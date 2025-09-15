OBRAZEM: Holešovická tržnice získala novou dominantu
Severní vstup do Holešovické tržnice zdobí nové sousoší nazvané Trh a jatka, které vytvořili Adam Trbušek a Artur Magrot z Akademie výtvarných umění (AVU). Nahradilo interaktivní dřevěnou instalaci Karlínský vor od Adama Kovalčíka, které zde bylo do letošního jara. Nynější umělecké dílo zůstane na místě jeden rok.
Trbušek je hlavním technologem AVU, Magrot je specialistou na digitální modelování ve 3D středisku akademie. Podle galerie je medvěd, který kvůli plástvím rozbíjí podstavec, na němž stojí, v přímém dialogu s ikonickým býkem stojícím při vchodu do tržnice z karlínské strany. „Na vítězném návrhu Adama Trbuška jsme ocenili promyšlenou komunikaci s existující sochou býka. Autor propojení obhajuje ekonomickým modelem, tzv. býčím a medvědím trhem, kdy obě strany společně popisují vzestupné a klesající tendence trhu,“ uvedla vedoucí Oddělení umění ve veřejném prostoru GHMP Marie Foltýnová.
Podstavec sochy slouží také jako místo k posezení a tento funkční prvek ocenila hodnotící komise jako originální doplnění silného vizuálního a symbolického účinku sousoší.
To vzniklo v rámci programu Umění pro město, který spadá pod Galerii hlavního města Prahy. „Mám radost, že se nám i letos podařilo zapojit do programu Umění pro město a pokračujeme tak ve spolupráci dvou městských organizací na oživení veřejného prostoru uměleckými intervencemi. A mám radost z podoby vítězného díla, které skvělým způsobem reaguje na původní sochařskou výzdobu Holešovické tržnice a staví ji do světla současného světa, ve kterém nic není jisté. Moc se těším na reakce návštěvníků,“ uvedl programový ředitel Holešovické tržnice Michal Tošovský.
