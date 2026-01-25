Venezuela hledá nový směr: vláda nabízí dialog opozici
Prozatímní prezidentka Venezuely Delcy Rodríguezová vyzvala k dialogu s opozicí a k hledání politické dohody. Její výzva přichází tři týdny po americké operaci, která vedla k zajetí dosavadního prezidenta Nicoláse Madura, uvedla agentura AFP.
„Navzdory našim rozdílným názorům se musíme sejít a dohodnout se. Kvůli venezuelskému lidu,“ prohlásila Rodríguezová. Připomněla, že její mandát je podle ústavy dočasný a může trvat maximálně šest měsíců do vypsání nových voleb. „Pokud jde o mír ve Venezuele, nemohou existovat žádné politické ani stranické rozdíly,“ dodala.
Do vývoje v zemi se stále výrazněji zapojují Spojené státy. Americký prezident Donald Trump tento týden uvedl, že vůdkyně venezuelské opozice María Corina Machadová by se „nějakým způsobem“ mohla podílet na dalším směřování země. Trump zároveň pozitivně hodnotí vývoj po odstranění Madura z čela státu na začátku ledna.
„Výborná spolupráce“
Podle Trumpa nové vedení Venezuely, v jehož čele stojí Rodríguezová, nyní se Spojenými státy „výborně spolupracuje“. O Machadové hovořil jako o „dobré ženě“ a naznačil, že Washington s ní vede jednání o možné roli v budoucím uspořádání země. Konkrétní podobu jejího zapojení ale neuvedl.
Trump se k situaci vyjadřoval na tiskové konferenci, kterou agentura AFP popsala jako mimořádně nesourodou. Americký prezident mimo jiné bez důkazů tvrdil, že Maduro je odpovědný za smrt milionů Američanů v důsledku obchodu s drogami a že do Spojených států poslal miliony migrantů.
Agentura Reuters upozornila, že Trumpova slova o Machadové představují posun oproti jeho dřívějším vyjádřením. V minulosti totiž zpochybňoval její popularitu ve Venezuele i schopnost zemi vést. Nyní ji však zjevně začíná vnímat jako potenciálního politického partnera.
