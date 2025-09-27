OBRAZEM: Češi finišují stavbu mostu za polárním kruhem, řeší i přechod pro soby
V nejsevernější části Norska osazuje tamní dcera českého Metrostavu ocelovou konstrukci nového mostu přes Ramfjord. Segmenty o hmotnosti přes 900 tun instaluje největší lodní jeřáb v Evropě s nosností až 2 200 tun – třikrát vyšší, než mají největší české autojeřáby. Ocelové díly o celkové hmotnosti 5 700 tun mají za sebou tisíce kilometrů dlouhou cestu z Prahy.
Ocelová konstrukce pro Ramfjord se zrodila v dílně v pražských Horních Počernicích, stejně jako vrata pro vodní dílo Gabčíkovo. Oceláři sesterského Metrostavu DIZ vyrobili 168 dílců a převezli je pomocí silniční dopravy na předmontáž do polského Štětína. Odtud po kompletaci do sedmi segmentů putoval náklad po řece Odře do přístavu ve Svinoústí a následně přes Baltské, Severní a Norské moře až na staveniště.
FOTOGALERIE: Ocelová konstrukce za polárním kruhem
„Při montáži jsme museli koordinovat několik zahraničních subdodavatelů a z hodiny na hodinu upravovat postup dle síly větru a dalších meteorologických dat. Nejvíce zabrat nám dal hned první segment, který jsme museli v zavěšeném stavu připevnit na ložisko pomocí 64 šroubů. Protože nám přálo počasí, další části už přibývaly rychle a tu poslední jsme osadili v pondělí 22. září, pouze 11 dní od zahájení montáže,“ prozradil Michal Mazáč, projektový inženýr Metrostavu Norge. Dle lokálních zdrojů šlo o největší zdvih uskutečněný v Norsku pomocí lodního jeřábu. „Ocelová konstrukce mostu by tak měla být hotová na přelomu roku a následně můžeme navázat betonážemi,“ doplnil Matěj Novotný, vedoucí projektu z Metrostavu Norge.
Projekt je součástí nového desetikilometrového úseku silnice první třídy E8 u Tromsø asi 400 kilometrů za polárním kruhem. Kromě téměř kilometrového mostu přes Ramfjord mají čeští stavbaři na starost veškeré betonářské práce, mimo jiné na devíti dalších podstatně menších mostech. Zbytek řeší již tradiční norský partner Metrostavu Norge Bertelsen & Garpestad.
Přechod pro soby i protilavinová ochrana
Silnice E8 tvoří hlavní přístupovou cestu do největšího města severního Norska Tromsø. Její nový úsek pomůže vyvést tranzitní dopravu mimo nejzastavěnější část Ramfjordu a zvýší nejen rychlost, ale také bezpečnost provozu v členité lokalitě. „Z těchto důvodů se dlouho očekávaná stavba těší velkému zájmu místních. Specifikem projektu jsou mimořádně drsné klimatické podmínky, extrémně komplikovaná logistika a doprovodné stavby, na které ze střední Evropy nejsme zvyklí. Například přechod pro soby či protilavinová ochrana,“ uvedl Aleš Gothard, předseda představenstva Metrostavu Norge.
Sdružení společností Metrostav Norge a Bertelsen & Garpestad zahájilo výstavbu pro norskou správou silnic Statens Vegvesen na jaře loňského roku a mělo by je dokončit v roce 2027. Hodnota kontraktu dosahuje 2,1 miliardy norských korun, tedy 4,5 miliard korun českých. Pro Metrostav Norge jde o největší zakázku v historii.
Skupina Metrostav, která reprezentuje největší českou stavební společnost, působí na severu Evropy již od roku 2006. Od té doby realizovala 15 projektů, mimo jiné traťové tunely helsinského metra, unikátní most na lososí cestě v Norsku či nejdelší silniční tunel na Islandu. Ve Skandinávii celkově dosud vyrazila přes 48 kilometrů tunelů. V současnosti tvoří zahraniční zakázky 40 procent obratu skupiny.
