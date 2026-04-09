OBRAZEM: Barokní obr se probouzí, Braunova socha v Kuksu prochází záchranou

Na Kuksu začalo restaurování barokní sochy Velkého křesťanského bojovníka
ČTK

V bylinkové zahradě hospitálu Kuks na Trutnovsku začalo restaurování téměř osm metrů vysoké sochy Velkého křesťanského bojovníka. Barokní originál pochází z dílny Matyáše Bernarda Brauna, informoval kastelán Libor Švec. Dílo vytesané z pískovce je v centru bylinkové zahrady za hospitálem, původně ale bylo součástí areálu Braunova betléma. Kuks patří k nejnavštěvovanějším státním památkám v Královéhradeckém kraji.

Socha Velkého křesťanského bojovníka vznikla v roce 1732 a naposledy ji odborníci restaurovali v 60. letech minulého století. „I proto současný stav sochy vyžaduje odborný zásah, jehož cílem je zamezit degradaci kamene a kovových prvků. Veškeré práce byly plánovány dopředu,“ uvedl Švec.

Návštěvníci bylinkové zahrady budou moci sledovat práci restaurátora na vlastní oči. Hotovo by mělo být do léta. „Sochu očistíme od řas, mechů a lišejníků. Dále ztenčíme černé krusty, odstraníme degradované doplňky, vyplníme spáry a také trhliny, které jsou typické pro tento druh kamene, jedná se o přirozený jev stárnutí,“ řekl restaurátor Michal Polák.

Meč už je pryč

Kolem sochy je lešení. Odborníci demontovali téměř dva metry dlouhý meč, který odvezli do restaurátorské dílny a do pravé ruky Velkého křesťanského bojovníka se vrátí před dokončením všech prací. Náklady na restaurování samotné sochy jsou 472 tisíc korun a na renovaci meče okolo 52 tisíc korun.

„Téma Křesťanského vojína se objevovalo již za křižáckých válek. Ve výtvarném zpracování býval zpodobňován především na grafických listech, v malířství výjimečně a v sochařství nikdy, čímž se ve šporkovském prostředí jedná o skutečný unikát,“ uvedl Švec.

Restaurování sochy zapadá do dlouhodobého plánu památkářů postupně v Kuksu obnovovat sochařská díla barokního sochaře Brauna, jehož stěžejním dílem v areálu jsou alegorické sochy Ctností a Neřestí. Jejich originály si návštěvníci mohou prohlédnout v lapidáriu hospitálu.

Díla barokního sochaře Brauna je možné vidět i v nedalekém Novém lese v takzvaném Braunově betlémě. Jde o skupinu soch a reliéfů vytesaných do skály a zakomponovaných do krajiny. Restaurovaná socha byla dříve součástí Braunova betléma.

Na jaře je hospitál pro návštěvníky otevřený od úterý do pátku od 9:00 do 17:00. O letních prázdninách bude památka otevřena denně, tedy i v pondělí. Bylinková zahrada je přístupná celoročně bez omezení.

Barokní komplex v labském údolí v Kuksu začal stavět František Antonín Špork v roce 1692. Stavební činnost vyvrcholila kolem roku 1710. Z původního rozsáhlého lázeňského areálu se dochoval pouze špitál s kostelem Nejsvětější Trojice a kryptou. Zámek a některé další budovy vzaly za své při povodních a požáru.

Enjoy

Rýsuje se podoba chystaného nového centra Špindlerova Mlýna. Do finále postupují návrhy tří aktérů soutěže, českého ateliéru ADR, OV Architekti a slovenského studia Sadovsky&Architects. Jejich návrhy budou vystaveny a představeny obyvatelům i návštěvníkům Špindlerova Mlýna šestého června v centru města.

Koncem března se v hotelu Savoy uskutečnil druhý soutěžní workshop urbanisticko-architektonické soutěže Centrum Špindlerova Mlýna. Osm soutěžních týmů na něm představilo své koncepty budoucí podoby centra města.

Otevřenost procesu

Na prezentace navázalo jednání soutěžní poroty, která jednotlivé koncepty posoudila a rozhodla o postupu do finální fáze. „Soutěžící představili pestrou škálu přístupů k řešení centra Špindlerova Mlýna a odvedli velmi kvalitní práci. Porota ve spolupráci se zástupci města a investora formulovala doporučení pro další rozpracování návrhů. Nyní jsme zvědaví, jak tři postupující týmy své návrhy finálně rozvinou,“ okomentoval průběh Igor Marko, předseda soutěže.

„Druhý soutěžní workshop potvrdil vysokou kvalitu a různorodost návrhů a umožnil vybrat finálovou trojici. Jejich dopracované návrhy vystavíme přímo v centru města, kde o nich budeme společně s autory, odbornou porotou i zástupci města debatovat s veřejností. Ta bude mít možnost návrhy komentovat a dávat architektům i investorovi svá doporučení. Právě tato otevřenost je pro nás zásadní součástí celého procesu,“ říká David Musil, výkonný ředitel Penta Real Estate.

