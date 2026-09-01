Motoristé odmítají schodek rozpočtu. „Budeme hledat cesty, jak některé výdaje nerealizovat,“ uvedl Macinka
Návrh státního rozpočtu se schodkem 389 miliard korun narazil i uvnitř vládní koalice. Motoristé chtějí deficit snížit, o úsporách budou ve čtvrtek jednat s premiérem Andrejem Babišem. Jejich předseda Petr Macinka zároveň varuje, že bez změn bude mít jeho strana problém rozpočet podpořit.
Vládním Motoristům se nelíbí navržený schodek státního rozpočtu na příští rok, ve čtvrtek o tom budou jednat s premiérem Andrejem Babišem (ANO), řekl předseda Motoristů a ministr zahraničí Petr Macinka před odletem na Slovensko na schůzku ministrů zahraničních věcí zemí visegrádské čtyřky. Macinka věří, že schodek bude nakonec nižší než navržených 389 miliard korun.
Rozpočet s druhým nejhlubším schodkem v historii Česka v pondělí vládě předložilo ministerstvo financí. Letos plánovaný schodek je 310 miliard korun. Schodek 389 miliard korun je pro příští rok maximální možný s ohledem na pravidla Evropské unie, řekl Macinka. „Já to nepovažuji za konečný stav, ten schodek je opravdu velmi vysoký,“ podotkl. O výši deficitu chtějí Motoristé mluvit s Babišem na čtvrteční schůzce. „Věřím, že až bude vláda schvalovat na konci září rozpočet, tak schodek bude nižší,“ dodal.
Vláda schválila rozpočet na příští rok s deficitem 389 miliard korun. Obhajuje ho slovy o nutnosti investic, v roce 2028 se prý schodek bude snižovat. Podle vlády to zajistí větší daňové výnosy z rostoucí ekonomiky. Dost děravá pohádka.
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Vláda schválila rozpočet na příští rok s deficitem 389 miliard korun. Obhajuje ho slovy o nutnosti investic, v roce 2028 se prý schodek bude snižovat. Podle vlády to zajistí větší daňové výnosy z rostoucí ekonomiky. Dost děravá pohádka.
Macinka ocenil práci ministryně financí Aleny Schillerové (ANO) na rozpočtu, který je podle něj realistický. Motoristé ale budou tlačit na snížení rozpočtového schodku, uvedl. „Budeme hledat cesty, jak některé výdaje nerealizovat,“ řekl. Nároky některých ministrů na rozpočet jsou podle něj v některých případech poměrně zbytnělé.
Postoj Motoristů kritizuje předseda opoziční ODS Martin Kupka. Na sociální síti X připomenul, že s pomocí poslanců za Motoristy vládní koalice minulý týden přehlasovala ve Sněmovně veto prezidenta k úpravě rozpočtových pravidel. „Dnes budou hrát tuhle komedii, jak nesouhlasí s deficitem? Mají tři ministry a předsedu rozpočtového výboru k tomu a teď budou předstírat, že nevěděli, jaký rozpočet se připravuje? Jejich 'jednání s Babišem' je jen další způsob, jak si tropit z lidí blázny,“ uvedl.
Před týdnem Mororisti pomohli Andreji Babišovi a Aleně Schillerové rozmetat zákon o rozpočtové odpovědnosti - a dnes budou hrát tuhle komedii, jak nesouhlasí s deficitem?— Martin Kupka (@makupka) September 1, 2026
Mají tři ministry a předsedu rozpočtového výboru k tomu a teď budou predstírat, že nevěděli, jaký rozpočet…
Problematické sestavování rozpočtu pro rok 2028
Macinka předpokládá, že problematické bude sestavování státního rozpočtu také na rok 2028, ale pro Motoristy bude problém ho podpořit, pokud by se něco nezměnilo. Odmítl zvyšování daní. „Je nutné udělat nějaké strukturální reformy zejména v oblastech zdravotnictví, sociálních věcí, školství, podívat se na národní dotace,“ řekl. Na čtvrteční schůzce s Babišem představí zástupci Motoristů návrhy změn pro příští rok i legislativní návrhy potřebné k sestavení rozpočtu na rok 2028. „Pokud se neshodneme na aspoň části našich návrhů, tak Motoristé budou mít opravdu velký problém rozpočet potvrdit,“ doplnil Macinka.
Ministerstvo financí zveřejnilo rozpočtovou dokumentaci v pondělí odpoledne. Návrh rozpočtu na příští rok počítá s růstem příjmů o 3,3 procenta na 2,189 bilionu korun. Výdaje by měly vzrůst o 6,2 procenta na 2,578 bilionu. Nejrychlejší růst z rozpočtových kapitol očekávají ministerstvo průmyslu a obchodu a ministerstvo obrany. Opozice návrh kritizuje jako nezodpovědný, deficit 389 miliard korun podle ní nedává smysl v době hospodářského růstu. Podle analytiků je schodek překvapivě vysoký a může vést ke zdražení úvěrů, včetně hypoték. Sněmovně musí vláda návrh rozpočtu odeslat do konce září.
Schodek státního rozpočtu ve výši 389 miliard korun je vysoký sám o sobě. Ještě problematičtější je ale načasování: vláda ho plánuje v době, kdy česká ekonomika podle její vlastní prognózy poroste o 2,4 procenta. V dobrých časech si stát místo vytváření rezerv dál půjčuje.
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