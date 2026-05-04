Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Politika Drony, Balt nebo Arktida. Kde může Rusko otestovat NATO?

Drony, Balt nebo Arktida. Kde může Rusko otestovat NATO?

Ruská armáda
ČTK
nst
nst

Evropské vlády se obávají, že Vladimir Putin může v příštích dvou letech vycítit příležitost k otestování odhodlání Západu vůči NATO. Podle serveru Politico panují mezi obrannými představiteli a politiky obavy, že Kreml může využít období, kdy je Donald Trump stále v Bílém domě a Evropská unie ještě nedokončila posílení svých vojenských kapacit.

Ne všichni ale hrozbu vnímají stejně. Některé vlády i představitelé samotné aliance považují varování za přehnaná, uvádí Politico. Podle nich je Rusko natolik vytížené válkou proti Ukrajině, že přímý pozemní útok na některou zemi NATO je málo pravděpodobný.

Akce v šedé zóně

Obavy se proto týkají spíše jiného scénáře. Rusko by podle některých politiků nemuselo sáhnout k otevřené invazi, ale k cílené akci v šedé zóně, která by vytvořila nejistotu a rozdělila spojence. Cílem by bylo vyvolat spor o to, zda daný krok naplňuje podmínky pro aktivaci článku 5 Severoatlantické smlouvy, podle něhož je útok na jednoho člena považován za útok na všechny.

„Něco by se mohlo stát velmi brzy – Rusko má okno příležitosti,“ řekl finský europoslanec Mika Aaltola. Poukázal na to, že Spojené státy se stahují z Evropy, transatlantické vztahy jsou podle něj v troskách a Evropská unie ještě není připravena převzít plnou odpovědnost za vlastní obranu.

Podobně varuje i bývalý litevský ministr zahraničí Gabrielius Landsbergis. Putin by podle něj mohl „horizontálně eskalovat“ proti jinému sousedovi, aby se vyhnul ponižujícím jednáním s Ukrajinou.

Evropské výdaje na obranu sice po ruské invazi na Ukrajinu prudce vzrostly, jejich skutečný dopad se ale podle obranné roadmapy EU projeví až za několik let. Unie chce být schopna věrohodně odstrašit protivníky a reagovat na agresi do roku 2030.

Dalším faktorem je politika Spojených států. Polský premiér Donald Tusk o víkendu uvedl, že největší hrozbou pro transatlantické společenství je pokračující rozpad aliance. Podle jednoho z evropských obranných představitelů může Trump v případě domácích politických potíží před prezidentskými volbami v USA v roce 2028 ještě více zatlačit na NATO a Evropu a dál omezit podporu Ukrajině.

Spojené státy už oznámily stažení 5000 amerických vojáků z Německa. Trump podobným krokem pohrozil také Itálii a Španělsku.

Podle Aaltoly může být současná slabost Ruska paradoxně důvodem k větší opatrnosti. Válka na Ukrajině vyčerpává ruské zdroje, a Moskva tak může hledat cestu ven nikoli v mírových jednáních, ale v rozšíření konfliktu.

Gennady Zyuganov

Hrozí Rusku nová revoluce? Šéf komunistů bije na poplach

Politika

Ruská ekonomika zpomaluje a nervozita proniká i do nejvyšších pater politiky. Dlouholetý lídr komunistů Gennady Zyuganov varuje před scénářem podobným revoluci z roku 1917 – a vyzývá vládu k okamžité akci.

nst

Přečíst článek

Možné scénáře by podle něj nemusely zahrnovat klasický útok přes hranici. Mohlo by jít o dronovou operaci, incident v Baltském moři, akci v Arktidě nebo využití ruské stínové flotily, která je podle něj už částečně militarizovaná. Takový krok by mohl vyvíjet tlak na evropské spojence Ukrajiny, ale zároveň by se Moskva snažila vyhnout jasné reakci Spojených států.

Nejednotná Evropa

Evropa však v hodnocení ruské hrozby není jednotná. Politici z Finska a Litvy bijí na poplach a žádají rychlé posílení protivzdušné obrany i celkové připravenosti. Opatrnější přístup naopak zaujímá Estonsko a část představitelů NATO, podle nichž může přehnaný alarmismus nahrávat Putinově strategii.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v televizním rozhovoru naznačil, že Rusko by se mohlo chystat k akci například proti některé z pobaltských zemí. Ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha uvedl, že Moskva vysílá signál tím, že obviňuje pobaltské státy z umožnění přeletů ukrajinských dronů.

