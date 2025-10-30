Nový magazín právě vychází!

Dalibor Martínek: Česká ekonomika roste. Paradoxně je to špatná zpráva

Dalibor Martínek: Česká ekonomika roste. Paradoxně je to špatná zpráva

ČTK
Dalibor Martínek
Dalibor Martínek

Nová data statistického úřadu hlásí, že česká ekonomika roste ve třetím čtvrtletí meziročně o 2,7 procenta. Ve společnosti by to mělo vyvolat pocit uspokojení. Sláva, rosteme. Jsme premianty Evropy. Přes všechny špatné zprávy kolem nás Česko prosperuje. To je ovšem špatný výklad děje.

Jak ukazují data, česká ekonomika neroste proto, že by Češi vymysleli nějaká objevná řešení, technologické novinky. Že bychom se stali štikou evropské, potažmo světové ekonomiky v inovacích. Že bychom například zjednodušili podmínky pro podnikání, snížili byrokracii. To bychom si lhali do kapsy, je to naopak. Byrokracie roste.

Ve skutečnosti zaostáváme, z velké části produkujeme prvovýrobu. Čest výjimkám. Přidaná hodnota jde z velké části za jinými vlastníky českého majetku. Český automotive vlastní z devadesáti procent Němci.

Češi nakupují

Faktem je, že Češi jsou kreativní a dokáží vymyslet neotřelá řešení, která uspějí v rámci celého světa. Klobouk dolů. Nicméně, aktuální ekonomický růst země není dán technologickou vyspělostí českých mozků či pověstných zlatých český ručiček. Je dán tím, že Češi nakupují. Slovy statistiků, roste maloobchodní spotřeba. To je hlavní tahoun českého růstu.

To by bylo v pořádku, kdyby peníze, které Češi nyní utrácejí, vznikaly z přidané hodnoty české produkce. To se neděje. Faktem je, že lidé utrácejí, protože rostou rychleji reálné mzdy. Letos například o čtyři a půl procenta, což je nejvíc za posledních deset let.

Jak to, že platy a mzdy tak rostou? Protože každá vláda, jedna za druhou, je schopná napáchat schodek veřejných financí přes dvě stě miliard korun, aniž by tyto peníze někdo vydělal.

Veřejný sektor, který zaměstnává nějakých osm set tisíc lidí, doktorů, soudců, učitelů či policistů, si opět vyjednal růst mezd o sedm procent v průměru. Ve firmách tlačí na platovou pilu Středulovy odbory. A důchodci už berou v průměru 22 tisíc měsíčně.

Dá se čekat, že za Babišovy vlády, která má v programu hlavně utrácení, bude trend státních výdajů na dluh pokračovat. Takže české ekonomice se bude dál v uvozovkách dařit.

Kdo zaplatí dluh za tento „úspěch“ české ekonomiky? To je asi každému jedno. Žijeme teď a tady. Důležité jsou peníze na účtu, ne prosperita státu. Číslo růstu HDP je hezké v novinách, můžeme mít hezký pocit, jak se nám daří. Nicméně, přemýšlíme ze dne na den, jako v době prvobytně pospolné společnosti. Budoucnost vem čert.

Velkou zásluhu na růstu ekonomiky má Česká národní banka, která drží inflaci kolem dvou procent. Za cenu krátkodobých úroků ve výši 3,50 procenta. Snaží se tak udržet inflaci na uzdě. Oproti vládám, které ji svými výdaji tlačí nahoru. Číslo o ekonomickém růstu, díky spotřebě domácností, potom zneužívá jedna vláda za druhou k tomu, aby mohla zvyšovat výdaje té či oné skupině, hlavně samozřejmě důchodcům. Vláda je vlastně v jakémsi permanentním souboji s národní bankou. My chceme vyhazovat peníze, dělá vláda, vy udržte inflaci, radí národní bance. Krátkozraké. Mojmír Hampl, šéf Národní rozpočtové rady, se budí s mokrým ručníkem na čele.

Takže z čeho se máme radovat, když nám ekonomika roste? Že je každý víkend parkoviště před IKEA plné? Ano, lidé utrácejí. A táhnou tím ekonomiku. Ale je to jenom stínový růst. Růst na dluh budoucích generací. Není to udržitelný růst ekonomiky. Jeho základem je přidaná hodnota. Vzdělávání. Ne platy učitelů. Inovace. Ne dotace na inovace.

Domácnosti si za energie připlatí stovky korun ročně, rozhodne nová vláda

Domácnosti si za energie připlatí stovky korun ročně, rozhodne nová vláda
iStock
ČTK
ČTK

Regulovaná složka ceny energií pro domácnosti příští rok stoupne v průměru o stovky korun. Počítá s tím návrh Energetického regulačního úřadu, k němuž úřad zahájil konzultace. Část ceny elektřiny pro domácnosti určovaná státem by podle něj měla oproti letošku vzrůst o 2,7 procenta, u plynu o 4,7 procenta. Nejde ale zatím o finální ceny, jejich výše se ještě může výrazně změnit, uvedl předseda Rady ERÚ Jan Šefránek.

