Češi mění plány. Na podzim zůstanou doma a utratí miliardy v Česku
Českému cestovnímu ruchu se rýsuje mimořádně silný podzim. Pobyt v tuzemsku plánuje 71 procent lidí, výrazně více než před rokem, zatímco zájem o zahraniční cesty klesá. Hotelům, penzionům a restauracím navíc nahrává příznivé rozložení státních svátků, píše ve svém komentáři hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda.
Českému cestovnímu ruchu se rýsuje silný podzim. Podle nejnovějšího průzkumu agentury CzechTourism počítá s podzimním pobytem v tuzemsku 71 procent lidí, zatímco před rokem to bylo 51 procent. Zahraniční cestu naopak plánuje 31 procent lidí oproti loňským 44 procentům. Část podzimní turistické poptávky se tak letos zřetelně přesouvá ve prospěch domácích destinací.
Češi přitom nehodlají výrazněji otevírat peněženky. Průměrný rozpočet na osobu činí 7 958 korun, jen o čtyři koruny méně než loni. Současně se plánovaná délka pobytu zvýšila ze šesti na sedm dní.
Zájem Čechů o podzimní dovolenou v tuzemsku výrazně roste. Letos ji plánuje 71 procent lidí, meziročně o 20 procentních bodů více. Nejčastěji míří do jižních Čech a na jižní Moravu, na pobyt si vyhradí v průměru sedm dní a rozpočet kolem osmi tisíc korun.
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Zájem Čechů o podzimní dovolenou v tuzemsku výrazně roste. Letos ji plánuje 71 procent lidí, meziročně o 20 procentních bodů více. Nejčastěji míří do jižních Čech a na jižní Moravu, na pobyt si vyhradí v průměru sedm dní a rozpočet kolem osmi tisíc korun.
Peníze pro gastro a hotely
Nejvíce z tohoto rozpočtu získají ubytovatelé a gastronomie. Na ubytování připadá v průměru 4 223 korun a na restaurace dalších 1 570 korun, dohromady tedy bezmála tři čtvrtiny všech plánovaných výdajů.
Podzimnímu cestování navíc nahrává česká záliba v turistice. Podle průzkumu Generali České pojišťovny patří turistika k volnočasovým aktivitám téměř poloviny Čechů. Více než třetina populace přitom vyráží na výlety několikrát měsíčně.
Letos tomu přeje i kalendář. Den české státnosti 28. září připadá na pondělí a automaticky vytvoří třídenní víkend. Svátek 28. října bude ve středu a 17. listopad v úterý, takže s jedním či dvěma dny dovolené lze vytvořit další několikadenní volno.
Němci se z dovolených stále častěji vracejí s nepříjemným zjištěním: v řadě evropských zemí fungují silnice, železnice, digitální služby nebo bezhotovostní placení lépe než doma. Německá média mluví o ztrátě někdejšího pocitu převahy a psycholog varuje, že změna obrazu vlastní země může mít i politické důsledky.
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Němci se z dovolených stále častěji vracejí s nepříjemným zjištěním: v řadě evropských zemí fungují silnice, železnice, digitální služby nebo bezhotovostní placení lépe než doma. Německá média mluví o ztrátě někdejšího pocitu převahy a psycholog varuje, že změna obrazu vlastní země může mít i politické důsledky.
Význam svátků pro cestovní ruch přitom není jen teoretický. Analýza založená na datech o skutečném pohybu návštěvníků, kterou si nechala zpracovat Správa KRNAP, ukazuje, že k termínům s nejvyšší návštěvností národního parku patří právě 28. září a 28. říjen.
Podzim tak pro domácí cestovní ruch přestává být jen slabým obdobím mezi letními prázdninami a zimní sezonou. Kombinace kratších pobytů, silné tradice pěší turistiky a příznivě rozložených svátků dává letos hotelům, penzionům a restauracím slušnou šanci ukrojit si větší část turistických útrat i po skončení léta.
VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB
Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.
Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.
Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.
Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.
To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.