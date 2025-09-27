Nový magazín právě vychází!

OBRAZEM: Češi finišují stavbu mostu za polárním kruhem, řeší i přechod pro soby

Segmenty o váze přes 900 tun instaluje největší lodní jeřáb v Evropě s nosností až 2 200 tun
V nejsevernější části Norska osazuje tamní dcera českého Metrostavu ocelovou konstrukci nového mostu přes Ramfjord. Segmenty o hmotnosti přes 900 tun instaluje největší lodní jeřáb v Evropě s nosností až 2 200 tun – třikrát vyšší, než mají největší české autojeřáby. Ocelové díly o celkové hmotnosti 5 700 tun mají za sebou tisíce kilometrů dlouhou cestu z Prahy.

Ocelová konstrukce pro Ramfjord se zrodila v dílně v pražských Horních Počernicích, stejně jako vrata pro vodní dílo Gabčíkovo. Oceláři sesterského Metrostavu DIZ vyrobili 168 dílců a převezli je pomocí silniční dopravy na předmontáž do polského Štětína. Odtud po kompletaci do sedmi segmentů putoval náklad po řece Odře do přístavu ve Svinoústí a následně přes Baltské, Severní a Norské moře až na staveniště.

Norská dcera českého Metrostavu osazuje ocelovou konstrukci nového mostu přes Ramfojrd. Segmenty o váze přes 900 tun instaluje největší lodní jeřáb v Evropě s nosností až 2 200 tun

„Při montáži jsme museli koordinovat několik zahraničních subdodavatelů a z hodiny na hodinu upravovat postup dle síly větru a dalších meteorologických dat. Nejvíce zabrat nám dal hned první segment, který jsme museli v zavěšeném stavu připevnit na ložisko pomocí 64 šroubů. Protože nám přálo počasí, další části už přibývaly rychle a tu poslední jsme osadili v pondělí 22. září, pouze 11 dní od zahájení montáže,“ prozradil Michal Mazáč, projektový inženýr Metrostavu Norge. Dle lokálních zdrojů šlo o největší zdvih uskutečněný v Norsku pomocí lodního jeřábu. „Ocelová konstrukce mostu by tak měla být hotová na přelomu roku a následně můžeme navázat betonážemi,“ doplnil Matěj Novotný, vedoucí projektu z Metrostavu Norge.

Projekt je součástí nového desetikilometrového úseku silnice první třídy E8 u Tromsø asi 400 kilometrů za polárním kruhem. Kromě téměř kilometrového mostu přes Ramfjord mají čeští stavbaři na starost veškeré betonářské práce, mimo jiné na devíti dalších podstatně menších mostech. Zbytek řeší již tradiční norský partner Metrostavu Norge Bertelsen & Garpestad.

Metrostavu se loni dařilo. Vydělal meziročně o polovinu více

Valná hromada schválila vyplacení dividendy 55 korun za akcii.

Přechod pro soby i protilavinová ochrana

Silnice E8 tvoří hlavní přístupovou cestu do největšího města severního Norska Tromsø. Její nový úsek pomůže vyvést tranzitní dopravu mimo nejzastavěnější část Ramfjordu a zvýší nejen rychlost, ale také bezpečnost provozu v členité lokalitě. „Z těchto důvodů se dlouho očekávaná stavba těší velkému zájmu místních. Specifikem projektu jsou mimořádně drsné klimatické podmínky, extrémně komplikovaná logistika a doprovodné stavby, na které ze střední Evropy nejsme zvyklí. Například přechod pro soby či protilavinová ochrana,“ uvedl Aleš Gothard, předseda představenstva Metrostavu Norge.

Sdružení společností Metrostav Norge a Bertelsen & Garpestad zahájilo výstavbu pro norskou správou silnic Statens Vegvesen na jaře loňského roku a mělo by je dokončit v roce 2027. Hodnota kontraktu dosahuje 2,1 miliardy norských korun, tedy 4,5 miliard korun českých. Pro Metrostav Norge jde o největší zakázku v historii.

Skupina Metrostav, která reprezentuje největší českou stavební společnost, působí na severu Evropy již od roku 2006. Od té doby realizovala 15 projektů, mimo jiné traťové tunely helsinského metra, unikátní most na lososí cestě v Norsku či nejdelší silniční tunel na Islandu. Ve Skandinávii celkově dosud vyrazila přes 48 kilometrů tunelů. V současnosti tvoří zahraniční zakázky 40 procent obratu skupiny.

Libeňský most se bourat nebude. Ne teď, rozhodl šéf ÚOHS

Pražská Technická správa komunikací (TSK) nesmí zbourat historický Libeňský most a postavit jeho repliku. Předseda antimonopolního úřadu Petr Mlsna (ÚOHS) potvrdil původní rozhodnutí svých úředníků, kterým zakázali TSK pokračovat v pracích na přestavbě soumostí nad rámec původní soutěže, po které však projekt doznal zásadních úprav včetně rozhodnutí postavit repliku. Na Mlsnovo rozhodnutí ve středu upozornil server Seznam Zprávy.

