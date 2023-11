Tereza Zavadilová: Do důchodu později a s méně penězi? To se vládě zase povedlo

Vláda Petra Fialy má asi nejhorší marketéry na světě. Leda by cílem jejího konání v poslední době bylo získat v příštích parlamentních volbách co nejhorší možný výsledek. Nebo soutěží, kdo z ministrů umí lidi co nejvíce vystrašit? Zdravým rozumem se to totiž už jinak vysvětlit nedá.

Poté, co se povedlo vládě vystrestovat veřejnost tím, že kvůli zásahu úředníků opět zdraží elektřina, poté, co se Češi odevšad včetně premiéra dozvěděli, že platí největší peníze v Evropě za podřadné potraviny, přijde ministr Marian Jurečka s návrhem na úpravu penzí. Ze kterého vyplývá, že lidé půjdou do penze později a s menším důchodem. To se povedlo, načasování nemohlo být lepší.

Ekonomové hovoří o parametrické změně současného průběžného penzijního systému, která je nutná. Což může být i pravda, ale proč se inspirovat koncepcemi z devatenáctého století, když jsme v jednadvacátém. Současná doba s vyspělými technologiemi a umělou inteligencí zásadně mění všechno a staví před lidstvo úplně jiné otázky. Je nutné otevřít debatu, jak a v jakých rolích lidi ze stárnoucí populace zaměstnat, a ne jenom v kolika letech by měli jít „zglajchšaltovaně“ do důchodu. Spousta profesí zmizí a už v roce 2035, který se zrovna teď řeší, může svět vypadat úplně jinak. Změny mohou být negativní, paradoxní i pozitivní - jako když pandemie přinesla rozšíření home officů, které zásadně pomohly hlavně ženám sladit nároky práce a rodiny. Neřeší se ani vliv migrace.

Šedesátníci mají jiné schopnosti, zdravotní a psychické možnosti i zkušenosti než lidé o generaci či dvě mladší. Místa vhodná pro seniory zatím nejsou. A to platí nejen pro lidi fyzicky a těžce pracující, kancelářské profese zase mohou představovat velkou dávku stresu, když starší člověk není v experní nebo nějak flexibilní roli. Když vláda jen prodlouží hranici odchodu a jinak to nechá na „neviditelné ruce trhu“, bude systém zavalen předčasnými odchody do penze, nemocností nebo invalidními důchody, jako je to teď.

O podobě důchodů je třeba vést širší debatu, která toto vše zohlední, a je důstojná moderní vyspělé společnosti. Přinese témata jako možnosti spoření na důchod - včetně třeba zapojení zaměstnavatelů do investic svým lidem na penzi. V době, kdy „nejsou lidi“, to podobně jako v řadě zemí může být vítaný benefit.

Úprava penzí zredukovaná na „později a za méně“, která navíc deficit systému nevyřeší, je jen dalším přilitím oleje do doutnajícího ohníčku nespokojenosti zchudlého Česka.

