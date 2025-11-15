Nový magazín právě vychází!

Dalibor Martínek: Kolaps dopravy v Praze? Hřib bude řidičům dál škodit

Dalibor Martínek: Kolaps dopravy v Praze? Hřib bude řidičům dál škodit

Doprava v Praze
ČTK
Dalibor Martínek
Dalibor Martínek

Tragická doprava v hlavním městě je sice omleté téma, ale realita je tak iritující, že se k neustálým dopravním zácpám a kolapsům dopravy nelze nevracet. Průšvih rok co rok, týden co týden. Den co den. Můžeme si za to sami, nebo je to výsledek temných úkladů vedení města?

Ano, rádi jezdíme auty. I po městě. Je to příjemné, pohodlné. Proto auta máme. A také k tomu máme ve městech vytvořené silnice, do jejichž vzniku šly v minulosti biliony korun. Máme tyto utracené peníze teď vyhodit z okna, protože mladá generace nemá na auto?

Popravdě, na kole se po pahorkovitém městě jako je to české hlavní nechce nikdo pohybovat, kromě několika fanatiků. A rozvážky jídel. I ti ovšem přesedlali na elektrokola, aby nemuseli tolik šlapat. Zelený zákal progresivních politiků v čele hlavního města, ať už je to Čižinský ze sedmičky nebo Hřib, jim neumožňuje tato fakta zachytit.

Takže zprávy z tisku: V centru Prahy tuto středu odpoledne zkolabovala městská hromadná doprava. Potíže mají především tramvajové spoje v okolí Václavského náměstí, ale také další vozy, včetně autobusových, nabraly velká zpoždění.

Zpráva z dubna 2023: Provoz pražské hromadné dopravy zkomplikoval ve středu večer hustý provoz i dopravní nehody. Nejhorší situace byla v okolí Vysočan, kde autobusy nabíraly zpoždění i více než hodinu. Provoz omezil také tramvajovou dopravu v centru města.

Červenec 2018: Doprava v centru Prahy byla zablokovaná kvůli stavebním pracím na Jiráskově mostě. Kolaps se dotkl několika ulic na příjezdových trasách, především v okolí Karlova náměstí. Potíže měly i tramvaje. Trpělivost potřebovali řidiči rovněž na městském okruhu.

Omletá písnička

Takových zpráv byste našli do roka tisíc. Je to omletá písnička. Otázkou je: Máme se smířit se situací, že je to nový řád? Že se autem, ale ani městskou dopravou, nikam po městě včas nedostaneme? Jen na okraj, metro je fajn, ale občas ho zablokuje zaběhlý pes nebo sebevrah. Máme přijmout za definitivní, že kvůli modrým zónám nemůže Pražan zaparkovat v Praze? To má být realita života v hlavním městě? Ale i v dalších velkých českých městech.

To je dost ubohý výsledek práce volených politiků. Takto jsme to nechtěli. Chtěli jsme města průjezdná, dostupná, neselhávající v dopravě. A také chceme jezdit v autě. Jasným důkazem je, že v Praze je registrován milion automobilů. Ne milion kol.

Proč si vedení města pořád myslí, že chceme jezdit na kolech? Proč se z dvouproudých silnic, dříve budovaných, stávají jednoproudé. Evropská, Korunovační. Když náměstek pro dopravu v Praze, Zdeněk Hřib, zařídil stažení aut v ulici Jana Želivského ze dvou pruhů do jednoho, hýkal nadšením.

Teď máme v hlavním městě permanentní zácpy. Všem je otravné se o tom vlastně bavit. Každý ví, že vedení města neumí správně koordinovat opravy ulic, uzavírky. A že bojuje proti autům ve městě. Proti Pražanům. Slyšíme jen nejapná slova, jako nyní ta od primátora Svobody, že „strukturálně pomůže Dvorecký most.“ Blbost.

Pomohlo by, kdyby si vedení města uvědomilo, že Pražané chtějí jezdit svými auty po městě. Město je pro chodce, pro cyklisty, ale i pro řidiče. „Letos meziročně stoupl počet aut v Praze a pokud s tím nic neuděláme, budou se podobné situace jen zhoršovat. Zácpy v dopravní špičce jsou bohužel evergreenem všech velkých evropských metropolí,“ uvedl dosud stále náměstek primátora pro dopravu Zdeněk Hřib. Hlavní brzdař pražské automobilové dopravy.