Zveřejněné návrhy úřadu počítají s aktuálně schválenými příspěvky státu, včetně dotací na podporované zdroje energie (POZE) ve výši 24,6 miliardy korun. Hnutí ANO, vítěz sněmovních voleb, avizovalo, že v případě sestavení vlády bude chtít přesunout veškeré výdaje na POZE na stát, což by snížilo výdaje odběratelů zhruba o 20 miliard korun. Energetický regulační úřad je v případě změn připraven regulované ceny energií okamžitě upravit. Přesunutí POZE zcela na stát by naopak snížilo regulované ceny pro domácnosti asi o 15 procent, uvedl úřad.

„Platí náš slib, že snížíme regulovanou složku elektřiny převedením plateb za OZE. V současném plánu by ceny za regulovanou složku pro domácnosti vzrostly o 2,7 procenta, po našem opatření poklesnou o 15,1 procenta,“ sdělil první místopředseda hnutí ANO Karel Havlíček. Pro vysoké a velmi vysoké napětí to podle něj bude znamenat ještě vyšší snížení cen.

„Je to nejen splnění slibu, ale hospodářsky naprosto racionální krok, který umožní udržet konkurenceschopnost podniků, a tím i jejich schopnost investovat, zaměstnávat a odvádět daně. Současně to pomůže domácnostem, které nebudou platit jedny z nejvyšších cen v EU,“ dodal Havlíček, který by v příští vládě ANO, SPD a Motoristů mohl být opět ministrem průmyslu a obchodu.

Koncové ceny energií, které odběratelé platí, se skládají z obchodní a regulované složky. Obchodní část určují dodavatelé, regulovanou naopak stát prostřednictvím Energetického regulačního úřadu. U elektřiny bude regulovaná složka pro domácnosti v příštím roce tvořit více než 45 procent výsledné ceny, u plynu asi 25 procent. U velkých odběratelů bude podíl regulované složky na konečné ceně nižší. V regulované části ceny jsou zahrnuty především poplatek za přenos a distribuci, u elektřiny nyní také příspěvek na obnovitelné zdroje energie.

Na Ukrajině začala výroba munice ve spolupráci s českým holdingem CSG

Ukrajinská zbrojovka začala vyrábět munici ve spolupráci se Strnadem

Zprávy z firem

Na Ukrajině začala výroba velkorážové munice ve spolupráci s českým holdingem Czechoslovak Group, uvedl server e15.cz. Firma CSG ukrajinskému partnerovi, kterým je zbrojovka Ukrajinska bronetechnika, poskytla licenci a know-how, dodávat bude také část komponentů. Spolupráci uzavřely obě společnosti loni na podzim. Ukrajinský server Militarnyj tehdy uvedl, že výroba se bude týkat mimo jiné dělostřeleckých nábojů ráže 155 milimetrů.

ČTK

Přečíst článek

Za aktuálních podmínek Energetický regulační úřad počítá s růstem regulované složky ceny elektřiny na hladině nízkého napětí, tedy zejména u domácností, o 2,7 procenta. To by znamenalo růst asi o 75 korun za spotřebovanou megawatthodinu, přičemž průměrná spotřeba domácností je kolem tří megawatthodin za rok. Pro větší odběratele na hladině vysokého napětí naopak úřad navrhl pokles o 2,7 procenta, a na hladině velmi vysokého napětí snížení o 7,3 procenta. To by představovalo pokles o desítky korun za megawatthodinu.

U plynu nyní Energetický regulační úřad počítá s růstem regulované složky o 4,7 procenta pro maloodběratele, tedy kolem 22 korun za megawatthodinu. Pro velké odběratele úřad navrhl růst o 4,5 procenta, tedy zhruba deset korun za megawatthodinu.

Ceny se ještě mohou měnit

Úřad podle Šefránka v návrhu zohlednil růst nákladů na modernizaci a provoz soustav. Pozitivně se podle něj naopak do cen propisuje pokles nákladů na krytí technických ztrát, zajištění systémových služeb nebo mírné oživení mezinárodního tranzitu plynu přes ČR. Energetický regulační úřad upozornil, že konečná podoba regulovaných cen se ještě může změnit, zejména v případě zásahů, které avizuje nově sestavovaná vládní koalice.

Bioplynová stanice na Moravě

Agrovoltaika a bioplynky dobývají venkov. Farmáři chtějí být energeticky soběstačnější

Zprávy z firem

Rostoucí ceny energií, tlak na snižování změn klimatu a nutnost nezávislosti na dovozech paliv ženou české zemědělce k větší energetické soběstačnosti. Mezi hlavní trendy patří rozvoj agrovoltaiky, budování malých bioplynových stanic a nová legislativa, která umožňuje instalaci solárních technologií na zemědělskou půdu.

