newstream.cz Money Studená sprcha pro USA: Ekonomika zpomalila víc, než se čekalo

Studená sprcha pro USA: Ekonomika zpomalila víc, než se čekalo

Růst ekonomiky USA ve čtvrtém čtvrtletí proti odhadům zpomalil mnohem více
Americká ekonomika ve čtvrtém čtvrtletí výrazně zpomalila. Hrubý domácí produkt Spojených států vzrostl v celoročním přepočtu o 0,5 procenta, zatímco ve třetím čtvrtletí činil růst 4,4 procenta. Vyplývá to z konečné zprávy zveřejněné americkým ministerstvem práce.

Konečné číslo je navíc ještě nižší než předchozí odhady. Zpřesněná zpráva z poloviny března počítala s růstem o 0,7 procenta, zatímco první rychlý odhad z února uváděl 1,4 procenta.

Na zpomalení se výrazně podepsal pokles výdajů a investic federální vlády. Ty se v ročním přepočtu propadly o 16,6 procenta kvůli ochromenému fungování ekonomiky v důsledku neschváleného financování. Tento vývoj snížil růst HDP ve čtvrtletí o 1,16 procentního bodu.

Zpomalení je patrné také u spotřebitelských výdajů. Ty sice vzrostly o 1,9 procenta, ale jde o nižší tempo než v předchozích odhadech i oproti růstu o 3,5 procenta ve druhém čtvrtletí.

Za celý rok 2025 americká ekonomika vzrostla o 2,1 procenta. V předchozích letech přitom dosahovala vyšší dynamiky – v roce 2024 to bylo 2,8 procenta a o rok dříve 2,9 procenta.

Výhled do letošního roku zůstává nejistý. Podle agentury AP se na něm podepisuje zejména válka, kterou Spojené státy spolu s Izraelem zahájily na konci února proti Íránu. Konflikt vedl k prudkému růstu cen energií a narušení světového obchodu.

Donald Trump

Evropané se odvracejí od USA: Trump je pro ně větší hrozbou než Čína

Politika

Spojené státy pod vedením Donalda Trumpa vnímají Evropané stále častěji jako hrozbu, nikoli jako spojence. Vyplývá to z nového průzkumu European Pulse, který pro server Politico a společnost beBartlet zpracovala agentura Cluster17.

Grónsko

„Špatně řízený kus ledu." Trump kritizuje NATO a znovu vytahuje Grónsko

Politika

Americký prezident Donald Trump se zřejmě znovu zaměřil na Grónsko a současně zostřil kritiku NATO. Jak uvádí server CNBC, diplomatické důsledky války s Íránem odhalují rostoucí napětí mezi Washingtonem a jeho spojenci v alianci.

VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB 

Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.

Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.

V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.

Bankovka v hodnotě 2000 korun

Obchodní války úřadují. Bankovní asociace zhoršila odhad hospodářského růstu Česka

Money

Dalibor Martínek: Nafta o čtyři koruny levnější. Mají se Češi radovat? Měli by spíš brečet

Ministerstvo financí vydalo svůj již třetí příkaz k maximálním cenám paliv. Nafta má podle státního nařízení zlevnit ze dne na den o víc než čtyři koruny za litr. Pro řidiče jistě dobrá zpráva, ale ve výsledku pro společnost velmi špatná.

Babiš může mít pocit, že se tentokrát trefil s regulací cen paliv do černého. Když byl minule premiérem, jeho zmatečný boj proti covidu mu prohrál volby. Poučil se. Nyní, když je podruhé premiérem, bude dělat jenom dobro. Plebsu jenom chléb a hry. Žádné zbrojení, více výdajů na zdravotnictví. Abychom si tu lépe žili.

Dary z nebes

Válka v Íránu a drahá paliva byly pro něj dary z nebes. Po bolševickém vzoru začal z pozice státu ceny paliv regulovat, diktovat soukromému sektoru. Už nestačí, že má na podnikatele finanční Kobru 26, která má hlídat, aby nikdo neobcházel daně. Teď už přímo nařizuje podnikatelům ceny. Je to první kolečko salámu v porcování svobod a volného trhu, za který lidé v roce 1989 stáli na náměstích.

Nyní se také stojí na náměstích. Proti způsobům současné vlády. Nicméně, Babiš může být v klidu, většina Čechů by ho volila. Člověka bez morálního rámce, který postavil svou kariéru na oportunismu. Vyhýbá se trestnímu řízení za své minulé hříchy, nahlodává pozici prezidenta, vlamuje se do volného trhu. Mnoha lidem to nevadí, dostávají ten svůj chleba. Nyní v podobě zlevňující nafty.

