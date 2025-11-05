Nový magazín právě vychází!

Stát chce vaše úspory. Babišova vláda znovu spustí Dluhopisy Republiky
Lukáš Kovanda
Půjčte státu, vydělejte sobě. Nová vláda chce znovu spustit Dluhopisy Republiky – a přidat se tak k trendu, který ve vyspělých zemích zažívá nebývalý boom, jak potvrzuje i nová studie OECD.

Vznikající česká vláda si hodlá opět půjčovat od tuzemských domácností. Obnoví tudíž emisi Dluhopisů Republiky, kterou zastavil dosluhující kabinet. Nebude osamocena. V mezinárodním meřítku totiž obecněji dochází k tomu, že si vlády půjčují od domácností v rostoucí míře. Počet zemí, které uplatňují emise vládních dluhopisů pro domácnosti, je v pravidelném šetření OECD aktuálně nejvyšší od přelomu století, konstatuje letošní studie na dané téma z pera téže organizace.

Za rostoucím zájmem o vydávání státních dluhopisů pro domácnosti stojí více příčin. Patří k nim obecně citelně vyšší úrokové sazby, než jako panovaly například v minulém desetiletí, a ovšem i vyšší hrubá potřeba financování, která odráží vyšší nároky na veřejné kasy vyspělých ekonomik, související například s důsledky covidové pandemie nebo demografického stárnutí. Za rostoucím zájmem stojí ale též omezení role centrálních bank coby velkých čistých nákupčích vládního dluhu. Centrální banky typicky ve velkém objemu nakupovaly vládní dluh zvláště v minulém desetiletí, a to na sekundárním trhu v rámci své tehdejší snahy o stabilizaci ekonomik po globální finanční krizi a rovněž v rámci snahy vyvolat vyšší inflaci a nedopustit tak z jejich hlediska nebezpečný deflační vývoj. 

Rovněž rozvoj digitalizace státních správ jednotlivých vyspělých ekonomik usnadňuje a zlevňuje přístup k finančním službám, včetně právě té spočívající ve vydávání státních dluhopisů pro širokou veřejnost. Ruku v ruce s tím dochází k prohloubení finanční inkluze, která jde ruku v ruce se žádoucím zvyšováním finanční gramotnosti obyvatelstva.

Z mezinárodního srovnání, jež vychází z dat OECD, přitom plyne, že Česko má rezervu v možnosti využívání dluhopisových programů pro domácnosti. Podíl domácností mezi věřiteli vlády byl v Česku dle dat OECD roku 2023 nižší než například v Belgii, Maďarsku, Portugalsku, Itálii, Polsku, Španělsku, Lotyšsku, Litvě, ale i než třeba v Brazílii či v USA (viz graf OECD).  

OECD

Zohran Mamdani
Karel Pučelík
Novým starostou New Yorku bude demokrat Zohran Mamdani, který se označuje za demokratického socialistu. Navzdory panice konzervativních komentátorů apokalypsa nehrozí. Jeho vítězství však ukazuje, že se politika vzdaluje od středového konsenzu. Demokraté v USA i Evropě se s tím musí srovnat, jinak nebudou mít proti populistům šanci.

Není úplně zvykem, aby se volby starosty staly jedním z hlavních politických témat za hranicemi země a dokonce i kontinentu. A to i přesto, že se jedná o New York. Aktuálně skončené hlasování dostalo celosvětovou pozornost, protože měl po dlouhé době reálnou šanci se dostat do takto vlivné pozice kandidát, který se vymyká hlavnímu proudu.

Zohran Mamdani reprezentující Demokratickou stranu skutečně uspěl. Novým starostou největšího města Spojených států se tedy stane člověk, který sám sebe označuje za demokratického socialistu. Mnoho komentátorů v USA, v zahraničí i v českých médiích před Mamdanim varovalo, ať už s obligátním poukazem na komunismus nebo často s rasistickými předsudky na islamismus a antisemitismus.

Opravdu je třeba se obávat? Zachvátí New York komunistická apokalypsa?

Radikál nebo sociální demokrat?

Čtyřiatřicetiletý Zohran Mamdani není nijak zvlášť protřelou politickou figurou. Ještě před několika měsíci to byl jen takřka neznámý komunální politik, sociální pracovník a hudebník. Bylo tedy trochu překvapením, když s velkou převahou vyhrál primárky Demokratické strany, ve kterých soupeřil třeba s někdejším guvernérem Andrewem Cuomem, za kterého se postavily bohaté elity.

