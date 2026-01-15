Babiš se ve Sněmovně pustil do Pirátů. Zasloužil byste vytahat za flígr, reagoval Bartoš
Premiér Andrej Babiš (ANO) ve Sněmovně ostře zaútočil na Piráty. Označil je za amatéry, udavače i extremisty a prohlásil, že kvůli svému chování nejsou schopni prosadit žádné zákony. Svůj výpad vedl při debatě o písemné interpelaci předsedkyně pirátského klubu Olgy Richterové, která se týkala zvýšení rodičovského příspěvku a jeho pravidelné valorizace. Proti premiérovým slovům se ohradili nejen Piráti, ale i další opoziční poslanci.
„Vy nás jen kritizujete, urážíte a útočíte. My vás nepotřebujeme. My chceme spolupracovat,“ uvedl Babiš. Zároveň ale dodal, že pokud budou Piráti pokračovat stejným způsobem, vláda s nimi spolupracovat nebude. „A vy neprosadíte vůbec nic,“ prohlásil.
Premiér Pirátům připomněl jejich účast v předchozí vládě, kterou vinil ze zrušení školkovného, zdanění rodin a zdražení bydlení. „Všechno jste jim vzali,“ uvedl k tehdejší rodinné politice. Piráty zároveň obvinil z rozkladu dopravy v Praze i ze zhoršení stavebního řízení. Postěžoval si také, že ho označují za dotačního podvodníka a urážejí dalšími výroky.
Dánský ministr zahraničí a jeho grónský protějšek odcestovali do Washingtonu v reakci na opakované výroky amerického prezidenta Donalda Trumpa o možném získání Grónska Spojenými státy. Cílem návštěvy bylo zmírnit napětí a jednat s americkým ministrem zahraničí Marcem Rubiem.
„Vance nás nenávidí.“ Jednání o Grónsku odhalilo hluboký rozkol mezi USA a Evropou
Politika
„Máte smůlu, že máte ty tři korytáře“
Babiš se následně obrátil na mladé pirátské poslankyně a vyzval je, aby vyměnily své stranické vedení. Jmenovitě zmínil předsedu Pirátů Zdeňka Hřiba, jeho předchůdce Ivana Bartoše a Olgu Richterovou. „Máte smůlu, že máte ty tři korytáře, kteří vás vedou,“ řekl.
Na premiérova slova reagoval Ivan Bartoš, který označil Babišovo vystoupení za nevhodné a urážlivé. Kritizoval i premiérovy poznámky na adresu mladých žen v pirátské straně. „Prosím vás, neslintejte nám na Pirátky,“ uvedl Bartoš a dodal, že premiér by si za své chování zasloužil „vytažení za flígr“. Celé vystoupení shrnul slovy, že Babiš nedokázal odpovědět ani na dvě položené otázky.
Státní zemědělský intervenční fond ještě nezačal vymáhat po holdingu Agrofert vrácení dotací z doby, kdy byl vlastník Agrofertu, předseda hnutí ANO Andrej Babiš, ve střetu zájmů. Píše o tom server Seznam Zprávy. O vymáhání dotací informoval krátce před loňskými sněmovními volbami tehdejší ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL). Hnutí ANO volby vyhrálo a Babiš byl jmenován premiérem. Ministerstvo zemědělství, v jehož čele stanul Martin Šebestyán (za SPD), nyní podle serveru tvrdí, že mu chybí klíčový dokument.
Proč stát nekoná proti Agrofertu? Chybí prý klíčový dokument
Zprávy z firem
Kritika od opozice
Premiéra kritizovali i poslanci dalších opozičních stran. Poslankyně STAN Adriana Chochelová připomněla, že interpelace mají sloužit k odpovídání na dotazy, nikoli k urážkám. „Vy jste ten důvod, proč my jsme tady,“ řekla. Někdejší místopředsedkyně Sněmovny Věra Kovářová (STAN) označila premiérův přístup za zklamání. Podle ní má být odpověď na interpelaci věcná. „Debata může být ostřejší, ale respekt musí být zachován,“ zdůraznila.
Písemná interpelace Olgy Richterové byla vůbec první, která se v tomto volebním období ve Sněmovně projednávala. Richterové se nakonec nepodařilo prosadit návrh, aby dolní komora s Babišovou písemnou odpovědí vyjádřila nesouhlas.