Rekostrukce vodního díla Gabčíkovo
Metrostav: Zvládli jsme Gabčíkovo, teď už si troufneme i na Panamský průplav

Newstream TV

Čeští stavbaři z Metrostavu nedávno dokončili jednu z největších vodohospodářských staveb v Evropě, modernizaci plavebních komor na vodním díle Gabčíkovo. Bezmála pětileté dobrodružství plné dramatických epizod zakončili happyendem a k symbolu samostatného Slovenska vepsali velkými písmeny další český podpis.

Americká technologická společnost Apple ostře zaútočila na unijní zákon o digitálních trzích (DMA) a vyzvala Evropskou unii, aby tento právní předpis zrušila. Podle Applu DMA, který měl původně omezit moc technologických gigantů a otevřít trh konkurenci, ve skutečnosti poškozuje uživatele i samotné inovace. Firma tvrdí, že zákazníci v EU kvůli pravidlům přicházejí o nové funkce, dočkávají se jejich zavedení se zpožděním a navíc čelí zvýšeným rizikům v oblasti ochrany soukromí a bezpečnosti.

Průmyslový holding CE Industries Jaroslava Strnada zvyšuje zisk, konsolidovaná EBITDA (zisk před zdaněním, odpisy a úrokovým zatížením) za 12 měsíců končících 30. června poprvé překročila jednu miliardu korun, dosáhla 1,01 miliardy korun. V meziročním srovnání je to nárůst o 31 procent. Tržby stouply ve stejném období na 13 miliard korun. Firma to uvedla v tiskové zprávě.

CE Industries, založený v únoru 2020, je průmyslový holding se sídlem v České republice působící rovněž v Chorvatsku a Srbsku. Sdružuje přes 30 společností a zaměstnává více než 3000 lidí. Skupina podniká v oborech železnice, recyklace surovin, energetiky a rychloobrátkového spotřebního zboží (FMCG). Mezi její společnosti patří například chorvatský výrobce nákladních železničních vagonů Djuro Djaković, Vítkovické železniční opravny, MICo, Chemcomex, Beohemija, Czech Precision Forge, Vítkovická doprava nebo SPV Recycling CZ.

Majitelem je Jaroslav Strnad, který je známý také tím, že založil průmyslový holding Czechoslovak Group. Ten nyní vede jeho syn Michal Strnad.

Za rok 2024 dosáhla skupina CE Industries konsolidovaného obratu devět miliard korun a konsolidované EBITDA téměř 780 milionů korun. „Tyto výsledky potvrzují stabilní růst a finanční sílu skupiny, která stojí na diverzifikovaném portfoliu svých divizí a dlouhodobé strategii zaměřené na inovace, efektivitu a rozvoj napříč klíčovými sektory. Nejvýraznějších výsledků dosáhla divize železnice s tržbami 2,8 miliardy korun a EBITDA 314,4 milionu Kč,“ uvedla firma.

Ve výroční zprávě za rok 2024 Strnad uvedl, že holding jde do roku 2025 s odhodláním překonat dosavadní výsledky, posílit tržby a rozvíjet obchodní příležitosti. „Nesázíme na krátkodobé úspěchy, máme vizi rozvoje CE Industries na pět let dopředu - každý rok se chceme zlepšovat, inovovat a budovat pevnější základy pro budoucnost evropského průmyslu,“ dodal.

Miliardář Strnad přebírá ztrátovou firmu MICo působící v jaderném byznysu

Leaders

Společnost MICo dlužila půl miliardy korun kvůli ztrátovým projektům, nevydařeným investicím, zdražování materiálu a komplikacím při plnění zakázek za pandemie koronaviru.

nst

Strnadův byznys: Od obchodu se šrotem až po výrobu pracích prášků

Zprávy z firem

Podnikatel Jaroslav Strnad do svého holdingu CE Industries přikoupil srbského výrobce pracích prášků, společnost Beohemija. Jo to poměrně překvapivý krok, skupina dosud podnikala v železničním průmyslu, recyklacích a energetice. Prodávajícím je skupina Preston Holding, která získala Beohemiji v roce 2017 v konkurzu. Strany se dohodly, že cenu transakce nebudou zveřejňovat.

ČTK, vku

Průmyslník Strnad se rozkročil do jaderného průmyslu. Koupil Chemcomex

Zprávy z firem

Průmyslník Jaroslav Strnad na přelomu roku koupil třebíčského výrobce potrubních systémů pro jaderné elektrárny Chemcomex. Informaci, která vyplynula z evidence skutečných majitelů firem, jako první přinesl server E15. Deníku ji bez dalších detailů potvrdil Strnadův mediální zástupce Andrej Čírtek. Výše transakce tak nebyla odtajněna.

ČTK

