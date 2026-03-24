Dohoda EU–Austrálie nahrává Česku. Vydělá i moravský výrobce letadel
Dnes dotažená dohoda o volném obchodu mezi EU a Austrálií podpoří český průmysl, ale i další odvětví tuzemské ekonomiky, jimž by se měl zlepšit odbyt a konkurenční podmínky na australském trhu. Evropská komise v jejím důsledku očekává nárůst vývozu zboží z EU do Austrálie až o třetinu.
Česko do Austrálie vyváží hlavně stroje a silniční vozidla. Loni jich k protinožcům vyvezlo za více než 12 miliard korun, což odpovídalo více než 70 procentům tuzemského exportu do Austrálie roku 2025 (jehož hodnota celkově přesáhla 17 miliard korun). Hodnota vyvezených silničních vozidel představovala z uvedené sumy přibližně dvanácti miliard zhruba 4,2 miliardy korun, vyplývá dále z dat ČSÚ.
Dobrá zpráva pro menší podniky
Dohoda by měla podpořit také tuzemské malé a střední podniky. Vyšší odbyt může očekávat například rodinná firma BRM AERO, která do Austrálie vyváží letadla určená k rekreačnímu létání. Jsou využívaná také v leteckých školách – v řídce osídlené Austrálii s řadou odlehlých oblastí disponuje pilotním průkazem k rekreačnímu létání takřka 10 tisíc lidí.
Dohoda o volném obchodu mezi EU a Austrálií zjednoduší společnosti BRM Brno vývoz k protinožcům, neboť například sjednocuje testovací požadavky, takže nebude muset podstupovat testování svých strojů zvlášť v EU a zvlášť v Austrálii. Navíc redukce australské celní sazby na strojírenskou produkci umožní brněnské firmě prodávat své výrobky za ještě konkurenceschopnější cenu.
Evropská unie a Austrálie po letech vyjednávání podepsaly obchodní dohodu, která podle Evropské komise odstraní téměř všechna cla na vývoz evropského zboží. Předsedkyně komise Ursula von der Leyenová a australský premiér Anthony Albanese v Canbeře oznámili rovněž uzavření úmluvy o bezpečnostní a obranné spolupráci, informovala exekutiva EU. Obě strany se dále dohodly na čtyřech velkých projektech v oblasti těžby vzácných zemin, včetně lithia a wolframu.
