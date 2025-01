Která banka nyní nabízí nejlepší termínovaný účet?

Stále více klientů bank v Česku si chce fixovat sazby pro své úspory, a tak si vedle populárních spořicích účtů zakládají i termínované vklady. Uložená suma na nich meziročně vzrostla už o miliardy korun. Podívejte se, ve kterých bankách a na jak dlouho získáte nyní na přelomu ledna a února na termínovaných účtech ty nejlepší sazby.

Poslední měsíce jsou v Česku ve znamení setrvalého poklesu úrokových sazeb na spořicích účtech a většina bank tak registruje nárůst zájmu klientů zase o termínované vklady. Stoupají počty sjednávaných vkladových účtů i suma, kterou si lidé na nich ukládají. Jen objem prostředků na termínovaných vkladech u největší tuzemské banky podle počtu klientů, České spořitelny, meziročně stoupl o 15 procent na 140 miliard korun. A meziročně rostl i počet termínovaných vkladů, a to dokonce o třetinu na 100 tisíc, avizuje mluvčí banky Filip Hrubý.

„Díky tomu, že dlouhodobě roste povědomí o termínovaných vkladech jako atraktivní možnosti zhodnocení úspor, zaznamenáváme o tento typ produktu stále vyšší zájem. V meziročním srovnání o to je 20 procent. Za poslední čtvrtletí roku 2024 bylo pak nejvíce termínovaných vkladů sjednáno v prosinci,“ potvrzuje i Lucie Brunclíková z Banky Creditas.

Na rozdíl od spořicích účtů, kde se sazby mění téměř každý měsíc v závislosti na sazbách ČNB a na situaci na trhu, u termínovaných účtů se můžete spolehnout, že vám sazba, kterou získáte při sjednání účtu, zůstane garantovaná po celou dobu trvání vkladu. A také proto je o tento typ zhodnocování úspor mezi klienty bank i zájem prý dlouhodobě.

Které vklady nejvíce nyní lákají

Aktuálně tuzemské banky registrují největší zájem klientů o termínované vklady se splatností 3 měsíce, což není divu, protože ty jsou nyní i nejvíce bankami úročené. Nejlepší sazbu na tříměsíčním vkladu nyní nabízí UniCredit Bank a estonská banka Inbank a to 3,5 procenta. Na dalších příčkách žebříčku je Air Bank s 3,4 procenta a Moneta Moneta Money Bank se sazbou 3,3 procenta.

U jednoměsíčních vkladů je na prvním místě Banka Creditas se sazbou 3,4 procenta, následovaná UniCredit Bank, která úročí měsíční úspory sazbou 3,05 procenta. Další sazby měsíčních vkladů se pak už pohybují pod hranicí tří procent.

V případě vkladů na půl roku a rok pak můžete nejlepší sazbu získat jen na úrovni tří procent. U šestiměsíčních vkladů ji nabízí Moneta Money Bank a Banka Creditas, u dvanáctiměsíčních termínovaných účtů se k nim přidává také Inbank. Ostatní bankovní domy pak u těchto delších vkladů mají sazby už jen začínající dvojkou.

Podle Brunclíkové bývá tradičně největší zájem o krátkodobé termínované vklady na jeden, tři či šest měsíců. „Už letos v lednu jsme však zaznamenali nárůst sjednaných termínovaných vkladů s fixací úrokové sazby na delší dobu, především jeden rok,“ dodává Brunclíková. Je tak evidentní, že střadatelé si v posledních měsících začínají uvědomovat klesající tendenci úrokových sazeb, a proto začínají své úspory fixovat i na delší období. Stále více klientů také podle ní začíná využívat i možnosti spoření v eurech, a to včetně termínovaných vkladů.

Stokoruny nestačí

Při výběru nejzajímavěji úročeného termínovaného účtu se ovšem musíte řídit také výší minimálního vkladu. Není totiž možné si založit tento typ účtu jen s pár stokorunami. Banky při sjednání požadují alespoň několik tisícikorun, někde dokonce i desetitisíce korun.

Nejnižší minimální vklad z těch nejlépe úročených termínovaných vkladů nabízí nyní Fio banka, které stačí jen tři tisícovky, abyste si u ní mohli založit termínovaný účet. Banka Creditas, Komerční banka či Česká spořitelna nebo ČSOB požadují pro založení termínovaného účtu alespoň 5 tisíc korun.

Nejvyšší sumu pak budete potřebovat v bankách, které zpravidla nabízejí u termínovaných vkladů i ty nejvyšší sazby. Třicet tisíc korun shodně požaduje UniCredit Bank a Air Bank, a ještě o deset tisíc korun více pak je třeba mít na založení termínovaného vkladu v Moneta Money Bank.

Nejlepší sazby termínovaných účtů v bankách v České republice:

(Zdroj: Banky, stav k 28.1.2025)

Pět nejlepších sazeb termínovaných vkladů bank pro vklady na 1 měsíc:

Banka Creditas 3,40% UniCredit Bank 3,05% Fio banka 2,60% Česká spořitelna 2,35% ČSOB / ČSOB Poštovní spořitelna 2,25%

Pět nejlepších sazeb termínovaných vkladů bank pro vklady na 3 měsíce:

UniCredit Bank 3,50% Inbank 3,5% Air Bank 3,4% Moneta Money Bank 3,30% Banka Creditas 3,20%

Pět nejlepších sazeb termínovaných vkladů bank pro vklady na 6 měsíců:

Moneta Money Bank 3,00% Banka Creditas 3% Inbank 3,2% Air Bank 2,9% UniCredit Bank 2,80%

Pět nejlepších sazeb termínovaných vkladů bank pro vklady na 12 měsíců:

Banka Creditas 3,00% Inbank 3,0% Moneta Money Bank 2,80% UniCredit Bank 2,80% Fio banka 2,80%