Z Hřibových slov je jasné, že současný magistrát pro lepší mobilitu Pražanů neudělá vůbec nic. Nechal na léta rozkopat Václavské náměstí kvůli návratu tramvají, retro dopravnímu prostředku. Toť vše. Bude lidem jen nadále škodit. A způsobovat svými zásahy další a další dopravní problémy. A potom se budou představitelé města vymlouvat, že přibylo aut. Neměli by náhodou zástupci obyvatel města místo rozvíjení ideologických doktrín pracovat na naplňování obecného zájmu?

Úspěšná modernizace. Vodní elektrárna ve Štěchovicích je opět v plné síle

ČEZ zrekonstruoval vodní elektrárnu
ČTK
ČTK
ČTK

Vodní elektrárna ve Štěchovicích u Prahy je po několikaměsíční modernizaci opět v plné síle. Technici na obou soustrojích od konce června prováděli největší modernizační opravy posledních let. Zaměřili se mimo jiné na rekonstrukci bezpečnostního rychlouzávěru, diagnostiku generátoru či výměnu řídicího systému elektrárny.

V pátek skončily komplexní zkoušky a elektrárna přešla do trvalého provozu, informoval mluvčí ČEZ Martin Schreier.V provozu je opět soustrojí TG2 odstavené od srpna kvůli rozšířeným opravám. V součtu s předcházejícími opravami sesterského soustrojí TG1 fungovala štěchovická elektrárna na půl plynu od konce června. Každé ze soustrojí je vysoké jako panelový dům, od nejnižšího bodu u oběžného kola turbíny až po kopule generátorového bloku měří zhruba 20 metrů. V této sestavě spolehlivě vedle sebe fungují jak komponenty pamatující zahájení provozu v létě roku 1944, tak i nové části z letošního roku.

Hydrologická situace letos umožnila jen omezené využití plné kapacity strojů na vodních elektrárnách. Ve Štěchovicích toho proto využili k rozsáhlejším opravám, než bývá v létě zvykem.

Aktualizováno

ČEZ táhnou jaderné elektrárny a plyn, zisk klesl jen mírně

Zprávy z firem

Polostátní energetická společnost ČEZ vydělala za tři čtvrtletí letošního roku 21,5 miliardy korun, čistý zisk tak snížila o 6,5 procenta. Do hospodaření firmy se promítly odpisy a klesající ceny elektřiny, které snižují provozní zisk podniku. Ceny elektřiny navíc budou klesat i v příštím roce, řekl finanční ředitel ČEZ Martin Novák. Oznámil, že firma chce do roku 2030 investovat přes 426 miliard korun. Peníze půjdou na rozvoj nových i současných zdrojů, především pak na rozvoj distribučních sítí. Podle analytiků už letos výraznější výkyvy v hospodaření ČEZ nelze očekávat. Pro další vývoj akcií společnosti podle nich budou klíčové hlavně kroky nové vlády a případné zestátnění firmy.

ČTK

Přečíst článek

"Začali jsme už v červnu na soustrojí TG1 a v průběhu prázdnin přešli na TG2. Celá akce v hodnotě několika desítek milionů korun má nejen umožnit spolehlivý provoz elektrárny v dalších sezonách, ale brali jsme ji i jako jednu z příprav před komplexní modernizací celé elektrárny chystanou na následující roky," uvedl ředitel Vodních elektráren ČEZ Róbert Heczko.

Podobně jako na Lipně, Slapech nebo Kamýku má tato modernizace zajistit i ve Štěchovicích prodloužení životnosti elektrárny o další desítky let. ČEZ v posledních 15 letech investoval zhruba pět miliard korun do modernizace soustrojí na více než 20 velkých, malých a přečerpávacích vodních elektrárnách.

PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.

Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.

Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.

Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.

Peking chce získat vědecké mozky ze světa, ale Číňanům se to nelíbí

Peking chce získat vědecké mozky ze světa, ale Číňanům se to nelíbí
iStock
Josef Tuček
Josef Tuček

Čínská vláda připravila nová víza, která mají do země přilákat cizí vědce, techniky, matematiky. Je to další krok v její snaze dosáhnout světové dominance v moderních technologiích. Zdá se však, že úsilí poněkud zadrhává. Jednak pro cizince není čínština snadným jazykem, ale navíc na ně zřejmě čeká poněkud lidsky nehostinné prostředí.