Satelitní síť StarLink společnosti SpaceX Elona Muska

Rusko zakázalo dovoz satelitních terminálů včetně Starlinku. Tvrdí, že jde o ochranu bezpečnosti

Politika

Rusko zakázalo dovoz radioelektronických zařízení pro satelitní komunikaci, včetně terminálů systému Starlink od společnosti SpaceX. Podle Moskvy jde o krok na ochranu národní bezpečnosti, opatření ale souvisí i s válkou na Ukrajině a snahou omezit využívání těchto technologií na bojišti.

nst

Přečíst článek

Zlehčování situace

Představitelé pobaltských zemí se ale snaží hrozbu zlehčovat. Estonský prezident Alar Karis řekl serveru Politico, že Rusko má na Ukrajině mnoho práce a podle něj nemá kapacity k vedení války také proti Pobaltí.

Skeptičtí jsou i někteří představitelé NATO a evropští obranní činitelé. Jeden z diplomatů NATO označil přímý útok za vysoce nepravděpodobný, protože by Putinovi nepřinesl jasný a okamžitý zisk. Další evropský obranný představitel uvedl, že Rusko se sice vidí v dlouhodobé konfrontaci se Západem, ale kvůli svému angažmá na Ukrajině aktuálně nepředstavuje krátkodobou vojenskou hrozbu pro NATO.

Zároveň však připouštějí, že Evropa musí zůstat ostražitá. Rusko se podle nich může přepočítat v odhadu jednoty a odhodlání Západu.

„Nikdy nevíte. A válku na Ukrajině také nikdo nečekal,“ řekl estonský prezident Karis. „Jsme ve střehu. Jsme připraveni. Máme oči otevřené.“

Související

Konkurence pro Amazon? GameStop chce spolknout eBay, nabízí 56 miliard dolarů

GameStop
ČTK
nst
nst

Americký prodejce videoher GameStop přišel s mimořádně ambiciózním plánem. Chce koupit internetového prodejce eBay za zhruba 56 miliard dolarů, tedy asi 1,16 bilionu korun. Generální ředitel GameStopu Ryan Cohen řekl listu The Wall Street Journal, že firma poslala společnosti eBay nevyžádanou nabídku na převzetí. Cílem je podle něj vytvořit z eBay skutečného konkurenta Amazonu.

Jde o neobvyklý tah už jen kvůli velikosti obou firem. Tržní kapitalizace eBay je téměř čtyřikrát vyšší než hodnota GameStopu, což z celé nabídky dělá velmi odvážný pokus o převzetí.

GameStop nabízí za jednu akcii eBay 125 dolarů. Polovinu částky chce vyplatit v hotovosti a polovinu v akciích. Pro akcionáře eBay by to na základě páteční závěrečné ceny znamenalo zisk 20 procent. Cohen zároveň uvedl, že pokud správní rada eBay nebude nabídce nakloněna, je připraven obrátit se přímo na akcionáře.

Cohen, který je zároveň největším akcionářem GameStopu, chce podle The Wall Street Journal více než desetinásobně zvýšit tržní hodnotu prodejce videoher. Spojení eBay a GameStopu pod jednu střechu by podle něj otevřelo velké možnosti ke zlepšení ziskovosti i ke snížení nákladů.

„Král meme akcií“

Cohena drobní investoři označují za „krále meme akcií“. Přezdívku si vysloužil díky roli, kterou sehrál během investiční horečky kolem těchto titulů v roce 2021. Meme akcie obvykle nerostou hlavně kvůli výsledkům firem, ale díky nadšení drobných investorů a koordinovaným nákupům na sociálních sítích. Cohen si zároveň vybudoval pověst investora, který se nebojí neobvyklých kroků schopných rozhýbat trhy.

Případná dohoda mezi GameStopem a eBay by výrazně vybočovala z běžné praxe fúzí a akvizic. Není obvyklé, aby se menší firma pokoušela převzít společnost téměř čtyřikrát větší. Podobné obchody se obvykle financují vysokým zadlužením, vydáním nových akcií nebo kombinací obou možností. Zároveň se počítá s tím, že budoucí zisky spojené firmy vysokou cenu obhájí.

GameStop měl ke konci ledna v hotovosti a likvidních investicích zhruba 9,4 miliardy dolarů. Cohen dodal, že firma si také zajistila půjčku ve výši přibližně 20 miliard dolarů od TD Securities a má přislíbené další, blíže neurčené úvěry. Podle The Wall Street Journal může GameStop pro transakci hledat podporu i u externích investorů, včetně státních investičních fondů z Blízkého východu.

