Stanislav Šulc: Petr Macinka se stal hrdinou MAGA a konečně si vysloužil letenku do USA
Víkendová debata českého ministra zahraničí Petra Macinky na bezpečnostní konferenci v Mnichově oblétla svět. Část lidí se rozčiluje nad tím, že český ministr dělá ostudu, když v debatě o bezpečnosti vytahuje argumenty o genderu, ale pro podstatnou část globální vesnice je Macinka hrdina, který bývalou americkou ministryni zahraničí Hillary Clintonovou „usadil“. Ať už jste příznivci kohokoli, jedno nelze pominout: ministr Macinka si pravděpodobně vysloužil letenku do USA, kde už nebude jen leštit kliky.
Český ministr zahraničí Petr Macinka spustil poměrně velkou hru. Na mnichovské bezpečnostní konferenci se zúčastnil panelové diskuse mimo jiné s bývalou kandidátkou na americkou prezidentku a ex-ministryni zahraničí Hillary Clintonovou a polským ministrem zahraničí Radosławem Sikorským. Macinka jako již tradičně zastával tvrdou republikánskou linii (ano, čtete správně), čímž se dostal do při s dalšími dvěma řečníky.
V nejvyhrocenějším okamžiku český ministr převedl debatu z roviny věcných argumentů do osobních urážek a Clintonovou nejprve označil za odpůrkyni stávajícího prezidenta Donalda Trumpa (což ona potvrdila), načež následovaly jakési úvahy o genderu, lidských právech a dalších motivech kulturních válek, načež se českého ministra jal umravňovat jeho polský kolega.
To video koluje kanály sociálních sítí i internetu, všichni si je mohou pustit, dokonce i s nijak překrucujícími titulky… a přesto jako by tu byla videa dvě.
Dvě verze reality
První video vidí Macinkovi odpůrci. Na nich se ministr nejprve lopotně snaží bojovat s angličtinou, což sice zvládá o fous víc než jiní tuzemští lídři, ale pořád to nelze srovnat třeba s polským protějškem. Dále tito diváci vidí nepříliš připraveného populistu, kterému docházejí argumenty poměrně záhy, načeš přejde do osobních útoků, kulturních válek a shazuje sám sebe tím, že v podstatě nestačí debatě a jejím ostatním účastníkům. Takový Macinka dělá „ostudu“, „ztrapnil se“ a „dostal lekci od skutečných státníků“.
Jenomže tu je i jiná část spektra. A pro ně se stal Macinka přes noc hrdinou. Nebojí se nazývat věci pravými jmény, nenáviděnou Clintonovou usadil, zesměšnil, zničil, porazil. Ostatně Fox News na svém twitterovém účtu právě tento narativ šíří a má milionové dosahy. V komentářích se dočtete leccos, Petr Macinka tím rozhodně dostává egoboost, který by mu neposkytla ani pochvala od Václava Klause.
Učebnice kulturních válek v praxi
Macinka se tím o víkendu stal tím, čím potřeboval a chtěl: evropským hrdinou hnutí MAGA. A to je poměrně podstatné.
Vraťme se o pár týdnů zpět. Petr Macinka oznámil, že vyrazí na cestu do USA. Detaily nikdo neznal, nejspíš to nevypadalo na nic slavného. Schůzka s americkým protějškem Markem Rubiem ohlášena nebyla, natož s Donaldem Trumpem. Přitom před pár týdny Trump přijal slovenskou delegaci.
Na to, že se Motoristé dlouhodobě označují za v podstatě MAGA buňku v České republice, chlubili se účastí na jakési vedlejší party k Trumpově inauguraci a vůbec uměli poměrně hodně přehánět své kontakty na nový republikánský establishment, to na velký úspěch nevypadalo.
O to víc se hodilo, že Macinka „musel“ cestu zrušit, aby se zúčastnil hlasování o nedůvěře vládě kvůli vlastním nočním SMSkám.
Dneska je tu Macinka 2.0, skutečný člen MAGA, otevřeně podporující Trumpa, o němž Fox News a mnoho alt-rightových influencerů pochvalně mluví jako o tom racionálním hlasu střední Evropy a tleskají mu na otevřené scéně.
Až se bude chystat další cesta do USA, už to bude s trochu většími fanfárami. Možná i nějaký ten pokojík na Mar-a-Lago by to mohlo stačit. Přitom je ten recept docela jednoduchý. Stačít ignorovat, o čem se mluví, opakovat dokola ty stejné fráze z učebnice kulturních válek 21. století pro začátečníky… a on už se ten úspěch dostaví.
