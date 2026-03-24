Revolut dosáhl rekordních výsledků. V Česku má milion klientů
Revolut zveřejnil výroční zprávu za rok 2025. Deset let po svém založení skupina vykazuje rekordní ziskovost a pokračuje v transformaci na globální banku. V Česku banka dále roste a překonala hranici 1 milionu zákazníků, přičemž ke konci roku celková zákaznická báze přesáhla 1,2 milionu.
Revolut se během deseti let proměnil ze startupu na globální banku. Potvrzují to výsledky za rok 2025, které banka aktuálně zveřejnila. Společnost dosáhla již pátého po sobě jdoucího roku čisté ziskovosti. Zisk před zdaněním vzrostl meziročně o 57 procent na 2 miliardy eur, přičemž tržby vzrostly o 46 procent na 5,3 miliardy eur.
„Rok 2025 byl dalším přelomovým rokem. Vybudovali jsme diverzifikovaný a odolný byznys, který je ziskový i při velkém objemu, a tím vytváří pevný základ pro naši další fázi růstu,“ uvedl Nik Storonsky, spoluzakladatel a generální ředitel Revolutu. „V rámci přerodu ve skutečně globální banku potvrzujeme, že náš technologicky řízený provozní model i nadále umožňuje rychlou expanzi a rekordní ziskovost. Deset let po začátku této cesty jsme teprve na začátku toho, co je možné,“ dodal.
Rok 2025 byl pro Revolut rekordním rokem i co do růstu zákazníků a také toho, jak často se uživatelé i firmy spoléhají na Revolut při svých klíčových finančních aktivitách. Tomu odpovídá i další rozšiřování nabízených služeb. Investiční nabídku například Revolut rozšířil zavedením bezpoplatkových ETF investičních plánů v EHP a ve Švýcarsku a také zpřístupněním CFD obchodování ve 29 zemích. Tyto novinky přispěly k 24procentnímu růstu průměrných zůstatků v akciích na zákazníka.
Revolut v Česku roste
Revolutu se daří také v Česku. Vloni se bance povedlo nejprve překonat hranici milionu aktivních klientů, na konci roku využívalo služeb banky více než 1,2 milionů Čechů. Ve velké míře jej využívají ke správě svých každodenních financí, přičemž téměř dvě ze tří plateb kartou Revolut byly uskutečněny v tuzemsku.
Klientské zůstatky v Česku podle aktuální výroční zprávy banky pokračovaly v růstu a v roce 2025 se zvýšily téměř o 50 procent, což potvrzuje rostoucí důvěru v Revolut. V roce 2025 zaznamenala banka o 48 procent více zákazníků s placenými tarify, přičemž nejvýrazněji rostl počet uživatelů prémiového tarifu Ultra, a to o 80 procent.
