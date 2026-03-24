Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
Dohoda EU–Austrálie nahrává Česku. Vydělá i moravský výrobce letadel

BRISTELL Classic
BRM Aero, užito se svolením
Lukáš Kovanda
Dnes dotažená dohoda o volném obchodu mezi EU a Austrálií podpoří český průmysl, ale i další odvětví tuzemské ekonomiky, jimž by se měl zlepšit odbyt a konkurenční podmínky na australském trhu. Evropská komise v jejím důsledku očekává nárůst vývozu zboží z EU do Austrálie až o třetinu.

Česko do Austrálie vyváží hlavně stroje a silniční vozidla. Loni jich k protinožcům vyvezlo za více než 12 miliard korun, což odpovídalo více než 70 procentům tuzemského exportu do Austrálie roku 2025 (jehož hodnota celkově přesáhla 17 miliard korun). Hodnota vyvezených silničních vozidel představovala z uvedené sumy přibližně dvanácti miliard zhruba 4,2 miliardy korun, vyplývá dále z dat ČSÚ.

Dobrá zpráva pro menší podniky

Dohoda by měla podpořit také tuzemské malé a střední podniky. Vyšší odbyt může očekávat například rodinná firma BRM AERO, která do Austrálie vyváží letadla určená k rekreačnímu létání. Jsou využívaná také v leteckých školách – v řídce osídlené Austrálii s řadou odlehlých oblastí disponuje pilotním průkazem k rekreačnímu létání takřka 10 tisíc lidí.

Dohoda o volném obchodu mezi EU a Austrálií zjednoduší společnosti BRM Brno vývoz k protinožcům, neboť například sjednocuje testovací požadavky, takže nebude muset podstupovat testování svých strojů zvlášť v EU a zvlášť v Austrálii. Navíc redukce australské celní sazby na strojírenskou produkci umožní brněnské firmě prodávat své výrobky za ještě konkurenceschopnější cenu.

Další podezření z úniku informací: AfD může předávat citlivé informace Rusku i Číně

Alice Weidelová
ČTK
nst
nst

Přístup německé strany Alternativa pro Německo (AfD) k důvěrným dokumentům Evropské unie vyvolává mezi diplomaty a politiky obavy z možného úniku citlivých informací do Ruska. Upozornil na to web Politico s odkazem na zdroje z diplomatických kruhů i německého parlamentu.

Němečtí poslanci včetně zástupců AfD mají přístup do databáze EuDoX, která obsahuje tisíce unijních dokumentů – od podkladů pro summity až po záznamy z jednání velvyslanců o klíčových geopolitických otázkách, například financování Ukrajiny ze zmrazených ruských aktiv.

Podle některých politiků existují oprávněná podezření, že by informace mohly unikat do Ruska či Číny. „Máme stranu, u níž existují důvodné obavy z úniků informací,“ uvedl předseda výboru Bundestagu pro záležitosti EU Anton Hofreiter.

„Obrovská díra ve tvaru Putina“

Tyto obavy podle diplomatů ovlivňují i samotné fungování unijních jednání. Členské státy stále častěji volí menší formáty schůzek a sdílení informací omezují. „Jsme opatrní při sdílení citlivých informací mezi 27 státy. Je tu maďarský faktor a faktor AfD,“ uvedl jeden z diplomatů.

Podle něj si dnes žádný velvyslanec nemůže být jistý, že citlivé informace sdělené v rámci jednání Coreperu neskončí v Rusku nebo Číně. Jiný diplomat pak situaci popsal slovy, že přístup AfD k materiálům „zanechává v bezpečnostním systému obrovskou díru ve tvaru Putina“.

Obavy z úniků přicházejí i v době, kdy média informovala o podezření, že Maďarsko předávalo Moskvě informace z jednání EU. Budapešť tato obvinění odmítla jako nepravdivá.

Samotná AfD jakékoli předávání informací do zahraničí odmítá. „Nebudeme komentovat nepodložená obvinění,“ uvedl její mluvčí.

