Studená sprcha pro USA: Ekonomika zpomalila víc, než se čekalo
Americká ekonomika ve čtvrtém čtvrtletí výrazně zpomalila. Hrubý domácí produkt Spojených států vzrostl v celoročním přepočtu o 0,5 procenta, zatímco ve třetím čtvrtletí činil růst 4,4 procenta. Vyplývá to z konečné zprávy zveřejněné americkým ministerstvem práce.
Konečné číslo je navíc ještě nižší než předchozí odhady. Zpřesněná zpráva z poloviny března počítala s růstem o 0,7 procenta, zatímco první rychlý odhad z února uváděl 1,4 procenta.
Na zpomalení se výrazně podepsal pokles výdajů a investic federální vlády. Ty se v ročním přepočtu propadly o 16,6 procenta kvůli ochromenému fungování ekonomiky v důsledku neschváleného financování. Tento vývoj snížil růst HDP ve čtvrtletí o 1,16 procentního bodu.
Nejistý výhled
Zpomalení je patrné také u spotřebitelských výdajů. Ty sice vzrostly o 1,9 procenta, ale jde o nižší tempo než v předchozích odhadech i oproti růstu o 3,5 procenta ve druhém čtvrtletí.
Za celý rok 2025 americká ekonomika vzrostla o 2,1 procenta. V předchozích letech přitom dosahovala vyšší dynamiky – v roce 2024 to bylo 2,8 procenta a o rok dříve 2,9 procenta.
Výhled do letošního roku zůstává nejistý. Podle agentury AP se na něm podepisuje zejména válka, kterou Spojené státy spolu s Izraelem zahájily na konci února proti Íránu. Konflikt vedl k prudkému růstu cen energií a narušení světového obchodu.
