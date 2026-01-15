Nový magazín právě vychází!

Babiš se ve Sněmovně pustil do Pirátů. Zasloužil byste vytahat za flígr, reagoval Bartoš

Premiér Andrej Babiš (ANO)
ČTK
nst
nst

Premiér Andrej Babiš (ANO) ve Sněmovně ostře zaútočil na Piráty. Označil je za amatéry, udavače i extremisty a prohlásil, že kvůli svému chování nejsou schopni prosadit žádné zákony. Svůj výpad vedl při debatě o písemné interpelaci předsedkyně pirátského klubu Olgy Richterové, která se týkala zvýšení rodičovského příspěvku a jeho pravidelné valorizace. Proti premiérovým slovům se ohradili nejen Piráti, ale i další opoziční poslanci.

„Vy nás jen kritizujete, urážíte a útočíte. My vás nepotřebujeme. My chceme spolupracovat,“ uvedl Babiš. Zároveň ale dodal, že pokud budou Piráti pokračovat stejným způsobem, vláda s nimi spolupracovat nebude. „A vy neprosadíte vůbec nic,“ prohlásil.

Premiér Pirátům připomněl jejich účast v předchozí vládě, kterou vinil ze zrušení školkovného, zdanění rodin a zdražení bydlení. „Všechno jste jim vzali,“ uvedl k tehdejší rodinné politice. Piráty zároveň obvinil z rozkladu dopravy v Praze i ze zhoršení stavebního řízení. Postěžoval si také, že ho označují za dotačního podvodníka a urážejí dalšími výroky.

„Máte smůlu, že máte ty tři korytáře“

Babiš se následně obrátil na mladé pirátské poslankyně a vyzval je, aby vyměnily své stranické vedení. Jmenovitě zmínil předsedu Pirátů Zdeňka Hřiba, jeho předchůdce Ivana Bartoše a Olgu Richterovou. „Máte smůlu, že máte ty tři korytáře, kteří vás vedou,“ řekl.

Poslanec Ivan Bartoš (Piráti) ČTK

Na premiérova slova reagoval Ivan Bartoš, který označil Babišovo vystoupení za nevhodné a urážlivé. Kritizoval i premiérovy poznámky na adresu mladých žen v pirátské straně. „Prosím vás, neslintejte nám na Pirátky,“ uvedl Bartoš a dodal, že premiér by si za své chování zasloužil „vytažení za flígr“. Celé vystoupení shrnul slovy, že Babiš nedokázal odpovědět ani na dvě položené otázky.

Kritika od opozice

Premiéra kritizovali i poslanci dalších opozičních stran. Poslankyně STAN Adriana Chochelová připomněla, že interpelace mají sloužit k odpovídání na dotazy, nikoli k urážkám. „Vy jste ten důvod, proč my jsme tady,“ řekla. Někdejší místopředsedkyně Sněmovny Věra Kovářová (STAN) označila premiérův přístup za zklamání. Podle ní má být odpověď na interpelaci věcná. „Debata může být ostřejší, ale respekt musí být zachován,“ zdůraznila.

Písemná interpelace Olgy Richterové byla vůbec první, která se v tomto volebním období ve Sněmovně projednávala. Richterové se nakonec nepodařilo prosadit návrh, aby dolní komora s Babišovou písemnou odpovědí vyjádřila nesouhlas.

Dánský ministr zahraničí a jeho grónský protějšek odcestovali do Washingtonu v reakci na opakované výroky amerického prezidenta Donalda Trumpa o možném získání Grónska Spojenými státy. Cílem návštěvy bylo zmírnit napětí a jednat s americkým ministrem zahraničí Marcem Rubiem.

Jednání se však uskutečnila také za účasti viceprezidenta J. D. Vance, jehož zapojení vyvolalo obavy na evropské straně. Podle diplomatických zdrojů je právě Vance v Evropě vnímán jako tvrdý kritik Evropské unie a transatlantických vztahů a má výrazný vliv na prezidenta Trumpa.

