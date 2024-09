Žádné překvapení. Piráti schválili odstoupení od vládní koaliční smlouvy

Členové Pirátů schválili v internetovém hlasování odstoupení strany od vládní koaliční smlouvy s koalicí Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Starosty a nezávislými (STAN).

Pro odchod z kabinetu bylo 709 z 894 hlasujících, informovali Piráti. Jejich počet tedy jasně překročil nutné tři pětiny. Strana končí ve vládě v reakci na rozhodnutí premiéra Petra Fialy (ODS) odvolat k dnešnímu dni šéfa Pirátů Ivana Bartoše z funkce vicepremiéra pro digitalizaci a ministra pro místní rozvoj.

Odstoupení od koaliční smlouvy, kterou podepsali lídři stran ve Sněmovně 8. listopadu 2021, Piráti zdůvodnili podstatným porušením smluvních podmínek. Fialovi vyčítají, že v rozporu s dohodou nehledal pro odvolání ministra podporu s šéfem koaliční strany. „Premiér porušil vše, co o podobných situacích stálo v koaliční smlouvě. V takové situaci není možné setrvávat ve vládě, což nyní potvrdila i členská základna Pirátů,“ uvedl Bartoš.

Do celostátního fóra Pirátů patří všichni členové strany, kterých je podle hlasovacího systému 1164. Hlasovat mohli od pátečního rána. Rozhodnutí odejít z vlády v úterý projedná poslanecký klub Pirátů, ministři zahraničních věcí Jan Lipavský (Piráti) a pro legislativu Michal Šalomoun (za Piráty) současně podají demisi.

I v opozici se Piráti soustředí na své priority, které se propsaly i do programového prohlášení celé vlády, uvedl Bartoš. „Piráti budou nadále bojovat za zájmy občanů a prosazovat kroky, které pomohou naši zemi posunout vpřed, aby se nám tady společně zase o něco lépe žilo. Budeme tvrdou, ale konstruktivní a férovou opozicí,“ dodal.

Odchod Pirátů nebude znamenat pád kabinetu, zbývající čtveřice stran s většinou 104 poslanců má v úmyslu ve vládnutí pokračovat. Bude mít i stejný program, Fiala proto nevidí důvod žádat o důvěru.

Piráti byli v listopadu 2021 poslední ze subjektů pětikoalice, který vstup do vlády schválil. Pro koaliční smlouvu bylo 82,1 procenta hlasujících. Hlasování v anketě tehdy doprovázela velmi vysoká účast, zúčastnilo se jí přes 90 procent oprávněných členů.