Mamdani zaujal především svým programem. Chce zmrazit nájmy v městských bytech, zavést bezplatnou veřejnou dopravu, více zdanit bohaté Newyorčany nebo vytvořit řetězec obchodů s příznivými cenami. Více jsme o jeho programu psali nedávno zde.

Proč tedy pravicoví komentátoři bijí na poplach? Mamdaniho program je poměrně radikální. Nutno však dodat, že je reformní spíše na americké poměry, kde i „levicová“ Demokratická strana prosazuje na evropské zvyky pravicovou politiku. Kdyby Mamdani kandidoval v Londýně nebo Kodani, platil by dost možná za trochu radikálnějšího sociálního demokrata. Sociální bydlení, progresivní zdanění, dostupná doprava a důraz na komunitní služby – nic z toho není v Evropě novinkou. Žádný Sovětský svaz.

Podobně je to i „islamismem“. Mamdani je sice kritik izraelského postupu v Gaze, těžiště jeho programu ale tkví v progresivní levicové politice požadující rovnost a sociální spravedlnost, nikoliv v náboženství. Mnozí židovští politici ho navíc podporují, sám s nimi v minulosti spolupracoval.

Jestli bude Zohran Mamdani úspěšný a dosáhne alespoň některých svých cílů, ukážou následující měsíce a roky. Jeho plány jsou vzhledem k systému poměrně ambiciózní. K většině z nich bude potřebovat součinnost zákonodárců státu New York nebo guvernérky. Není přitom jisté, že pochopení najde i mezi stranickými kolegy. I mezi demokraty je tak trochu ojedinělou postavou.

Alternativa existuje

Už teď je ale jasné, že na podobné volební výsledky si budeme muset zvykat. Světová politika se posunula doprava, ale zároveň vychýlení středové rovnováhy posílilo alternativní levicový proud, který ještě nedávno byl marginální. Zdá se, že přišel čas na alternativu.

Západní politika posledních několika dekád by se v mnoha zemích dala charakterizovat anglickou zkratkou TINA – „There is no alternative“, neboli „Neexistuje žádná alternativa“. Jak pravice, tak levice se přiblížily ke středu, což bylo a stále bývá politiky a komentátory považováno za rozumné. Žádné velké reformy ekonomiky, progresivních daní nebo zavedení daně z bohatství, stejně tak změny sociálního systému. Je moudré býti centristou, káže konsenzus.

Jenže tento systém zároveň zakonzervoval nerovnosti. Bohatým docela vyhovuje, protože neustále bohatnou, stačí se podívat na ceny nemovitostí, akcií a dalších aktiv. Chudí však stále chudnou a dnešní generace se patrně budou mít hůře než jejich rodiče.

Všichni vidíme, kam to vede. Krajní pravice a populismus narůstá a tradiční strany nedokážou konkurovat.

Do popředí se vedle krajní pravice dostávají i ti, kteří alternativu nabízejí a nerovnost považují za důležité téma dneška. Není to jen Zohran Mamdani. S alternativním programem kandidovala  například i nedávno zvolená nezávislá prezidentka Irska Catherine Connollyová. Členstvo Strany zelených v Anglii a Walesu výrazně narůstá poté, co se kormidla chopil „zelený populista“ Zack Polanski...

Ať se nám to líbí nebo ne, o nerovnosti se budeme muset bavit. Alternativou je poddat se krajní pravici, která sice nabízí rozchod s dosavadní politikou, ale palčivé problémy svých voličů stejně nevyřeší. Úkolem tradičních demokratických stran je přicházet s řešeními nerovností, které budou postaveny na datech a budou skutečně fungovat, nejen čeřit emoce.

Radek Stacha, Investona
Dalibor Martínek
Na účtech českých bank leží asi čtyři biliony korun. Češi finance nechávají ležet ladem. Nevědí, jak je výhodně zhodnotit. Investování nerozumí, nevědí, co s penězi. Obecně Češi neinvestují. Obchodníci s finančními produkty vycítili možnost. Nyní přichází na trh portál Investona, platforma, stojící na základech obchodníka s cenným papíry Colosseum.

Colosseum v roce 2019 převzali od Štěpána Pírka, tehdy majoritního vlastníka, Radek Stacha a Josef Eim. Tito dva investiční matadoři se rozhodli přestavět celou strukturu společnosti a vymyslet produkt pro „celé Česko“.

Noví majitelé, nový směr

Chceme rozinvestovat všechny Čechy a změnit způsob, jakým vnímají investování,“ říká zakladatel a duševní otec Investony Radek Stacha (na úvodním snímku). A dodal, že Investona nabízí přístupné a snadno pochopitelné investování pro každého. „Změnili jsme celé vnitřní nastavení firmy. Důležité bylo, že jsme měli licenci pro obchodování s cennými papíry od ČNB,“ říká Stacha. Proto šel do Colossea.