Hormuzský průliv je nadále prakticky uzavřen, za den proplulo šest lodí

Klíčová tepna světové ropy kolabuje. Hormuz zůstává prakticky uzavřen, za den proplulo jen šest lodí

Zprávy z firem

Hormuzským průlivem za posledních 24 hodin proplulo šest nákladních lodí, z toho jeden ropný tanker. Vyplývá to z analýzy údajů z aplikací pro sledování lodí, kterou dnes zveřejnila agentura Reuters. Úroveň provozu v klíčové úžině tedy zůstává na podobné úrovni jako před středečním uzavřením příměří mezi Spojenými státy a Íránem. Před válkou touto vodní cestou proplouvalo kolem 135 lodí denně.

Překročení červené linie

Je jaksi přehlíženo, že tady byla překročena červená linie. Princip svobodného trhu, což byla společenská modla v době změny režimu. Babiš ji beztrestně překročil, a ještě se tím chlubí.

První je nafta, co bude dál. Vláda kontroluje informace, zasahuje do volného trhu. Její prsty sahají do tajných a informačních služeb, řídí represivní aparát, chce řídit televizi, diplomacii nechal Babiš na pospas diletantovi. Na stovkách vlivných pozic se mění lidé, přicházejí staronové, ohebné a loajální kádry.

Možná sledujeme změnu režimu v přímém přenosu. S úsměvem na tváři nad zlevňováním nafty se pomalu necháváme vařit systémem jako ona pověstná žába.

Dalibor Martínek: Babiš využil Trumpovu válku a zavádí plánované hospodářství

Názory

Co zůstalo po ShowParku v Holešovicích? Praha řeší budoucnost haly bez oken

Hala 18 v Holešovické tržnici, kterou Praha po letech sporů převzala od provozovatele ShowParku, zůstala prázdná. Uvnitř se skrývá 55 místností bez oken i prostor, který bude vyžadovat investice v řádu stovek milionů korun. Město nyní řeší jeho další využití.

Dveře se zavřely, světla zhasla a po letech zůstal jen prázdný prostor. Hala 18 v Holešovické tržnici, kde ještě nedávno fungoval erotický klub ShowPark, je po dlouholetých soudních sporech konečně prázdná.

Uvnitř se skrývá přibližně 55 malých místností. Nemají okna. Ta původní byla zazděná. Každá je vybavená postelí, někde zděnou, jinde jen jednoduchou dřevěnou konstrukcí, a vlastním sociálním zázemím. Celek působí jako uzavřený labyrint boxů propojených úzkými chodbami. Uprostřed haly zůstává bar, kdysi zřejmě centrum dění.

Historie schovaná pod podhledy

Samotná budova přitom patří k historickému jádru areálu. Její původní charakter je ale téměř nečitelný. Architektonické detaily zmizely pod vrstvami nevzhledných podhledů, příček a improvizovaných úprav. Otevřená industriální hala se během let proměnila v uzavřený, fragmentovaný prostor, který působí spíš jako provizorium než součást historického komplexu.

Po odchodu provozu nezůstala jen prázdnota. V prostoru je cítit tíha letitého fungování. Opotřebení, improvizace a absence systematické péče. Hala nepůsobí neutrálně, spíš smutně. Jako místo, které bylo dlouhodobě využívané, ale nikdy skutečně rozvíjené.

V Holešovická tržnice vzniká místo, které má ambici stát se novým každodenním centrem pražské gastronomie.

Z brownfieldu gastro centrum. Ambiente mění Holešovickou tržnici jídlem i architekturou

Enjoy

Holešovická tržnice se stává dalším klíčovým bodem pražské gastronomie. Ambiente tu rozvíjí koncept postavený na zavedených značkách a sdíleném dvorku.

Spor, který skončil až letos

Praha se snažila halu získat zpět od roku 2012. Přestože soud pravomocně rozhodl o vyklizení už v roce 2019, provozovatel, společnost E.R.O.C., dokázal odchod roky oddalovat.

Zlom přišel až letos, kdy exekutor stanovil pevný termín nuceného vyklizení. Firma nakonec odešla ještě před jeho provedením. „Odevzdali klíče i elektroměry,“ přibližuje předseda městské společnosti Výstaviště Praha Holešovice Tomáš Hübl.

Podle dostupných informací se provoz přesunul jinam do centra města, konkrétně do oblasti kolem Pavlova náměstí.