Až dosud byly pro špičkové vědecké a technické odborníky nejpřitažlivější zemí světa Spojené státy americké. Jenže administrativa prezidenta Donalda Trumpa ve svém křižáckém tažení proti vědě komplikuje život vědcům americkým a také omezuje příchod expertů ze zahraničí. Koncem září například uvalila poplatek 100 tisíc dolarů na žádost o vízum pro kvalifikované pracovníky, mezi něž se řadí i výzkumníci.

Možností, jak situace v USA využít, si všimla Evropská unie i Čína. EU vyhlašuje programy, které mají do Evropy přilákat přímo americké vědce znechucené situací doma, ale i odborníky z dalších zemí, kteří se nyní už do USA nedostanou.

Čína vyhlašuje program pro mladé vědce z celého světa. Nečeká velký příliv Američanů ani Evropanů. Ale doufá, že přiláká především odborníky z Ruska, Indie, jihovýchodní Asie či Blízkého východu. Cílí i na čínské výzkumníky, kteří nyní působí v zahraničí, ale vzhledem k mezinárodní situaci zatouží vrátit se do původní vlasti.

Čína se nyní zaměřila zejména na absolventy „prestižních“ univerzit (zatím není přesně definováno, které všechny se do toho budou počítat) v přírodovědeckých, technických či matematických oborech. Připravena pro ně mají být speciální vstupní povolení, označovaná jako K-víza. Ta jim umožní věnovat se nejenom vědě a výzkumu, ale i „relevantním“ podnikatelským aktivitám.

Jde o revoluční zjednodušení dosavadního přístupu. Na rozdíl od současných běžných pracovních víz totiž žadatelé nepotřebují mít předem zajištěnou pracovní pozici ani oficiální pozvání od čínského zaměstnavatele, než mohou o pracovní vízum požádat. Pokud získají na základě své kvalifikace K-vízum, mohou přijet do Číny a teprve na místě si hledat uplatnění. Asi málokdo rozumný pojede opravdu jen tak naslepo, spíše si něco předjedná, byrokratické procedury by však měly být podstatně schůdnější.

Tiché zpoždění

Program přípravy K-víz Peking oznámil už v létě s tím, že víza se začnou vydávat od října. Máme listopad a vědecký časopis Nature zaznamenává, že K-víza zatím k dispozici nejsou a úřady to nevysvětlují.

Ukazuje se totiž, že vzbuzují vlnu nevole, konstatuje list Financial Times. V době rekordní nezaměstnanosti mladých se Číňané obávají další konkurence a ptají se, proč vláda nepodporuje vlastní talenty. Míra nezaměstnanosti mladých v srpnu dosáhla alarmujících 19 procent, což je dvouleté maximum, takže mnoho absolventů vysokých škol se cítí potenciálním přílivem cizinců ohroženo. Diskuze na povolených čínských sociálních sítích jsou plné nacionalistických a místy až xenofobních komentářů. Diskutující se ptají, proč dávat peníze cizincům a neinvestovat je radši do domácí mládeže.

Těžký jazyk, šest dní práce týdně a cenzurovaný internet

A je otázka, jak moc se do Číny chce cizincům. Představa, že by jim tam stačila jen znalost angličtiny, jako je tomu v mnoha výzkumných institucích i firmách třeba v Evropě, v kontinentální Číně neplatí. Tam člověk bez znalosti alespoň spisovné mandarinštiny (nemluvě o dialektech) obvykle neobstojí.

Odrazuje také přísná internetová cenzura, a náročná pracovní kultura, často vyžadující dlouhé hodiny šest dní v týdnu. Aby Čína skutečně přilákala světovou špičku, musela by podle expertů nabídnout nejen konkurenceschopné platy, ale i podobnou pracovní kulturu, jaká panuje v západních ekonomikách.

A to na pořadu dne není. Aspoň zatím.

Umělá inteligence vyvrátila své základní měřítko, Turingův test. Zbyly jen pochyby

Enjoy

Pojem, který znají i úplní laikové, Turingův test, už nedává smysl. Jak tedy posoudit kvalitu obecné umělé inteligence, o niž se vývojáři snaží? Možná podle toho, že stroj pochopí, jak složit nábytek z krabice, určí čas podle ručiček na ciferníku hodin a nějak pozná, že lidem nemá ublížit. Anebo vůbec nijak.

Josef Tuček

Přečíst článek

