Virtuální realita zavede návštěvníky elektrárny Dlouhé stráně na nepřístupná místa

Jak zatraktivnit exkurze ve vodní přečerpávací elektrárně Dlouhé stráně? V ČEZ na to přišli. Odpovědí jsou brýle s virtuální realitou, které návštěvníky vezmou na místa, kam by se normálně nedostali. Elektrárnu na Šumpersku loni navštívilo přes 35 tisíc lidí.

Návštěvníci díky virtuální realitě mohou nahlédnout i do těch částí elektrárny, kam se při běžných prohlídkách nedostanou. K vidění jsou například útroby turbíny nebo 1,5 kilometru dlouhý přivaděč mezi horní a dolní nádrží, uvedla vedoucí informačních center Skupiny ČEZ Kateřina Bartůšková.

„Od roku 2021 nabízíme prohlídku ve virtuální realitě v jaderné elektrárně Temelín, což byla mimochodem první virtuální prohlídka jaderné elektrárny na světě. O rok později jsme pokračovali v Dukovanech. Mimořádný úspěch nás potěšil, a proto jsme připravili také virtuální prohlídku naší nejnavštěvovanější vodní přečerpávací elektrárny. Jde o ideální kombinaci zábavy a technického vzdělávání, která navíc umožňuje návštěvu běžně nepřístupných míst našich elektráren,“ uvedla Bartůšková.

Vodní přečerpávací elektrárna Dlouhé stráně je častým cílem školáků, kterým se učitelé snaží tímto způsobem zpestřit výuku fyziky. „Uvědomujeme si, že fyzika dnes nepatří mezi nejatraktivnější školní předměty. Dlouhodobě se to snažíme mnoha aktivitami změnit. Ze zkušeností z Dukovan i Temelína víme, že prohlídku elektrárny prostřednictvím virtuálních brýlí děti berou jako školu hrou a získané vědomosti si mnohem lépe zapamatují,“ řekl mluvčí ČEZ Vladislav Sobol.

Návštěvníci si při příchodu do informačního centra vodní přečerpávací elektrárny Dlouhé stráně nasadí brýle a rázem se ocitnou vysoko nad napuštěnou horní nádrží, odkud je výhled na hřebeny Jeseníků i nedaleký Praděd. Postupně se díky virtuální realitě dostanou i do útrob vodního přivaděče, strojovny transformátorů a zevnitř si prohlédnou turbínu i generátor.

Pomocí brýlí s virtuální realitou se návštěvnici také projedou výtahem vybudovaným ve skalním masivu mezi elektrárnou a horní nádrží. „Zajímavá je také animovaná část s 3D modelem, která jednoduše popisuje princip fungování elektrárny i její význam pro energetiku. Prohlídku přitom lidé ovládají vlastníma rukama a svůj postřeh si mohou ověřit na několika kvízových otázkách,“ podotkl Sobol.

Přečerpávací elektrárna Dlouhé stráně byla zprovozněna v roce 1996 a její produkce v posledních letech roste. Energetické zařízení dlouhodobě přitahuje turisty do horského regionu, který je na turistickém ruchu značně závislý. Lidé si mohou prohlédnout podzemní útroby přečerpávací elektrárny nebo se pokochat pohledem z její horní nádrže.