„Špindlerův Mlýn je pro nás srdcová záležitost a vnímáme ho jako symbolické centrum Krkonoš. V jeho středu dnes leží zdevastovaný brownfield s obrovským potenciálem. Chceme tu vytvořit živé, moderní a komunitní místo s bydlením, službami i kvalitním veřejným prostorem, které bude fungovat celoročně – nejen pro turisty, ale především pro místní,“ dodal Musil.

Termín odevzdání návrhů je stanoven na 22. května, následně budou návrhy představeny veřejnosti. Hodnocení poroty proběhne 19. června. „Jsem rád, že je postup soutěže transparentní a že se představení zúčastnila také většina kolegů ze zastupitelstva. Zejména bych ale chtěl pozvat všechny Špindleráky i návštěvníky Špindlerova Mlýna na první červnovou sobotu. Budou si moci během odpoledne prohlédnout jednotlivé návrhy, popovídat si s jejich autory a zanechat porotě své komentáře,“ uvedl Martin Jandura, starosta města Špindlerův Mlýn.

Éra levných letenek končí. Proč si za dovolenou drasticky připlatíme?

Ryanair
iStock
Lukáš Kovanda
Lukáš Kovanda

Češi, kteří si zvykli na to, že víkendový výlet do Londýna nebo Říma vyjde levněji než lístek na vlak z Prahy do Ostravy, zažívají střet s realitou. Dovolená „za pár stovek“ je pryč. Geopolitické otřesy na Blízkém východě tvrdě dopadly na jednu z klíčových tepen dnešní mobility – na trh s leteckým palivem.

Právě letecké palivo v severozápadní Evropě zdražilo skokově nejvíce ze všech sledovaných paliv (viz graf). Zatímco benzin, lodní palivo nebo nafta také rostou, právě letecké palivo se trhu doslova utrhlo ze řetězu.

Zatímco světová média se soustředí na ceny ropy Brent, které sice rostou, ale zatím nepřekonaly absolutní historické milníky, skutečné drama se odehrává v zákulisí na trhu s leteckým palivem. Cena leteckého paliva v Evropě totiž přesáhla 1 700 dolarů za tunu.

Data Mezinárodní asociace leteckých dopravců (IATA) ukazují (viz tabulka), že globální průměrná cena vyletěla na 209 dolarů za barel. To představuje meziroční nárůst o markantních 132 procent. V Asii je situace ještě napjatější – tam si dopravci meziročně připlácejí dokonce o 163 procent více.

Tento šok je přímým důsledkem uzavření Hormuzského průlivu. Tudy za normálních okolností proudí pětina světové ropy a až polovina evropského dovozu leteckého paliva.

Evropský trh je podle lidí z oboru v dubnu zatím poměrně dobře zásobený díky existujícím zásobám a dříve nasmlouvaným dodávkám. To jí kupuje čas, ale ne jistotu. Právě květen a červen mohou ukázat, jak vážně byl evropský trh zasažen. Donald Trump sice nyní vyhlásil křehké dvoutýdenní příměří a na chvíli tak srazil bezprostřední paniku na trzích, jenže tím problém jen odsunul, nikoli vyřešil. Írán navíc dál trvá na vybírání mýta v Hormuzském průlivu, takže nejistota v dodávkách zůstává vysoká.

Letní dovolená se citelně prodraží

Nejde o žádná abstraktní čísla z burz, ale o hrozbu pro rozpočty českých rodin. Reálně hrozí, že letošní dovolená se kvůli drahému palivu a rušení spojů citelně prodraží a zkomplikuje. Skandinávské aerolinky SAS oznámily, že v dubnu zruší nejméně tisíc letů. Ryanair zatím masové rušení letů neavizuje, počítá však s růstem cen letenek v důsledku dražšího paliva.

Letecké společnosti jsou v kleštích. Palivo tvoří až 40 procent jejich provozních nákladů, a i když se velké firmy proti růstu cen částečně zajišťují, obří skok v cenách leteckého paliva neumožňuje nic jiného než přenést náklady na cestující. Ryanair již avizoval citelné zdražování po Velikonocích a IATA varuje, že plošný růst cen letenek může přesáhnout 9 procent. Tuzemský Smartwings už na situaci reagoval zavedením palivových příplatků v řádu stovek korun.

Pro cestující z toho plyne jednoduché pravidlo: bezpečnější volbou budou krátké a přímé lety. Právě ty jsou z hlediska provozu i zásobování méně rizikové než dálkové a složitě navazující spoje.

Trumpovo křehké čtrnáctidenní příměří s Íránem sice přineslo trhům mírný oddech a cenu ropy o něco srazilo, ale dokud Teherán trvá na vybírání mýta v Hormuzském průlivu, napětí nezmizí.

Pro českého turistu to znamená jediné – doba hojnosti a levného létání je u konce. Letenky se stávají luxusnějším zbožím a letošní dovolená u moře nás bude bolet víc, než jsme si ještě před pár měsíci dokázali připustit.