„Vance není spojenec“

Deset evropských ministrů a úředníků, kteří pro server Politico hovořili anonymně, uvedlo, že Vance nepovažují za spojence – ani v otázce Grónska, ani obecně v rámci vztahů mezi Evropou a USA.

„Vance nás nenávidí,“ řekl jeden z evropských diplomatů. Jeho účast na jednáních podle něj vyslala znepokojivý signál. „On je ten tvrďák. To, že tam je, hodně vypovídá a myslím, že je to pro výsledek negativní.“

Prezident Trump opakovaně uvedl, že chce Spojeným státům zajistit „vlastnictví“ Grónska z důvodů národní bezpečnosti a že cíle hodlá dosáhnout buď jednáním, nebo jinými prostředky.

Protest proti americkým plánům na Grónsko v Kodani ČTK

Podle evropských představitelů je v sázce více než jen osud ostrova s přibližně 57 tisíci obyvateli. Tvrdá rétorika z Washingtonu znepokojila spojence USA v NATO a Dánsko varovalo, že by případné porušení jeho suverenity mohlo vážně poškodit poválečnou západní alianci.

Středeční jednání podle účastníků, které cituje server Politico, proběhla bez otevřené eskalace. Americká strana vystupovala přímo, jednání však neskončila žádnou dohodou. Obě strany se shodly na pokračování dialogu a na vytvoření pracovní skupiny, která má prověřit možnosti dalšího postupu.

Grónsko není zlatý důl. Snadněji jde možná těžit i na Měsíci

Názory

Americký prezident Donald Trump si dělá zálusk na Grónsko i kvůli nerostnému bohatství. Pravdou však je, že dosud nikdo nenašel smysluplný způsob, jak se k cenným surovinám dostat. V cestě stojí brutální přírodní podmínky. I tak to ale Trump zkusit může. Ani k tomu nepotřebuje ostrov koupit nebo dokonce napadnout.

Karel Pučelík

Přečíst článek

Zásadní neshody přetrvávají

Dánský ministr zahraničí Lars Løkke Rasmussen po jednání uvedl, že zásadní neshody přetrvávají. „Nebylo to tak úspěšné, že by naši američtí kolegové řekli: ,Promiňte, bylo to nedorozumění, vzdáváme se svých ambicí,‘“ uvedl. „Zjevně tu existuje neshoda.“

„Prezident má přání Grónsko ovládnout,“ dodal Rasmussen. „Jakékoli myšlenky, které by nerespektovaly územní celistvost Dánského království nebo právo grónského lidu na sebeurčení, jsou pro nás zcela nepřijatelné. A shodneme se na tom, že se neshodneme.“

Americký prezident Donald Trump

Bloomberg: Trumpova snaha ovládnout Grónsko nedává smysl

Názory

Bílý dům zatím nepředložil přesvědčivé vysvětlení, proč by Spojené státy měly usilovat o kontrolu nad Grónskem. Komentář agentury Bloomberg, který přebíráme, upozorňuje, že americké ambice vůči arktickému ostrovu postrádají ekonomické i bezpečnostní opodstatnění a mohou Spojeným státům i NATO spíše uškodit.

nst

Přečíst článek

Evropské diplomaty nadále znepokojují výroky amerického prezidenta i jeho spojenců. Pozornost vyvolaly i příspěvky zveřejněné Bílým domem na sociálních sítích, včetně snímku, na němž Trump hledí z Oválné pracovny na mapu Grónska, zatímco za ním stojí viceprezident Vance.

V Bruselu i dalších evropských metropolích převládá skepse ohledně možnosti dohody. Spojené státy už dnes mají na základě platných dohod široký přístup ke Grónsku pro vojenské účely. Změna suverenity ostrova však zůstává pro Dánsko nepřekročitelnou hranicí.

„Američané už teď mohou mít v podstatě všechno, co chtějí,“ uvedl jeden z diplomatů. „Jediné, co Dánsko dát nemůže, je souhlas s tím, že se Grónsko stane americkým.“