Budoucnost je v rukou města

Hala je dnes prázdná a bez jasného využití. Existují studie. Budoucnost tohoto prostoru je nyní plně v rukou hlavního města, které musí rozhodnout nejen o jeho funkci, ale i o rozsahu investic. Rekonstrukce může přesáhnout 200 milionů korun a zabrat několik let.

„V ideálním případě bychom mohli začít rekonstruovat v roce 2031,“ přibližuje Hübl.

Než padne definitivní rozhodnutí, čeká budovu detailní technické posouzení. Ve hře je kombinace kanceláří, obchodů i veřejných služeb. Krátkodobě se nabízí i provizorní využití například pro ateliéry nebo dílny.

Holešovická tržnice získává nové umělecké dílo: monumentální sousoší Trh a jatka

OBRAZEM: Holešovická tržnice získala novou dominantu

Enjoy

Severní vstup do Holešovické tržnice zdobí nové sousoší nazvané Trh a jatka, které vytvořili Adam Trbušek a Artur Magrot z Akademie výtvarných umění (AVU). Nahradilo interaktivní dřevěnou instalaci Karlínský vor od Adama Kovalčíka, které zde bylo do letošního jara. Nynější umělecké dílo zůstane na místě jeden rok.

Místo s těžkou historií

Příběh haly ale není jen o posledních letech. Celý areál Holešovické tržnice vznikl už v roce 1895 jako pražská ústřední jatka, jedno z nejmodernějších zařízení své doby v rámci Rakouska-Uherska. Komplex pavilonů sloužil jako klíčové centrum zpracování masa pro celou metropoli a fungoval jako soběstačný provoz s vlastní infrastrukturou.

Po roce 1989 ale původní funkce zanikla a areál začal postupně chátrat. V 90. letech se proměnil v tržnici bez jasné koncepce, s komplikovanými nájemními vztahy a dlouhodobými smlouvami. Právě tehdy vznikly i kontrakty, které později výrazně ztížily jeho proměnu.

Rekonstrukce jateční burzy v Holešovické tržnici

Holešovická tržnice otevře budovu jateční burzy. Areál potřebuje masivní investici

Zprávy z firem

Městská společnost Výstaviště Praha, která spravuje areály Výstaviště a Holešovické tržnice, letos otevře zrekonstruovanou budovu bývalé jateční burzy. Haly 27 a 28 představí jako obchody a již se připravuje na oslavy 130 let areálu Holešovické tržnice v podobě gurmánsko-kulturního festivalu. 

Proměna, která ještě neskončila

V posledních letech se město snaží areál postupně revitalizovat a vrátit mu nový smysl. Návštěvnost roste, přibývají akce i nové podniky. Hala 18 ale dlouho zůstávala jedním z posledních problematických míst.

Na letošek jsou v Holešovické tržnici naplánovány rozsáhlé investice, kromě stavebních úprav za sedm milionů korun ve zmiňované hale 19, projdou stavebími úpravy v částce cca 20 milionů i haly 7, 8 a 9. Na přípravné práce pro kompletní rekonstrukci haly číslo 35 je alokováno cca 30 milionů korun.

Na Kuksu začalo restaurování barokní sochy Velkého křesťanského bojovníka

OBRAZEM: Barokní obr se probouzí, Braunova socha v Kuksu prochází záchranou

Enjoy

V bylinkové zahradě hospitálu Kuks na Trutnovsku začalo restaurování téměř osm metrů vysoké sochy Velkého křesťanského bojovníka. Barokní originál pochází z dílny Matyáše Bernarda Brauna, informoval kastelán Libor Švec. Dílo vytesané z pískovce je v centru bylinkové zahrady za hospitálem, původně ale bylo součástí areálu Braunova betléma. Kuks patří k nejnavštěvovanějším státním památkám v Královéhradeckém kraji.

Mrakodrap Eurovea Tower v Bratislavě

Bratislava překvapila nejen Evropu. Z rafinerie a skladů vyrostla čtvrť, kterou obdivují až v Americe

Reality

Město, kde se dříve nacházely kontaminované brownfieldy, dnes plní mrakodrapy, bulváry a nové parky. A další stavby míří až ke 200 metrům. Proč je Bratislava ve výškové výstavbě tam, kde Praha ani nezačala?

Michal Šiller, obchodní ředitel společnosti Neocity

V povolování staveb je chaos, čekáme na digitalizaci, říká Šiller z Neocity

Reality

Zámek Veleslavín

Nová šance pro zámek Veleslavín? Praha 6 je po odkupu od státu připravena budovu převzít a opravit

