DIP na vlastní kůži. Jak si založit státem podporovanou investici?

Dlouhodobý investiční produkt představuje prozatím největší pokus vlády podporovat mezi Čechy dlouhodobé investice, ideálně na stáří. A také jde o první krok k jakési budoucí skutečné důchodové reformě, která bude počítat s podílem vlastních zdrojů na stáří, jak je to běžné například v USA či západní Evropě. Stát tak umožní lidem ročně investovat až 48 tisíc, které si budou moci odepsat z daní. A zaměstnavatelům nabízí možnost přidat dalších až 50 tisíc korun. Zde je krok za krokem návod, jak si DIP zřídíte.

1. Kde si DIP zřídím?

Dlouhodobý investiční produkt mohou v Česku nabízet jen banky a investiční společnosti, jejichž seznam nabízí Česká národní banka. Je tedy nejlepší zkusit oslovit vlastní banku s tím, že máte o DIP zájem, pak si domluvit schůzku, nebo DIP založit rovnou prostřednictvím internetového bankovnictví. Z různých důvodů je lepší zřídit si DIP přímo na pobočce.

2. Odhadněte odolnost vůči riziku.

Zřízení DIP na pobočce zabere maximálně několik desítek minut. Jeho součástí je možnost výběru jedné z předem připravené investiční strategie, které nabízí téměř každý poskytovatel DIP. Většinou se jedná o portfolio konzervativní, smíšené a dynamické, záleží na tom, jakou odolnost vůči riziku máte. Můžete si také zvolit zcela jiné investice, ale o tom níže.

3. Věk hraje roli.

Důležitý je také věk člověka, který si DIP zřizuje. Čím mladší je, tím agresivnější strategii může zvolit, protože dlouhý investiční horizont rozkládá riziko. Mimochodem pokud někdo začne investovat pravidelně od 25 let, a to 2000 korun měsíčně, v 65 letech může mít na kontě zhruba 5,2 milionu korun, přičemž více než 4 miliony představují výnosy dividend a složené úročení. To odpovídá ročnímu zhodnocení 7 procent, což odpovídá dlouhodobým výkonům trhů i při započítání krizí typu 2008 či 2020.

4. Znalostní test.

Investice jsou vždy rizikové. I proto je součástí zřízení DIP kratší znalostní test. Ten je podstatný zejména pokud chcete investovat do rizikovějších strategií. To přitom zřizovatel DIP zjišťuje kratším testem, při němž vybíráte scénář, který je vám při investování nejbližší.

5. Vlastní portfolio.

Výhodou DIP je možnost vybírat si investiční nástroje zcela dle vlastních preferencí. Zákon přesně vymezuje, do jakých nástrojů investovat můžete, abyste si zároveň mohli uplatnit slevu ze základu daně. Jedná se o akcie, dluhopisy, nejrůznější fondy. Naopak nelze investovat například do fyzického zlata ani kryptoměn.

6. Další dva účty.

Po sjednání DIP vám v internetovém bankovnictví vzniknou nikoli jeden, ale hned dva nové účty. První je běžný peněžní účet, druhý je investiční účet DIP. Prakticky to pak funguje tak, že na ten peněžní účet budete posílat prostředky, které se mají investovat (například trvalým příkazem ze svého běžného účtu), a investice budou probíhat z tohoto účtu na účet investiční například pravidelným investičním příkazem.

Důvod zřízení nového běžného účtu je povinnost ponechávat výnosy a dividendy v rámci DIP a ideálně je znovu reinvestovat.

7. Podmínky DIP.

Klíčovými podmínkami DIP totiž je, že prostředky musí zůstat zainvestovány minimálně deset let a vybrat je lze až poté, co investor oslaví šedesátiny. Prostředky sice lze vyzvednout i dříve, ale pak musí investor dané prostředky zpětně dodanit.

8. Kolik DIPů máš…

Poměrně málo známou informací je, že dlouhodobý investiční produkt může mít každý investor zřízen u více poskytovatelů. Klidně u všech, kterým to umožňuje zákon. Jediným limitem je 48 tisíc korun, které si může investor odepsat ze základu daně. Ale ani to není strop pro DIP, do tohoto nástroje si může každý občan investovat, kolik prostředků chce a může. Stejně tak může dostat až 50 tisíc korun ročně jako příspěvek zaměstnavatele, který si tuto částku může daňově odepsat. Podmínky pro příspěvek zaměstnavatele platí stejné jako pro soukromé investice v rámci DIP – tedy musí být zainvestovány nejméně deset let a vyzvednou je lze až po šedesátce.