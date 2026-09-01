Michal Nosek: Koalice utrácí společně. Ale Okamura s Macinkou se tváří, že u toho nebyli
Tomio Okamura a Petr Macinka se po zveřejnění návrhu státního rozpočtu zděsili schodku 389 miliard korun. SPD údajně jeho výslednou výši předem neznala, Motoristé ji zase nepovažují za konečnou. Koaliční partneři Andreje Babiše tak začínají s oblíbenou disciplínu české politiky. Chtějí se podílet na vládní moci, ale od nepopulárního účtu se raději držet dál.
Návrh státního rozpočtu na rok 2027 počítá se schodkem 389 miliard korun. Pokud by v této podobě prošel, šlo by o druhý nejhlubší deficit v historii samostatného Česka. Po pandemickém roce 2021, kdy schodek dosáhl 419,7 miliardy korun. Oproti letošnímu plánovanému deficitu 310 miliard by se rozpočtová díra prohloubila o 79 miliard korun.
Takové číslo se v návrhu neobjeví nedopatřením. Není to překlep, který ministryně financí objeví až po tiskové konferenci. Je výsledkem politických priorit, požadavků jednotlivých resortů a rozhodnutí, kolik chce stát vybrat, utratit a půjčit si.
Prezident Petr Pavel ostře zkritizoval návrh státního rozpočtu se schodkem 389 miliard korun. V době hospodářského růstu a nízké inflace by podle něj měla vláda deficit spíš snižovat než prohlubovat. Varoval také před neúměrným zadlužováním a připomněl riziko scénáře, který v minulosti zažilo Řecko.
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Politika
Prezident Petr Pavel ostře zkritizoval návrh státního rozpočtu se schodkem 389 miliard korun. V době hospodářského růstu a nízké inflace by podle něj měla vláda deficit spíš snižovat než prohlubovat. Varoval také před neúměrným zadlužováním a připomněl riziko scénáře, který v minulosti zažilo Řecko.
Přesto se představitelé SPD a Motoristů krátce po zveřejnění návrhu tváří, jako by jim Alena Schillerová doručila cizí dokument nalezený na ulici.
Poslanecký klub SPD je podle Tomia Okamury vrcholně nespokojen a výslednou výši schodku prý předem neznal. Předseda Motoristů Petr Macinka zase prohlásil, že navržených 389 miliard nepovažuje za konečný stav a věří ve snížení deficitu.
Rozpočet vláda ještě neschválila. Odpovědnosti to koalici nezbavuje
Je nutné zdůraznit, že kabinet návrh rozpočtu zatím neschválil. Ministerstvo financí jej vládě představilo a předložilo k dalšímu projednávání. Během září se mohou jeho parametry měnit a vláda musí konečnou podobu odeslat Poslanecké sněmovně do konce měsíce. Rozpočet navíc není uveden ani mezi schválenými body jednání kabinetu z 31. srpna.
Okamura s Macinkou tedy stále mají prostor prosazovat změny. To však neřeší základní problém. SPD a Motoristé nejsou nezúčastněnými pozorovateli, kteří se o hospodaření státu dozvídají z ranních novin. Jsou součástí koalice, jejich ministři sedí ve vládě a jejich představitelé mají přístup ke koaličnímu vyjednávání.
389 miliard korun. Tak vysoký schodek chce vláda příští rok napsat do státního rozpočtu. Vyšší deficit mělo Česko pouze v covidovém roce 2021. Výdaje přitom mají růst téměř dvakrát rychleji než příjmy.
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Politika
389 miliard korun. Tak vysoký schodek chce vláda příští rok napsat do státního rozpočtu. Vyšší deficit mělo Česko pouze v covidovém roce 2021. Výdaje přitom mají růst téměř dvakrát rychleji než příjmy.
Pokud skutečně neznali celkovou výši schodku ještě před předložením návrhu, o čem to vypovídá? Především o velmi slabé komunikaci uvnitř vlády – případně o tom, že menší koaliční partneři nemají na její nejdůležitější hospodářské rozhodnutí dostatečný vliv.
Jestli o základních parametrech věděli a veřejně protestují až po jejich zveřejnění, jde zase o snahu vytvořit si politické alibi. V obou případech je výsledek pro vládu nelichotivý.
Koaliční smlouva není jídelní lístek, z něhož si strana vybírá pouze oblíbené položky. Spolu s ministerskými funkcemi přichází odpovědnost za celek včetně návrhů, které se teprve projednávají a které mohou být pro voliče obtížně obhajitelné.
