Peníze do dlouhodobého investičního produktu loni vložilo přes 116 tisíc Čechů

Do dlouhodobého investičního produktu (DIP), který má sloužit k zajištění na stáří, vložilo loni za první rok fungování peníze 116 500 Čechů. Vyplývá to ze statistik Asociace pro kapitálový trh (AKAT). V dlouhodobém investičním produktu může klient investovat do akcií, dluhopisů, podílových fondů, spořicích či termínovaných účtů.

Reklama

Stát rozšířil možnosti, kterými si Češi mohou spořit na stáří, o tzv. DIP od začátku loňského roku. Lidé mohou odkládat peníze na důchod také prostřednictvím účastnických a transformovaných fondů penzijního připojištění, které má v ČR téměř polovina občanů.

Peníze v DIP sloužící jako zajištění na stáří dosáhly loni 2,4 miliardy korun. Z tohoto objemu tvoří přibližně deset procent depozita, 80 procent investiční fondy a ostatní investice deset procent. Co se týče účastnických a transformovaných fondů penzijního připojištění, na konci třetího čtvrtletí 2024 penzijní společnosti spravovaly téměř 604 miliard korun, z toho bylo 214 miliard korun v účastnických fondech.

Stabilní tempo růstu

„Počet investorů do dlouhodobého investičního produktu roste stabilním tempem, i když se potvrdilo, že největší poptávka po založení byla obdobně jako u všech produktů podporovaných státem na roční bázi v průběhu podzimu a koncem roku. I konec roku 2024 tak potvrdil popularitu DIP jako produktu zajištění na stáří,“ komentovala čísla výkonná ředitelka AKAT Jana Brodani. „Mezi nejpopulárnější produkty v rámci DIP bezesporu patří investiční fondy. Toto potvrzuje dlouhodobý trend vývoje investic v ČR,“ doplnil předseda asociace Jaromír Sladkovský.

Jak upozornil, legislativní úprava DIP zaznamenala i první legislativní úpravu. V parlamentu se projednává návrh, který by měl zjednodušit přechody mezi jednotlivými DIP a jejich poskytovateli tak, aby se sčítala doba spoření v jednotlivých DIP jako podmínka spoření 120 kalendářních měsíců pro čerpání daňové výhody. DIP tímto podle něj získává na větší flexibilitě.

Reklama

Německo už není centrem inovací. Korporace přesouvají výzkum jinam, kde je to levnější Zprávy z firem Mnohé velké německé podniky přesouvají výzkum do zahraničí. Na vině jsou vysoké náklady, přílišná administrativa a zdlouhavé procesy. Z průzkumu Allensbachova institutu pro Svaz německého průmyslu (BDI) vyplývá, že již téměř každá třetí velká německá průmyslová firma přesunula výzkum a vývoj do zahraničí nebo o tom uvažuje. ČTK Přečíst článek