně vše zdražilo, přišla energetická krize, válka na Ukrajině, inflace a další komplikace. Tak jsme se dostali do situace, kdy muselo dojít k překalkulování projektu a z plánovaných 750 milionů se investice navýšila na 1,3 miliardy korun.

Před letošní sezónou máte připravené dvě nové sjezdovky. Co tomu předcházelo?

Na konci loňského roku jsme získali všechna nutná povolení. V lednu jsme odlesnili plochy pro dvě nové sjezdovky. Vzhledem k enormnímu nárůstu rozpočtu, však již nevychází původní harmonogramí prací, ani možnosti financování. Proto jsme museli celý projekt přefázovat a před letošní sezónou investujeme 300 milionů korun, které jdou do dokončení nových sjezdovek a instalace zasněžování tak, aby tři kilometry nových sjezdovek byly připravené již před startem sezóny. Chtěli jsme, abychom našim lyžažům přinesli co nejvíce viditelných novinek hned v první fázi projektu.

Pracovali jste i na úpravách stávajících tratí?

Ano. Výrazně jsme rozšířili obě modré sjezdovky, které jsou tradičně nejvytíženější a nejoblíbenější. A protože byly přetížené, tak jsme úplně změnili modrou sjezdovku ve Svatém Petru, která je vůbec nejfrekventovanější. Zásadně jsme změnili i modrou na Medvědíně, která byla do letoška odkázaná jen na přírodní sníh, proto jsme instalovali zasněžovací systém, který umožní plnohodnotný provoz. Lyžaři tak změny okamžitě poznají.

Jak to tedy v současné době vypadá s obřím projektem propojení areálů Svatý Petr a Medvědín novým přestupním terminálem v údolí Labe?

V tomto případě se jedná o obrovskou investici, kterou do plánovaných dvou let nyní nejsme schopni zvládnout a musíme ho rozložit do delšího časového období. Jak už jsem uvedl, letos jsme investovali 300 milionů, ale investice do kompletního projektu z externích důvodů obrovsky narostla. Kromě výše nákladů jsme omezeni tím, že máme zastropovanou možnost zadlužení podniku a tím omezené možnosti financování. Musíme to tady rozfázovat tak, abychom si něco půjčili a zbytek vydělali sami.

Bude se tedy projekt ještě nějak upravovat, aby se redukovaly náklady?

Aktuálně řešíme, že tak jak byl projekt původně vypracován, tak v v té podobě se v současné makroekonomické situaci zrealizovat nedá. Proto se bavíme o tom, jak bychom mohli lanovky a sjezdovky vytvořit co nejrychleji, aby to přineslo finanční efekt. Nový plán je takový, že dojezdy sjezdovek a dolní stanice lanovek budou na terénu, a ne na střeše parkovacího terminálu.

Je Špindl vůbec infrastrukturně připravený pojmout ještě větší počet lyžařů, kteří navštíví nové i stávající sjezdovky?

Tratě jsme rozšířili, tak se bezpečnost a komfort lyžování ještě zlepší. Ubytovací kapacita Špindlu je někde mezi 13 až 16 tisíci lůžky, takže kapacita je enormní. Město se naopak potýká s tím, že návštěvnost neroste, ale stagnuje. Naším cílem je tenhle trend zvrátit a vytvořit ze Špindlu pobytové středisko. Ve Špindlerově Mlýně by měla v dohledné době vznikno dva až tři pětihvězdičkové hotely. Jde o to získat klienty na delší pobyt a nejen na jednodenní lyžování. To by zároveň uvolnilo místa k parkování, která tito lyžaři zabírají.

Čím chce Špindl konkurovat alpským svahům, které si čeští lyžaři oblíbili a mnozí je preferují před domácími sjezdovkami?

Výškou hor, ani počtem kilometrů sjezdovek, opravdu konkurovat alpským střediskům nemůžeme. Na druhou stranu, každý má jen jedny nohy a pokud za den odlyžujete dvacet kilometrů na čtyřech sjezdovkách, nebo na dvou stech tratí, tak je to jedno, protože víc se stejně zvládnout nedá.

V čem je tedy ta výhoda, kterou chcete lyžaře přesvědčit, aby začali do Krkonoš více jezdit?

Primárně jde o dostupnou vzdálenost z Prahy, Středočeského kraje a dalších větších měst. Krkonoše se dají zvládnout jak na denní lyžování, tak na víkendové. To rozhodně není typ zájezdu, který by se dal absolvovat do Rakouska.

A co ceny? Mnozí lyžaři již říkají, že to mnohdy v zahraničí vyjde i levněji, než pobyt v nejvyšších českých horách.

To bych si dovolil oponovat, protože podnikáme i Rakousku, známe tamní trh a víme kolik tam co stojí. Náklady rakouských středisek na vlastní podnikání jsou v řadě směrů nižší než v Čechách. Například v cenách energií, ale mantra, že týden lyžování v Alpách vyjde výrazně levněji, než v Krkonoších není pravda. Leda, že byste se ubytovali třicet kilometrů od areálu s kartonem plzní a potravinami nakoupenými doma ve slevách. To ale není typ pobytu a lyžování, který nabízíme ve Špindlu. Navíc nabízíme skipasy s dynamickými cenami, které umožňují najít levnější dny. Je to ale třeba naplánovat. Je to stejné jako s letenkami. Přímo na letišti jsou mnohem dražší, než když se koupí s předstihem.