Okamurovy úspory zatím existují hlavně v rétorice
Tomio Okamura tvrdí, že prostor pro snížení schodku vidí mimo jiné v zastavení dávek cizincům včetně ukrajinských uprchlíků a v omezení podpory nevládních organizací. Prosazovat to chce podle svého vyjádření „i navzdory Evropské unii“.
Pro SPD jde o politicky výhodnou odpověď. Strana může znovu ukázat na své tradiční terče a vyvolat dojem, že ke zdravějšímu rozpočtu stačí přestat financovat několik neoblíbených skupin.
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Kontroverzní předvolební plakáty SPD byly podle odvolacího soudu provokativní a na hraně dobrého vkusu. Trestným činem ale nebyly. Pražský městský soud zrušil původní třímilionový trest pro hnutí.
Rozpočet se však nedá opravit seznamem politických protivníků.
Pokud chce SPD deficit skutečně snížit, musí předložit konkrétní propočet: o které dávky a dotace má jít, kolik stát jejich zrušením reálně ušetří, jaké zákony bude nutné změnit a jaké další náklady nebo právní spory mohou následovat. Bez toho nejde o rozpočtový plán, ale o heslo pro tiskovou konferenci.
Rozdíl mezi letošním plánovaným deficitem a návrhem na příští rok činí 79 miliard korun. Proti takové částce je nutné postavit skutečné úspory v desítkách miliard, nikoli jen působivý ale otřepaný seznam příjemců, kterým by SPD nejraději nedala nic.
Schillerová musí vysvětlit, proč výdaje rostou dvakrát rychleji než příjmy
Ministerstvo financí počítá pro příští rok s příjmy 2,189 bilionu korun a výdaji 2,578 bilionu. Příjmy se mají meziročně zvýšit o 3,3 procenta, zatímco výdaje vzrostou o 6,2 procenta, tedy téměř dvojnásobným tempem.
Alena Schillerová návrh obhajuje především vysokými investicemi, posílením zdravotnictví a vyššími výdaji na obranu. Investice mají dosáhnout téměř 290 miliard korun, zdravotnictví má dostat o 50 miliard více a na obranu má směřovat přibližně 195 miliard. Podle ministryně by prudší snižování schodku znamenalo omezení investic, zdravotní péče a hospodářského růstu.
To je legitimní politický argument. Ministryně však musí přesvědčivě ukázat, proč je právě schodek 389 miliard realistickou cenou vládních priorit a zda nelze stejného cíle dosáhnout levněji.
Schillerová tvrdí, že cílem je odpovědný rozpočet, nikoli papírově nižší deficit vykoupený odsouváním problémů do dalších let. Zároveň připouští, že o jednotlivých parametrech bude koalice během září dál jednat.
Pokud se při těchto jednáních podaří schodek výrazně snížit bez omezení deklarovaných priorit, vznikne otázka, proč ministerstvo možné úspory nezahrnulo už do prvního návrhu. Jestli se deficit podstatně nezmění, ukáže se kritika SPD a Motoristů spíše jako komunikační manévr než jako začátek skutečné konsolidace.
Babiš musí rozhodnout, čí rozpočet to vlastně je
Rozhodující slovo bude mít premiér Andrej Babiš. Motoristé s ním chtějí o schodku jednat ve čtvrtek, SPD hodlá téma otevřít na koaliční úrovni.
Babiš nyní musí ukázat, zda je 389 miliard skutečným vyjádřením priorit jeho vlády, nebo pouze výchozí částkou, z níž se budou během září postupně ukrajovat desítky miliard. Neurčitost by jen posilovala dojem, že kabinet nemá společnou hospodářskou politiku a jeho strany už zahájily závod o to, kdo se od vysokého schodku dokáže nejrychleji distancovat.
Celá epizoda vypovídá o koalici ANO, SPD a Motoristů téměř stejně mnoho jako samotné číslo 389 miliard. Ministerstvo financí vedené hnutím ANO předložilo mimořádně deficitní návrh. SPD tvrdí, že o výsledné výši schodku předem nevěděla. Motoristé doufají, že se číslo ještě změní.
Vláda tápe ve svých prioritách. Je to koalice, jejíž strany chtějí společně rozhodovat o výdajích, ale odpovědnost za výsledný účet si raději přehazují mezi sebou.
Okamura s Macinkou mohou během září prosazovat nižší schodek. Dokud však nepředloží konkrétní úspory, jejich hlasitý odpor připomíná především přípravu alibi.
A jejich tvrzení, že o výsledném schodku předem nevěděli, není omluvou. Je to další důvod ptát se, jakým způsobem tato vláda o státních financích vůbec rozhoduje.