Revolut dosáhl rekordních výsledků. V Česku má milion klientů

Ústředí Revolutu
Revolut - použito se svolením
Stanislav Šulc
Revolut zveřejnil výroční zprávu za rok 2025. Deset let po svém založení skupina vykazuje rekordní ziskovost a pokračuje v transformaci na globální banku. V Česku banka dále roste a překonala hranici 1 milionu zákazníků, přičemž ke konci roku celková zákaznická báze přesáhla 1,2 milionu.

Revolut se během deseti let proměnil ze startupu na globální banku. Potvrzují to výsledky za rok 2025, které banka aktuálně zveřejnila. Společnost dosáhla již pátého po sobě jdoucího roku čisté ziskovosti. Zisk před zdaněním vzrostl meziročně o 57 procent na 2 miliardy eur, přičemž tržby vzrostly o 46 procent na 5,3 miliardy eur.

„Rok 2025 byl dalším přelomovým rokem. Vybudovali jsme diverzifikovaný a odolný byznys, který je ziskový i při velkém objemu, a tím vytváří pevný základ pro naši další fázi růstu,“ uvedl Nik Storonsky, spoluzakladatel a generální ředitel Revolutu. „V rámci přerodu ve skutečně globální banku potvrzujeme, že náš technologicky řízený provozní model i nadále umožňuje rychlou expanzi a rekordní ziskovost. Deset let po začátku této cesty jsme teprve na začátku toho, co je možné,“ dodal.

Rok 2025 byl pro Revolut rekordním rokem i co do růstu zákazníků a také toho, jak často se uživatelé i firmy spoléhají na Revolut při svých klíčových finančních aktivitách. Tomu odpovídá i další rozšiřování nabízených služeb. Investiční nabídku například Revolut rozšířil zavedením bezpoplatkových ETF investičních plánů v EHP a ve Švýcarsku a také zpřístupněním CFD obchodování ve 29 zemích. Tyto novinky přispěly k 24procentnímu růstu průměrných zůstatků v akciích na zákazníka.

Revolut v Česku roste

Revolutu se daří také v Česku. Vloni se bance povedlo nejprve překonat hranici milionu aktivních klientů, na konci roku využívalo služeb banky více než 1,2 milionů Čechů. Ve velké míře jej využívají ke správě svých každodenních financí, přičemž téměř dvě ze tří plateb kartou Revolut byly uskutečněny v tuzemsku.

Klientské zůstatky v Česku podle aktuální výroční zprávy banky pokračovaly v růstu a v roce 2025 se zvýšily téměř o 50 procent, což potvrzuje rostoucí důvěru v Revolut. V roce 2025 zaznamenala banka o 48 procent více zákazníků s placenými tarify, přičemž nejvýrazněji rostl počet uživatelů prémiového tarifu Ultra, a to o 80 procent.

Obálka Newstream CLUB 11

Vychází jarní magazín Newstream CLUB s Vendulou Pizingerovou na obálce. Tématem je soukromí

Enjoy

Soukromí je nový luxus. Nebo jinak. Soukromí přestává být samozřejmostí, vlastností, ale stává se dovedností, kterou je třeba posilovat. Právě na soukromí a jeho různé podoby se zaměřuje jarní vydání magazínu Newstream CLUB, v němž najdete mimo jiné rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem úspěšného Smarty.cz Petrem Syrůčkem.

VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB 

Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.

Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.

V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.

Cena ropy opět vystřelila nad 100 dolarů za barel, Íránci popřeli jednání s USA

Ropa opět zdražila nad 100 dolarů za barel
Ceny ropy na světových trzích opět rostou. Severomořská ropa Brent se opět vrátila nad 100 dolarů za barel. Děje se tak poté, co íránští představitelé popřeli, že by země vedla se Spojenými státy rozhovory o ukončení války na Blízkém východě. V pondělí ropa výrazně zlevnila po oznámení amerického prezidenta Donalda Trumpa, že nařídil ministerstvu obrany o pět dní podmínečně odložit útoky na íránské elektrárny a energetickou infrastrukturu a že obě strany vedou plodné rozhovory.

Severomořská ropa Brent před 8:00 středoevropského času zdražovala o 2,9 procenta na 102,84 dolarů za barel. Americká lehká ropa WTI ve stejnou dobu přidávala 3,7 procenta na 91,40 dolarů za barel.

Šéf íránského parlamentu Mohammad Bágher Ghálíbáf popřel jednání mezi Íránem a USA o ukončení války. V příspěvku na sociální síti X taková tvrzení označil za fake news za účelem manipulace finančních trhů a trhu s ropou.

Trump předtím v pondělí na sociální síti Truth Social napsal, že Spojené státy vedly v předchozích dvou dnech plodné rozhovory s Íránem o úplném ukončení války na Blízkém východě, a prodloužil původně dvoudenní ultimátum. Odklad vojenských úderů prezident podmínil úspěchem aktuálních schůzek a diskusí, které podle něj budou pokračovat v tomto týdnu.

Trump dal minulý týden v sobotu večer (v noci na neděli středoevropského času) Íránu 48hodinové ultimátum na úplné odblokování Hormuzského průlivu, v opačném případě podle něj začnou Spojené státy ničit íránské elektrárny. Teherán v reakci varoval, že pokud Trump výhrůžku splní, Írán zaútočí na důležitou infrastrukturu po celém Blízkém východě. Podle agentury Reuters je to dramatická eskalace více než třítýdenního konfliktu. Ceny ropy v reakci na to dopoledne rostly.

