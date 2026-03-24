Cena ropy opět vystřelila nad 100 dolarů za barel, Íránci popřeli jednání s USA
Ceny ropy na světových trzích opět rostou. Severomořská ropa Brent se opět vrátila nad 100 dolarů za barel. Děje se tak poté, co íránští představitelé popřeli, že by země vedla se Spojenými státy rozhovory o ukončení války na Blízkém východě. V pondělí ropa výrazně zlevnila po oznámení amerického prezidenta Donalda Trumpa, že nařídil ministerstvu obrany o pět dní podmínečně odložit útoky na íránské elektrárny a energetickou infrastrukturu a že obě strany vedou plodné rozhovory.
Severomořská ropa Brent před 8:00 středoevropského času zdražovala o 2,9 procenta na 102,84 dolarů za barel. Americká lehká ropa WTI ve stejnou dobu přidávala 3,7 procenta na 91,40 dolarů za barel.
Šéf íránského parlamentu Mohammad Bágher Ghálíbáf popřel jednání mezi Íránem a USA o ukončení války. V příspěvku na sociální síti X taková tvrzení označil za fake news za účelem manipulace finančních trhů a trhu s ropou.
Trump předtím v pondělí na sociální síti Truth Social napsal, že Spojené státy vedly v předchozích dvou dnech plodné rozhovory s Íránem o úplném ukončení války na Blízkém východě, a prodloužil původně dvoudenní ultimátum. Odklad vojenských úderů prezident podmínil úspěchem aktuálních schůzek a diskusí, které podle něj budou pokračovat v tomto týdnu.
Trump dal minulý týden v sobotu večer (v noci na neděli středoevropského času) Íránu 48hodinové ultimátum na úplné odblokování Hormuzského průlivu, v opačném případě podle něj začnou Spojené státy ničit íránské elektrárny. Teherán v reakci varoval, že pokud Trump výhrůžku splní, Írán zaútočí na důležitou infrastrukturu po celém Blízkém východě. Podle agentury Reuters je to dramatická eskalace více než třítýdenního konfliktu. Ceny ropy v reakci na to dopoledne rostly.
Izrael a USA poslední únorový den zahájily útok na Írán, ten v odvetě útočí na Izrael a arabské státy v regionu, jež hostí americké vojenské základny. Doprava v klíčovém Hormuzském průlivu v důsledku války klesla přibližně o 90 procent. Při normálním provozu touto úžinou prochází zhruba pětina globálních dodávek ropy a zemního plynu.
Pořád dokola. Donald Trump se pustí do šíleného plánu, pak pocítí jeho důsledky a postupně vycouvá. Fiasko přesto vyhlásí za skvělý úspěch. Za jeho omyly však platí ti, kteří v konfliktu mají nejmenší slovo, obyčejní lidé. V lepším případě jen vysokými účty, v horším životy.
Karel Pučelík: Trump nejspíš nemá vůbec žádný plán
Pořád dokola. Donald Trump se pustí do šíleného plánu, pak pocítí jeho důsledky a postupně vycouvá. Fiasko přesto vyhlásí za skvělý úspěch. Za jeho omyly však platí ti, kteří v konfliktu mají nejmenší slovo, obyčejní lidé. V lepším případě jen vysokými účty, v horším životy.
Rusko prosazuje u občanů svou komunikační platformu Max, která nemá šifrování, masivní propagační kampaní a současně blokováním dvou nejoblíbenějších komunikačních aplikací v zemi – WhatsAppu a Telegramu. Zavedení aplikace přitom vyvolalo mezi kritiky a skupinami zabývajícími se digitálními právy obavy, že Moskva bude Max využívat ke sledování občanů a k dalšímu omezování digitálních vazeb se Západem, píše agentura AFP.
Konec soukromí? Rusko tlačí občany do vlastní aplikace a buduje digitální železnou oponu
Rusko prosazuje u občanů svou komunikační platformu Max, která nemá šifrování, masivní propagační kampaní a současně blokováním dvou nejoblíbenějších komunikačních aplikací v zemi – WhatsAppu a Telegramu. Zavedení aplikace přitom vyvolalo mezi kritiky a skupinami zabývajícími se digitálními právy obavy, že Moskva bude Max využívat ke sledování občanů a k dalšímu omezování digitálních vazeb se Západem, píše agentura AFP.
Zlato prochází nejprudším výprodejem za více než čtyři dekády a jeho cena se propadla na úrovně, které ještě nedávno analytici nepředpokládali ani na konci příštího roku. Přesto část trhu věří v obrat – historická zkušenost z finanční krize naznačuje, že současný propad může být jen dočasný. Otázkou zůstává, zda se scénář rychlého růstu zopakuje i tentokrát.
Jak to, že zlato nyní nefunguje jako „bezpečný přístav“?
Zlato prochází nejprudším výprodejem za více než čtyři dekády a jeho cena se propadla na úrovně, které ještě nedávno analytici nepředpokládali ani na konci příštího roku. Přesto část trhu věří v obrat – historická zkušenost z finanční krize naznačuje, že současný propad může být jen dočasný. Otázkou zůstává, zda se scénář rychlého růstu zopakuje i tentokrát.