Cohen vstoupil do správní rady GameStopu na začátku roku 2021, tedy v době, kdy firma bojovala s odlivem zákazníků k online nákupům a digitálním verzím her. Později se stal jejím šéfem. Prosadil výrazné snižování nákladů, které pomohlo firmě vrátit se do zisku.

Bernard Arnault

Krvácející miliardáři. Kdo v roce 2026 zatím prodělává kalhoty

Trhy

Ačkoli se trhy navzdory geopolitické situaci drží poblíž historických maxim, zdaleka ne všichni na aktuálním vývoji vydělávají. Při pohledu na index miliardářů se ukazuje, že zejména evropský spotřebitelský sektor a asijské energie jsou výrazně pod tlakem. A tak v letošním roce prodělávají zejména Bernard Arnault, Mukesh Ambani, ale překvapivě také slavní miliardáři sázející na umělou inteligenci, vyplývá z dat agentury Bloomberg.

Stanislav Šulc

Přečíst článek

GameStop byl kdysi důležitým místem pro hráče nakupující videohry v kamenných obchodech. Zasáhla ho ale pandemie covidu-19 i dlouhodobý přesun hráčů na internet. Do celosvětového povědomí se firma dostala v roce 2021, kdy její akcie díky nákupům drobných investorů vystřelily o více než 1700 procent. Navzdory snahám o obrat se však dál potýká se strukturálními změnami v odvětví. Ve čtvrtém čtvrtletí jí tržby klesly o 14 procent.

eBay je naopak výrazně větší a stabilnější hráč. Firma vznikla v roce 1995 jako koníček podnikatele Pierra Omidyara, od té doby ale výrazně vyrostla. Minulý týden navíc předpověděla tržby za druhé čtvrtletí nad odhady analytiků. Sází především na silnou poptávku po sběratelských předmětech a autodoplňcích i na rostoucí popularitu živě vysílaných internetových aukcí.

Akcie GameStopu od začátku letošního roku stouply o 32,1 procenta a tržní hodnota firmy v pátek činila 12 miliard dolarů. Akcie eBay si za stejné období připsaly 19,5 procenta a její tržní hodnota dosáhla 46 miliard dolarů, upozornila agentura Reuters.

VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB 

Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.

Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.

V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.

Související

Hormuzský průliv dusí Asii. Japonsko hledá jistotu u Austrálie

Sanae Takaičiová
ČTK
nst
nst

Uzavření Hormuzského průlivu kvůli konfliktu mezi Spojenými státy, Izraelem a Íránem má podle Japonska zásadní dopad na Asii a oblast Tichomoří. Uvedla to japonská premiérka Sanae Takaičiová, která o zajištění energetických dodávek jednala s australským premiérem Anthonym Albanesem. Informovala o tom agentura AFP.

Hormuzským průlivem za běžných okolností proudí až pětina světové ropy. Přibližně 80 procent tohoto objemu míří do Asie. Od 28. února, kdy v regionu začala válka, je však přeprava surovin po této trase prakticky zastavená. To přispělo k růstu cen ropy na světových trzích. Situace se podle dostupných informací nezlepšila ani po vyhlášení příměří téměř před měsícem.

„Faktická uzávěra Hormuzského průlivu měla obrovský dopad na Indo-Pacifik,“ uvedla Takaičiová. Japonsko a Austrálie podle ní chtějí spolupracovat na zajištění spolehlivých dodávek energií.

Obě země už v energetice úzce spolupracují. Austrálie je největším dodavatelem zkapalněného plynu pro Japonsko, zatímco Japonsko do Austrálie vyváží ropné produkty.

Hlídková loď Spojených arabských emirátů (druhá zprava) poblíž tankeru zakotveného v Ománském zálivu poblíž Hormuzského průlivu, pátek 1. května 2026

Válka v zálivu má nečekaného vítěze. Saúdové na ropě vydělávají víc než před ní

Názory

Zcela nečekaně je svého druhu vítězem války v Perském zálivu Saúdská Arábie. Alespoň tedy mezi zeměmi Zálivu.

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Co by znamenalo íránské mýto v Hormuzském průlivu pro globální ekonomiku?

Co by znamenalo íránské mýto v Hormuzském průlivu pro globální ekonomiku?

Money

Pokud by Hormuzský průliv zůstal po skončení války v rukou Íránců, teheránský režim by dostal do rukou velkou strategickou výhodu i možný zdroj financí. Pro Spojené státy by to by to naopak znamenalo prohru. Byly by však poplatky za průjezd pro globální ekonomiku takový problém?

Karel Pučelík

Přečíst článek

Související

Doporučujeme