Michal Nosek

Přečíst článek

„Pokud by stát na sebe převzal celé financování podpory POZE, jak je nyní avizováno, Energetický regulační úřad je do cenových výměrů neprodleně promítne. Pro ilustraci, na hladině nízkého napětí by tento krok vedl k průměrnému poklesu regulovaných cen zhruba o 15 procent. Na vyšších napěťových hladinách by byl dopad ještě výraznější,“ řekl Šefránek.

Zástupci Energetického regulačního úřadu upozornili, že v případě úprav potřebuje úřad na změny cenových výměrů zhruba 14 dnů. Úřad nyní podle zákona musel k návrhům zahájit konzultační proces, konečný cenový výměr regulovaných cen pro příští rok pak musí vydat do konce listopadu. Následně jej může ještě upravit.

Novo Nordisk chce překazit dohodu Pfizeru o převzetí Metsery, za startup nabízí 136 miliard

Novo Nordisk
ČTK
nst
nst

Dánská farmaceutická společnost Novo Nordisk podala nabídku na převzetí amerického startupu Metsera v hodnotě nejméně 6,5 miliardy dolarů, tedy necelých 136 miliard korun, čímž se snaží překonat již uzavřenou dohodu mezi Metserou a Pfizerem. Cílem Novo Nordisku je upevnit svou dominanci na rychle rostoucím trhu s léky proti obezitě.

Podle informací agentury Bloomberg nabízí dánská společnost 56,50 dolaru za akcii v hotovosti, přičemž cena se může zvýšit až o 21,25 dolaru na akcii, pokud budou splněny určité podmínky. Celková hodnota transakce by tak mohla dosáhnout 77,75 dolaru za akcii, což je o 11 procent více než maximální hodnota nabídky Pfizeru ve výši 70 dolarů.

Nabídka přichází ve chvíli, kdy se Novo Nordisk pod vedením nového generálního ředitele Maziara Mikea Doustdara snaží znovu získat náskok v segmentu léků na hubnutí, který pomohl firmě stát se nejhodnotnější společností v Evropě. Po rychlém růstu však dánský výrobce čelí tvrdé konkurenci zejména ze strany amerického giganta Eli Lilly, jehož přípravky si rychle získávají tržní podíl.

Obezita - ilustrační obrázek

Dražší než covid. Obezita a „nemoci z pohodlnosti“ už brzy vyjdou Česko na stamiliardy

Enjoy

Kroužky, které by rozpohybovaly alespoň děti, letos dále zdražují, rodiny si je leckdy nemohou dovolit.

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Metsera je výzkumná společnost zaměřená na vývoj experimentálních léků na obezitu, zejména na tzv. dlouhodobě působící analogy amylinu, které by mohly nabídnout mírnější vedlejší účinky než dnes dominantní GLP-1 přípravky, mezi něž patří i slavný Wegovy od Novo Nordisku. Startup vyvíjí injekci, kterou by bylo možné aplikovat méně často než současné konkurenční léky.

Trh s léčbou obezity by měl podle odhadů dosáhnout do roku 2030 hodnoty 100 miliard dolarů, což spustilo vlnu akvizic menších biotechnologických firem. Pfizer oznámil svou dohodu o převzetí Metsery v září za 47,50 dolaru za akcii s možností dalších bonusů, avšak nyní čelí přímé výzvě od svého dánského rivala.

Akcie letí vzhůru

Zpráva o nové nabídce vyvolala okamžitou reakci trhů – akcie Metsery vzrostly až o 21 procent, zatímco akcie Novo Nordisku v Kodani klesly o zhruba dvě procenta. Pfizer se k situaci odmítl vyjádřit.

mRNA vakcíny by mohly zásadně proměnit léčbu rakoviny

Léčba rakoviny je na dosah. Trump a jeho politici jí však házejí klacky pod nohy

Zprávy z firem

Zásadním způsobem pomohly vakcíny mRNA zkrotit pandemii covidu-19 a nyní by se jim mohl podobný kousek povést i u pacientů s rakovinou. Technologie, oceněná Nobelovou cenou, by podle nových poznatků mohla zásadně proměnit léčbu zhoubné nemoci.

nst

Přečíst článek

Novo Nordisk se mezitím nachází uprostřed vnitřní restrukturalizace – v říjnu odešla více než polovina představenstva včetně předsedy Helgeho Lunda a společnost mění svou strategii směrem k větší výkonnosti. Doustdar oznámil tisíce propouštění a miliardové akvizice, například nedávný nákup firmy Akero Therapeutics za 5 miliard dolarů.

Pokud se Novo Nordisku podaří Metseru získat, půjde o významný zásah do plánů Pfizeru, který po pandemii usiluje o obnovení růstu. Zájem o vakcíny proti covidu prudce poklesl a část klíčových léků se blíží konci patentové ochrany. Pro Novo Nordisk by naopak akvizice mohla znamenat nový impuls v jeho snaze zůstat lídrem na nejdynamičtějším farmaceutickém trhu současnosti – trhu s léky na obezitu.