Stacha celou společnost přestavěl a nastavil nový směr. Hlavní tezí nové investiční společnosti je „rozinvestovat“ všechny Čechy a změnit způsob, jakým vnímají Češi investování. Nejen Pražáci, ale aby i lidé z Jevíčka věděli, že mohou zhodnotit své peníze.

Investujte třeba jen stovkou měsíčně

Investona chce být jednoduchá, pochopitelná pro každého. Základní částka pro investování je sto korun měsíčně. Zároveň se snaží co nejvíce zjednodušit možnosti investování.

„V Česku investuje do akcií asi deset procent lidí, v USA asi 60 procent. Hlavní potřeby jsou zajistit se na důchod, a splnit si sny,“ uvedl Patrik Novotný, investiční šéf Investony. Investona chce do dvou let nabrat sto tisíc nových klientů. Nyní jich má necelých dvacet tisíc.

„V Colosseu jsem začínal s tím, že přesměrujeme společnost z obchodníka s cennými papíry na zájem o člověka. Budeme nabízet jednoduché produkty,“ říká Stacha. Nyní představil, na čem dlouho dělali. „Máme víc než čtyři miliardy korun peněz pod správou. Plán je získat dalších deset miliard korun. Chceme zainvestovat celé Česko,“ říká Stacha.

Tři strategie, žádné složitosti

Investona nabízí tři základní investiční plány.  Konzervativní, s výnosem kolem pěti procent. Vyvážený, s výnosem okolo osmi procent. A „dynamický“ s výnosem kolem deseti procent. V dynamickém je asi dvouprocentní zastoupení kryptoměn, nejdivočejšího aktiva vzhledem k výkyvům trhu. Platforma chce být jednoduchá a srozumitelná, to je její motto. Proto jen tři produkty. Chce tím oslovit lidi, kteří mohou investovat, ale investicím se příliš nevěnují.

Téma investic do investičních fondů, kde je na trhu tisíce možností, je nyní velmi žhavé. Věnují se mu banky se svými investičními produkty, ale také nově se rodící investiční společnosti jako je Portu, XTB nebo Fondee.

Investona z Colossea se chce zařadit mezi ně, chce zjednodušit možnosti a přiblížit se neinformovaným klientům. Nabízí možnost investovat jenom do 59 fondů, takzvaných ETF. „Rozdíl mezi našimi třemi strategiemi je poměr konzervativních a dynamických složek. Nabízíme výběr akcií, nabízíme i nejžádanější české akcie,“ říká finanční ředitel firmy a tvůrce investičních portfolií Patrik Novotný.

Marketingová ofenziva

U Investony klient neplatí ani vstupní ani výstupní poplatky. Ani poplatek za konverzi měn. Má bezplatnou možnost konzultace s finančním poradcem. Klient platí 0,99 procenta z vloženého vkladu za rok, to je jediný poplatek.

Investona nyní masivně investuje do marketingu, vyvěsila po celé zemi billboardy a má televizní reklamu. Chce nalákat klienty na jednoduchost svých produktů. Můžete každý den na mobilu vidět, jak se vám peníze zhodnocují, říká.

Investona vstupuje do živého prostředí investičních firem. Chce si sebrat díl koláče miliard dosud neinvestovaných peněz.

Je tu „agresivní“ polská XTB, vlastníkem je Jakub Zablocki. Společnost registrována ve Varšavě je nyní vidět na každém kroku, televizní reklamy, rádio. Firma akvíruje. A dále Portu, stojící na základech brokera Wood&Company. Platforma nabízí „diverzifikaci“ mezi tisíce cenných papírů a má být „profesionálně spravována“ tak, aby se lidé nemuseli o nic starat. Stačí zaslat vklad nebo nastavit trvalý příkaz. Portu peníze rozloží mezi celé portfolio. „Zajistí dobrou diverzifikaci i malých částek díky nákupu frakcí.“ Minimální částka vkladu je 500 korun pro všechny služby Portu. Opomenout nemůžeme ani Fondee, které všude inzeruje  poplatek jen 1,09 procenta. „Účtujeme pouze jeden poplatek, který zahrnuje kompletní správu vašich investic. Investujte levněji než přes podílové fondy!“, praví Fondee.

A pak je tu Stacha z Investony: „V Colosseu jsem začínal s tím, že předěláme obchodníka s cennými papíry na společnost, která bude nabízet jednoduché, srozumitelné produkty. S těmi nyní přicházíme,“ říká.