Demonstrace proti AfD ČTK

Databáze EuDoX, do níž má přístup zhruba 5000 uživatelů z řad poslanců a jejich asistentů, byla v Německu zavedena jako nástroj kontroly vlády. Obsahuje přibližně 25 tisíc dokumentů ročně, většinou s nejnižším stupněm utajení.

Podle některých expertů proto systém neobsahuje vysoce citlivé informace a vláda si je vědoma rizika úniků. Přesto část německých zákonodárců varuje, že přístup AfD představuje bezpečnostní problém.

Max

Poukazují například na kontakty některých politiků AfD s ruskou ambasádou, jejich cesty do Moskvy nebo přebírání ruských narativů. Zmiňují také případy, kdy strana prostřednictvím parlamentních dotazů získávala informace o bezpečnostních otázkách, například o obraně proti dronům nebo přepravě zbraní na Ukrajinu.

Obavy posílil i případ z letošního roku, kdy byl bývalý asistent europoslance AfD Maximiliana Kraha odsouzen za špionáž pro Čínu.

Správa Bundestagu již podle poslanců přijala některá opatření, například omezila přístup některých zaměstnanců AfD do budov či parlamentních IT systémů. Diskuse o bezpečnosti a sdílení informací však podle diplomatů pokračují, zatím především neformálně v zákulisí jednání.

Profimedia
nst
nst

Zlato se po prudkém výprodeji dostalo pevně do medvědího trhu, část analytiků však současný pokles nevnímá jako zásadní obrat trendu. Naopak jej považuje za krátkodobou korekci a příležitost k nákupu.

Cena zlata v úterý pokračovala v poklesu. Spotový kov ztrácel až dvě procenta a obchodoval se kolem 4335 dolarů za unci, zatímco futures klesly zhruba o dvě procenta na 4317 dolarů. Od lednového maxima 5594 dolarů tak zlato odepsalo přibližně 21 procent.

Za poklesem stojí především silnější americký dolar a uzavírání pozic investorů. K tomu přispěly i náznaky zmírnění geopolitického napětí poté, co americký prezident Donald Trump oznámil dočasné pozastavení plánovaných útoků na íránskou energetickou infrastrukturu. Dolar od začátku konfliktu posílil zhruba o tři procenta, což snižuje atraktivitu zlata.

Optimismus přetrvává

Navzdory krátkodobému oslabení ale řada stratégů zůstává optimistická. Podle nich jde spíše o technickou korekci než změnu fundamentů. Trh nadále podporují geopolitická rizika, silná poptávka centrálních bank a očekávání slabšího dolaru.

„Držíme se cíle 10 tisíc dolarů do konce dekády,“ uvedl pro CNBC prezident americké investiční a poradenské společnosti Yardeni Research Ed Yardeni. I po snížení letošního odhadu na 5000 dolarů za unci by to znamenalo zhruba patnáctiprocentní růst oproti současným cenám.

Podobně vnímá situaci i investiční stratég Global X ETFs Justin Lin, podle kterého je současný pokles „atraktivním vstupním bodem pro investory“. Jeho základní scénář počítá s cenou 6000 dolarů za unci do konce roku.

Podle Lina je výprodej kombinací citlivosti na vyšší úrokové sazby, přeskupování portfolií v době slabších akciových trhů a částečného uklidnění kolem konfliktu s Íránem. Zároveň zdůrazňuje, že dlouhodobý růst zlata nestojí jen na geopolitických rizicích, ale i na strukturální poptávce – zejména ze strany centrálních bank a investorů v Asii.

Právě nákupy centrálních bank rozvíjejících se zemí by podle něj měly vytvořit cenové dno. Po nedávném poklesu navíc existuje vysoká pravděpodobnost, že tyto instituce své nákupy ještě zvýší.

Optimismus sdílí i banka Standard Chartered, která očekává návrat ceny zlata k úrovni 5375 dolarů za unci během příštích tří měsíců, jakmile odezní současná fáze snižování zadlužení investorů. Technická podpora se podle ní nachází kolem 4100 dolarů.

Klíčovým faktorem pro další vývoj zůstává americký dolar. Pokud trhy začnou více počítat se snižováním úrokových sazeb, jeho oslabení by mohlo zlatu znovu dodat růstový impuls.

Související

Doporučujeme