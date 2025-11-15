Dalibor Martínek: Kolaps dopravy v Praze? Hřib bude řidičům dál škodit
Tragická doprava v hlavním městě je sice omleté téma, ale realita je tak iritující, že se k neustálým dopravním zácpám a kolapsům dopravy nelze nevracet. Průšvih rok co rok, týden co týden. Den co den. Můžeme si za to sami, nebo je to výsledek temných úkladů vedení města?
Ano, rádi jezdíme auty. I po městě. Je to příjemné, pohodlné. Proto auta máme. A také k tomu máme ve městech vytvořené silnice, do jejichž vzniku šly v minulosti biliony korun. Máme tyto utracené peníze teď vyhodit z okna, protože mladá generace nemá na auto?
Popravdě, na kole se po pahorkovitém městě jako je to české hlavní nechce nikdo pohybovat, kromě několika fanatiků. A rozvážky jídel. I ti ovšem přesedlali na elektrokola, aby nemuseli tolik šlapat. Zelený zákal progresivních politiků v čele hlavního města, ať už je to Čižinský ze sedmičky nebo Hřib, jim neumožňuje tato fakta zachytit.
Takže zprávy z tisku: V centru Prahy tuto středu odpoledne zkolabovala městská hromadná doprava. Potíže mají především tramvajové spoje v okolí Václavského náměstí, ale také další vozy, včetně autobusových, nabraly velká zpoždění.
Zpráva z dubna 2023: Provoz pražské hromadné dopravy zkomplikoval ve středu večer hustý provoz i dopravní nehody. Nejhorší situace byla v okolí Vysočan, kde autobusy nabíraly zpoždění i více než hodinu. Provoz omezil také tramvajovou dopravu v centru města.
Červenec 2018: Doprava v centru Prahy byla zablokovaná kvůli stavebním pracím na Jiráskově mostě. Kolaps se dotkl několika ulic na příjezdových trasách, především v okolí Karlova náměstí. Potíže měly i tramvaje. Trpělivost potřebovali řidiči rovněž na městském okruhu.
Omletá písnička
Takových zpráv byste našli do roka tisíc. Je to omletá písnička. Otázkou je: Máme se smířit se situací, že je to nový řád? Že se autem, ale ani městskou dopravou, nikam po městě včas nedostaneme? Jen na okraj, metro je fajn, ale občas ho zablokuje zaběhlý pes nebo sebevrah. Máme přijmout za definitivní, že kvůli modrým zónám nemůže Pražan zaparkovat v Praze? To má být realita života v hlavním městě? Ale i v dalších velkých českých městech.
To je dost ubohý výsledek práce volených politiků. Takto jsme to nechtěli. Chtěli jsme města průjezdná, dostupná, neselhávající v dopravě. A také chceme jezdit v autě. Jasným důkazem je, že v Praze je registrován milion automobilů. Ne milion kol.
Proč si vedení města pořád myslí, že chceme jezdit na kolech? Proč se z dvouproudých silnic, dříve budovaných, stávají jednoproudé. Evropská, Korunovační. Když náměstek pro dopravu v Praze, Zdeněk Hřib, zařídil stažení aut v ulici Jana Želivského ze dvou pruhů do jednoho, hýkal nadšením.
Teď máme v hlavním městě permanentní zácpy. Všem je otravné se o tom vlastně bavit. Každý ví, že vedení města neumí správně koordinovat opravy ulic, uzavírky. A že bojuje proti autům ve městě. Proti Pražanům. Slyšíme jen nejapná slova, jako nyní ta od primátora Svobody, že „strukturálně pomůže Dvorecký most.“ Blbost.
Pomohlo by, kdyby si vedení města uvědomilo, že Pražané chtějí jezdit svými auty po městě. Město je pro chodce, pro cyklisty, ale i pro řidiče. „Letos meziročně stoupl počet aut v Praze a pokud s tím nic neuděláme, budou se podobné situace jen zhoršovat. Zácpy v dopravní špičce jsou bohužel evergreenem všech velkých evropských metropolí,“ uvedl dosud stále náměstek primátora pro dopravu Zdeněk Hřib. Hlavní brzdař pražské automobilové dopravy.
Z Hřibových slov je jasné, že současný magistrát pro lepší mobilitu Pražanů neudělá vůbec nic. Nechal na léta rozkopat Václavské náměstí kvůli návratu tramvají, retro dopravnímu prostředku. Toť vše. Bude lidem jen nadále škodit. A způsobovat svými zásahy další a další dopravní problémy. A potom se budou představitelé města vymlouvat, že přibylo aut. Neměli by náhodou zástupci obyvatel města místo rozvíjení ideologických doktrín pracovat na naplňování obecného zájmu?