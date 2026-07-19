Babišovi voliči vystřízlivěli. Spokojenost s vládou prudce klesá
Půl roku po volbách přichází vystřízlivění. Spokojenost voličů s vládou Andreje Babiše klesla a největší problém mají Motoristé, jejichž práci hodnotí nejhůře vlastní příznivci. Slábne ale i důvěra v opozici, která podle expertů působí rozloženě a bez silného lídra.
Spokojenost s vládou Andreje Babiše mezi jejími vlastními voliči klesá. Nadšení po volbách postupně střídá vystřízlivění a nejhorší vysvědčení ze sněmovních subjektů dostávají Motoristé. Méně spokojení jsou ale také příznivci opozice s tím, jak si vedou strany, kterým dali hlas.
Vyplývá to z průzkumu agentury STEM/MARK pro Seznam Zprávy. Šetření se uskutečnilo od 13. května do 2. června a zúčastnilo se ho 1385 lidí.
Průměrná spokojenost s vládou napříč celou společností od ledna klesla o čtyři procentní body na 46 procent. U voličů vládních stran dosahuje 64 procent, což je ale proti lednu propad o devět bodů.
„Voliči si po nástupu nové vlády myslí, že naplní své sliby, a mají někdy až přehnaná očekávání. Zhruba půl roku po volbách tak logicky dochází k nějakému vystřízlivění,“ uvedl analytik STEM/MARK Jan Burianec.
Petr Pavel by podle Miloše Vystrčila neměl mít prezidentskou volbu automaticky jistou ani u současné opozice. Demokratické strany by měly postavit vlastního kandidáta a Pavla podpořit až případně ve druhém kole proti zástupci vládního tábora. Předseda Senátu zároveň tvrdí, že Andrej Babiš se snaží Pavla před volbami oslabit, protože ho vnímá jako nejsilnějšího soupeře.
Pavel nemá mít volbu jistou. Opozice by měla postavit vlastního kandidáta, říká Vystrčil
Politika
Petr Pavel by podle Miloše Vystrčila neměl mít prezidentskou volbu automaticky jistou ani u současné opozice. Demokratické strany by měly postavit vlastního kandidáta a Pavla podpořit až případně ve druhém kole proti zástupci vládního tábora. Předseda Senátu zároveň tvrdí, že Andrej Babiš se snaží Pavla před volbami oslabit, protože ho vnímá jako nejsilnějšího soupeře.
Opozice také neoslňuje
Ještě hůře si v očích veřejnosti stojí opozice. Kladně ji hodnotí 18 procent lidí. Mezi jejími vlastními voliči je spokojenost vyšší, dosahuje 36 procent, i tady ale od ledna klesla – o osm procentních bodů.
Podle dřívějšího vyjádření ředitele agentury Median Přemysla Čecha pro Seznam Zprávy je opozice nyní rozložená a není schopná výraznější akce. Chybí jí podle něj také silný lídr, který by opoziční snaze dával jednotný směr.
Motoristé dostali nejhorší známku
Respondenti zároveň hodnotili strany, kterým loni dali hlas ve sněmovních volbách, podobně jako ve škole – na stupnici od jedničky do pětky. Nejhůře dopadli Motoristé. Jedničku nebo dvojku by jim dalo jen 35 procent jejich voličů.
Podle Buriance mohou být voliči Motoristů zklamaní z kroků některých představitelů nebo z celkové politiky strany. Připomněl i jejich předvolební heslo, že „pohlídají“ premiéra Andreje Babiše. „Pro některé voliče to heslo nemusí být úplně naplňováno podle jejich představ,“ uvedl.
Jen o procentní bod lépe skončili Piráti. Starostové získali kladné hodnocení od 45 procent svých voličů a koalice Spolu od 50 procent. SPD by nejhůře dvojku dalo 59 procent jejích voličů. Nejlépe dopadlo ANO se 72 procenty. Proti lednu si pohoršily téměř všechny subjekty, výjimkou jsou Starostové.
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Lidé řeší hlavně peníze a služby
Průzkum ukazuje také to, jaká témata jsou pro českou veřejnost nejdůležitější. Na prvních místech jsou zdravotnictví, bydlení, energetika, drahota a potraviny. Za důležité je považuje více než 80 procent všech voličů.
Naopak práva menšin označilo za důležitá 41 procent lidí. Veřejnoprávní média jsou důležitá pro 53 procent veřejnosti a Ukrajina pro 58 procent.
„Tyto oblasti nejsou tak důležité jako právě socioekonomická témata, která lidé řeší každý den nebo se jich bezprostředně týkají,“ řekl Burianec.
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Ve sporu Pavel–Macinka vede prezident
Agentura zjišťovala také názor lidí na spor mezi prezidentem Petrem Pavlem a ministrem zahraničí Petrem Macinkou z Motoristů. Ten eskaloval kvůli složení delegace na summit NATO.
Na straně prezidenta stojí 46 procent lidí, zatímco Macinku podporuje 27 procent. Dalších 22 procent respondentů uvedlo, že nestojí ani na jedné straně. Zbylým je spor jedno nebo nevědí.
Mezi opozičními voliči má Pavel podporu 88 procent. U voličů vládních stran je to jen 11 procent. Třetina dotázaných z vládního tábora ale uvedla, že nestojí ani na jedné straně. Podle agentury jde hlavně o voliče ANO.
„Jsou celkově trošku umírněnější. Nemusí souhlasit se všemi vládními kroky, ale stále jim toto hnutí na podzim přišlo jako nejlepší volba,“ dodal Burianec.