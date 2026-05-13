Dalibor Martínek: Sen Pražanů se naplnil, konečně bytelně vydlážděné náměstí
Velkolepá a nákladná rekonstrukce pražského Náměstí Jiřího z Poděbrad se po víc než dvou letech pomalu chýlí ke konci. Zástupci místní radnice a magistrátu otevřeli první polovinu náměstí. Mělo být víc zeleně, je víc dlažby.
Vedení Prahy si neustále stěžuje, že nemá dost peněz na svůj rozvoj. Chce stavět čtvrtou trasu metra, silniční obchvat, filharmonii, všechno za mnoho miliard korun. Takové to standardní brblání. Na nesmyslné rekonstrukce veřejných prostranství či neustálé překopávání ulic je však peněz dost. Václavské náměstí je v troskách, na Jiřáku se po víc než dvou letech dokončuje.
Na okraj, ústřední náměstí Prahy 3 žádnou obří rekonstrukci nepotřebovalo, bylo plně funkční, zeleň, lavičky, trhy, dětské hřiště, socha. Praha přesto utratila půl miliardy korun pod nesmyslnými frázemi o zkvalitňování veřejného prostoru. „Našim cílem byl koncepční přístup k revitalizaci náměstí, který si městská část i její obyvatelé bezpochyby zaslouží. Vznikne zde ucelený kvalitní veřejný prostor, posílí navíc pěší prostupnost, zlepší se stav zeleně i bezpečnost obyvatel,“ uváděl při zahájení prací radní Petr Hlaváček.
Lepší náměstí?
Tak zaprvé, obyvatelé Prahy 3 by si „lepší“ náměstí zasloužili, kdyby si ho sami zaplatili. Tady platí magistrát, dokonce i občané EU prostřednictvím dotací. Za druhé, náměstí vypadá skoro stejně jako před megalomanskou rekonstrukcí. Nějaká zeleň, dětské hřiště, ta stejná socha, jenom vyčištěná, trhy. Jediné, co se výrazně změnilo, je ta průchodnost. Ano, náměstí bude nyní dokonale průchodné.
Praha 3 si novou, vydlážděnou plochu pochvaluje. Velkoformátová žulová dlažba je prý uložena „do speciálního podloží“, které údajně umožňuje vsakování dešťové vody, která následně svým odparem ochlazuje náměstí. No, kdyby tam nechali původní trávu, ta také vsakuje a odpařuje. Jen by se nemuselo utratit půl miliardy. Dlažba prý také „přináší pohodlnější chůzi“. Ano, po minulých chodnících se chodilo fakt děsně.
Dlažba prý také bude lépe sloužit ke kulturnímu vyžití. Dva roky vyšívání, vyřazení náměstí z provozu, a za to máme krásnou novou obří plochu pro demonstrace v duchu Plaza de la Revolución v Havaně.