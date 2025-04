Rekonstrukce náměstí Jiřího z Poděbrad bude možná dokončena o několik měsíců dříve

Práce na rekonstrukci pražského náměstí Jiřího z Poděbrad by mohly být dokončené již v dubnu nebo květnu příštího roku oproti původně plánovanému termínu v září. Na náměstí již pracovníci vysadili většinu stromů a vybudovali dvě velké nádrže na vodu, nyní pracují mimo jiné na dokončení povrchů na hlavním prostranství před kostelem. Práce na náměstí začaly na začátku roku 2024 a vyjdou na 477,8 milionu korun včetně DPH.

Úpravy jsou již dokončené například na prostranství na severní straně náměstí u základní školy, kam se vrátily farmářské trhy. Samotné náměstí před kostelem Nejsvětějšího Srdce Páně je oploceno a dělníci pracují na vytvoření cest či dlažbě. Vznikl tam také nový výduch z metra, který nahradil původní.

Podle stavbyvedoucího Jaroslava Beránka z firmy Gardenline jdou práce podle plánu a pokud vše půjde dobře, mohly by být dokončené v předstihu. „Máme smluvní termín září 2026, chtěli bychom to stihnout v dubnu nebo květnu,“ řekl. Ke kompletnímu zpřístupnění náměstí pak bude nutné počkat ještě na kolaudaci stavby.

FOTOGALERIE: Pokračující rekonstrukce náměstí Jiřího z Poděbrad

Na náměstí již podle architekta a autora návrhu úprav Miroslava Cikánka vznikly dvě velké podzemní nádrže na vodu. Jedna slouží k zavlažování zeleně a druhá především k akumulaci vody v případě přívalových dešťů, aby nezahlcovala kanalizační síť. Na náměstí bude speciálně vyvinutá travní směs, která má být odolná proti oteplování a zároveň vydržet zvýšený pohyb lidí po trávnících. Vysazená už je většina ze 180 stromů, což je oproti původnímu stavu podle starosty Prahy 3 Michala Vronského (TOP 09) navýšení o stovku.

Na náměstí zůstane zachována původní kašna, u které však bylo nutné kompletně předělat její podzemní část a vytvořit nový sokl. Samotná kašna je nyní rozebrána v okolí soklu a čeká na složení. Stejně tak vznikl nový výduch z metra, proti odstranění toho původního se dříve objevily protesty z důvodu jeho umělecké hodnoty. Cikánek nicméně uvedl, že jeho zachování nebylo možné, protože byl koncipován s výduchy do stran, což by znemožnilo vysadit v okolí stromy. Zároveň byl mnohem větší a jeho ochranné pásmo by zablokovalo pro lidi zbytečně velkou část náměstí, dodal architekt.

„Ještě je téma, jestli by tu do budoucna nemělo být ještě další výtvarné dílo,“ doplnil náměstek primátora Petr Hlaváček (STAN). Po dokončení prací podle něj zřejmě město zhruba rok počká a zhodnotí, jakým způsobem lidé náměstí využívají, a následně podle toho vypíše výtvarnou soutěž na nové dílo.

Rekonstrukce již je hotová ve stanici metra Jiřího z Poděbrad, kde začala koncem roku 2021 a finálně skončila loni v červenci otevřením dvojice výtahů, které ústí na náměstí u Vinohradské ulice. Výhledově město také počítá s rekonstrukci Vinohradské třídy, magistrát již delší dobu pracuje na projektu. Kdy práce začnou, zatím není jasné.