Dalibor Martínek: Praha si dělá z majitelů elektroaut legraci
Radní hlavního města schválili přelomovou novinku. Majitelé elektromobilů budou moci za 24 tisíc korun ročně parkovat po celém městě. Má to být opatření pro podporu elektroaut. Spíš je to ovšem výsměch, šikana majitelů elektroaut.
Obecně je špatně, že je Praha rozkouskovaná modrými zónami. Pražan nemůže ve všední dny ve svém městě zaparkovat. Už to je na hlavu, i když pochopitelné. Každá městská část chce své obyvatele „podojit“ daní za parkování. A aby lidé za tuto daň měli nějaký benefit, městské části se uzavírají pro Pražany z jiných částí. Mělo by to být zakázáno, ale bohužel to tak funguje.
Teď trocha matematiky. Parkovačka pro jednu městskou část stojí 1200 korun. Pro elektroauto polovinu, tedy 600 korun ročně. Proč by měl majitel elektrovozu platit čtyřicetkrát! víc jen proto, aby mohl parkovat v Praze kdekoliv?
Normální Pražan bydlí na jednom místě. Tam parkuje a má zaplacenou parkovačku. Obvykle jezdí přes týden do práce nebo na nákup. V parkovacích domech stojí buď zdarma, nebo platí všichni stejně pár desetikorun. Do práce jezdí lidé obvykle pomocí MHD, lítačka stojí 3650 korun na rok. Autem jezdí do jiné čtvrti lidé, kteří mají v práci garáž.
Vláda má skutečně neotřelou koordinaci. Jeden týden Okamura označí Ukrajince za lůzu, druhý týden jede do Kyjeva Macinka s dobrými zprávami. Podle Macinky je dobře, že se podařilo najít kompromis ohledně muniční iniciativy. Tu nakonec Česko torpédovat nebude, bude ji dál koordinovat. Ovšem, jak řekl premiér Babiš, země na munici nepřispěje ani korunou. Taková hezká, typicky česká pomoc.
Turek s prezidentem drtivě prohrál
Názory
Vláda má skutečně neotřelou koordinaci. Jeden týden Okamura označí Ukrajince za lůzu, druhý týden jede do Kyjeva Macinka s dobrými zprávami. Podle Macinky je dobře, že se podařilo najít kompromis ohledně muniční iniciativy. Tu nakonec Česko torpédovat nebude, bude ji dál koordinovat. Ovšem, jak řekl premiér Babiš, země na munici nepřispěje ani korunou. Taková hezká, typicky česká pomoc.
Pro koho to je?
Nebo má být 24 tisíc korun výhodné třeba pro rozvážkové firmy? Ty obvykle využívají elektrokola. Když už mají elektroauta, jako třeba Rohlík, zastaví u domu na deset minut a mají to zdarma. Pro koho tedy novinka, která má podpořit nákup elektroaut, bude užitečná? Podle radních, kteří patrně žijí v jiném vesmíru, má tato novinka „motivovat vlastníky silničních motorových vozidel k přechodu od vozidel se spalovacími motory k vozidlům s nulovými lokálními emisemi“. Takže podle logiky radních má k nákupu drahého elektroauta motivovat nová, tentokrát dobrovolná daň 24 tisíc korun.
Místo aby Praha obecně zrušila parkovací zóny, aspoň pro Pražany, vymýšlí nesmyslné sankce pro majitele elektroaut. Nošovická automobilka Hyundai vyrobila loni meziročně o 16,5 procenta méně aut. A to zejména kvůli nižšímu zájmu zákazníků o elektrická auta. Do takové situace přicházejí pražští radní pro majitele elektroaut s nabídkou, které se v uvozovkách nedá odolat.