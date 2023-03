Dopisy čtenářů: Proč stát šetří jenom na důchodcích?

Komentář Stanislava Šulce s titulkem Proč Fialova vláda za sebou nechává jen poražené? vyvolal sérii čtenářských reakcí. Vybíráme dvojici reprezentativních názorů čtenářů. Reakce zveřejňujeme bez redakčních zásahů jen po běžné jazykové korektuře.

Dobrý den,

proč se ale veškeré šetření na výdajích státu točí jenom kolem důchodů? Když se podíváte na výdajovou stránku státního rozpočtu, tak důchody představují dlouhodobě cca 31 až 32 procent z celkových výdajů, což není špatné.

Samozřejmě rostou i další výdaje státu, nová ministerstva, zvyšování platů poslanců, senátorů, soudců, učitelů atd. atd. Na to nikdo nepoukazuje. K tomu všemu zvyšování výdajů na řečeno ústy klasika „na krysy a fedrpuše“. Stačí malinko ubrat všem, a je to v pohodě. No, a to nemluvím o tom, jak se stát zbavil 100 miliard příjmů zrušením superhrubé mzdy?!?

S pozdravem,

Vnislav Chatrný

Dobrý den,

je zvláštní, že všechno zadlužení státu způsobil Babiš. A nemohli bychom to třeba zaplácnout těmi výnosy z privatizace? Vždyť Klaus říkal, že se zprivatizuje majetek za tři čtvrtě bilionu. A kde ty prachy skončily? No přece ve stoupě. Takže tím začalo zadlužování.

Pak si vzpomínám na nejlepšího ministra financí EU, plastikáře Kalouska. Ten enormně zvedl daně a jeho dluh se drží na bronzové příčce. A to v jeho éře nešlo o život. Zlatou medaili drží Schillerová z doby pandemie. No a stříbro patří šetřílkovi Stanjurovi. Ten měl štěstí, že Putin porazil covid.

Tato vláda nám ukazuje, že rozhodně populistická nebude. Je to vláda signalizujících hrabošů. Hlavně, aby si oni nahrabali, než je lidi spláchnou. Vypadá to tak, že kdyby žil Hus a kritizoval jejich chování, tak ho taky upálí. A vo tom to je.

Jaroslav Hrabě