Izrael a USA poslední únorový den zahájily útok na Írán, ten v odvetě útočí na Izrael a arabské státy v regionu, jež hostí americké vojenské základny. Doprava v klíčovém Hormuzském průlivu v důsledku války klesla přibližně o 90 procent. Při normálním provozu touto úžinou prochází zhruba pětina globálních dodávek ropy a zemního plynu.

Karel Pučelík: Trump nejspíš nemá vůbec žádný plán

Pořád dokola. Donald Trump se pustí do šíleného plánu, pak pocítí jeho důsledky a postupně vycouvá. Fiasko přesto vyhlásí za skvělý úspěch. Za jeho omyly však platí ti, kteří v konfliktu mají nejmenší slovo, obyčejní lidé. V lepším případě jen vysokými účty, v horším životy.

Konec soukromí? Rusko tlačí občany do vlastní aplikace a buduje digitální železnou oponu

Rusko prosazuje u občanů svou komunikační platformu Max, která nemá šifrování, masivní propagační kampaní a současně blokováním dvou nejoblíbenějších komunikačních aplikací v zemi – WhatsAppu a Telegramu. Zavedení aplikace přitom vyvolalo mezi kritiky a skupinami zabývajícími se digitálními právy obavy, že Moskva bude Max využívat ke sledování občanů a k dalšímu omezování digitálních vazeb se Západem, píše agentura AFP.

Zlato

Jak to, že zlato nyní nefunguje jako „bezpečný přístav"?

Zlato prochází nejprudším výprodejem za více než čtyři dekády a jeho cena se propadla na úrovně, které ještě nedávno analytici nepředpokládali ani na konci příštího roku. Přesto část trhu věří v obrat – historická zkušenost z finanční krize naznačuje, že současný propad může být jen dočasný. Otázkou zůstává, zda se scénář rychlého růstu zopakuje i tentokrát.

Vychází jarní magazín Newstream CLUB s Vendulou Pizingerovou na obálce. Tématem je soukromí

Soukromí je nový luxus. Nebo jinak. Soukromí přestává být samozřejmostí, vlastností, ale stává se dovedností, kterou je třeba posilovat. Právě na soukromí a jeho různé podoby se zaměřuje jarní vydání magazínu Newstream CLUB, v němž najdete mimo jiné rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem úspěšného Smarty.cz Petrem Syrůčkem.

Soukromé kluby, bytové restaurace, vlastní šéfkuchaři, jachty, private jety… soukromí se v posledních letech stává tématem, které řeší všichni od miliardářů přes celebrity po zcela obyčejné lidi, kteří jsou ochotní pořídit si v novostavbě luxusní dveře, jen aby měli garanci ticha. Soukromí se stává luxusem a dosáhnout jej dá občas hodně práce.

Podívejte se na hvězdy jarního vydání magazínu Newstream CLUB

Vendula Pizingerová Vendula Pizingerová Zakladatel Smarty.cz Petr Syrůček 19 fotografií v galerii

Své o tom vědí celebrity jako například Vendula Pizingerová z Kapky naděje, které se daří využívat popularity na sociálních sítích pro propagaci neziskovky. Zároveň si je vědoma toho, že se prostředí sociálních sítí stává čím dál problematičtějším. „Instagram je prostředí, které hodně lidí ovlivňuje. A mám někdy pocit, že už to není úplně dobré místo,“ přiznává Pizingerová.

O tom, jak se proměňuje sláva v digitálním světě, pak v aktuálním vydání magazínu Newstream CLUB mluví youtuber Tary. „Před devíti měsíci se mi narodila druhá dcera, víc se věnuji rodině. Trochu jsem se uklidnil, neženu se za většími čísly, příjmy,“ prozrazuje Tary.

Soukromí jako nová dovednost

Možnost odstřihnout se od okolí je pak podstatná třeba pro zakladatele úspěšného e-shopu Smarty.cz Petra Syrůčka. Ten podle svých slov nejraději relaxuje tak, že si objedná pivo, nasadí sluchátka a začte se do novin nebo časopisu. A také plave. „U toho mě napadne hodně věcí. Uvolníte se, nemůžete nic poslouchat, je tam to zvláštní ticho a šum. Ideální pro hlubší zamyšlení.“

„Soukromí jsme za hlavní téma zvolili zcela cíleně, protože vidíme, jak se v diskusích s majiteli firem a vysokými manažery toto téma neustále vrací. V éře totální digitalizace se navíc schopnost odstřihnout se a být chvíli sám nebo se svými nejbližšími stává dovedností, kterou je potřeba trénovat. V jarním vydání magazínu Newstream CLUB tak nabízíme celou řadu receptů, jak to posilovat,“ říká šéfredaktor magazínu Stanislav Šulc.

Až na konec světa

V magazínu dále najdete například to, jak vznikala edice luxusních hodinek Laurin & Klement od tuzemské prestižní manufaktury Prokop & Brož, s módním guru Pavlem Králíčkem se naučíme stylově oblékat, Rey Koranteng prozradí, jak se mu daří být na vrcholu moderátorské scény u nás déle než dvě dekády a s cestovatelem Janem Hvízdalem se vydáme až na konec světa.

Magazín Newstream CLUB s Vendulou Pizingerovou na obálce vychází právě nyní. Objednat jej můžete na stránkách newstream.cz, distribuci zajišťuje Send.

Obálka jarního vydání magazínu Newstream CLUB s Vendulou Pizingerovou Newstream

