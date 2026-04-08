Ruské dobývání Měsíce se zadrhlo, klíčové projekty se odkládají o dekádu
Rusko odkládá start tří plánovaných lunárních misí Luna-28, Luna-29 a Luna-30 na roky 2032 až 2036. S odvoláním na viceprezidenta Ruské akademie věd Sergeje Černyšova o tom informovala agentura Interfax. Důvody odkladu zatím nebyly zveřejněny.
Podle agentury Reuters jde o další komplikaci ruského lunárního programu, a to v době, kdy Spojené státy zaznamenávají úspěch díky historickému průletu kolem Měsíce v rámci mise Artemis II.
Interfax neupřesnil původní termíny startů těchto misí. Server Kommersant přitom o odkladu neinformuje a uvádí uvedené roky jako plánované. Agentura zároveň připomněla i další mise, konkrétně sondy Luna-27A a Luna-27B, jejichž start je podle loňských informací plánován na roky 2029 a 2030. I v jejich případě však došlo k posunu – například mise Luna-27A byla přesunuta z roku 2028.
Národní zájmy
Ruský program navíc v minulosti zasáhlo selhání bezposádkové sondy Luna-25, která v srpnu 2023 při pokusu o přistání havarovala na povrchu Měsíce. Tehdejší šéf vesmírné agentury Roskosmos Jurij Borisov následně prohlásil, že Rusko nesmí ze závodu o Měsíc ustoupit a že jeho průzkum je zásadní pro národní zájmy.
Borisov neúspěch sondy přičítal dlouhé přestávce v programu, která trvala téměř půl století od poslední sovětské mise Luna-24 z roku 1976. Podle něj se kvůli tomu nepodařilo předat klíčové zkušenosti mezi generacemi. Kreml ho loni z čela Roskosmosu odvolal.
Posádka mise Artemis II překonala dosavadní rekord v největší vzdálenosti lidí od Země, když čtyři astronauti na palubě kosmické lodi Orion překročili hranici 400 171 kilometrů. Tím překonali maximum, kterého dosáhla posádka Apolla 13 v roce 1970. Potvrdil to americký Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA).
Rusko předbíhá i Čína
Sovětský svaz přitom v minulosti dominoval začátkům kosmického závodu – v roce 1957 vyslal první satelit do vesmíru a o čtyři roky později zajistil historický let Jurije Gagarina. Přistání na Měsíci však v roce 1969 zvládly jako první Spojené státy s misí Apollo 11. V postsovětské éře ruský vesmírný program postupně ztrácí tempo a zaostává nejen za USA, ale stále více i za Čínou.
Aktuálně jsou ve vesmíru čtyři astronauti mise Artemis II americké agentury NASA, kteří jako první po více než padesáti letech obletěli Měsíc. Zároveň se dostali dále do vesmíru než jakýkoli člověk před nimi a nyní se vracejí zpět na Zemi.
