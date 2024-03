Rekonstrukce pražského Výstaviště se protáhne do roku 2026. Cena přesáhne 2,6 miliardy korun

Oprava a dostavba Průmyslového paláce na pražském Výstavišti vstupuje do třetího roku. Letos stavaři opraví střechy a dokončí montáž ocelové konstrukce obnovovaného křídla. To vyhořelo v říjnu roku 2008.

Kompletní rekonstrukce začala v únoru 2022 a původně měla skončit v roce 2025, termín byl ale kvůli komplikacím posunutý. „Celá rekonstrukce má stát zhruba 2,6 miliardy korun. Finální částku ale ještě nevíme, to se teprve ukáže, přibydou vícepráce, které si vyžádá například nečekaně zchátralý stav podlah,“ řekl k projektu Adam Zábranský, radní pro majetek, transparentnost a legislativu. Podle něj se ale již další komplikace neočekávají.

„Pečujeme o architektonické, historické i kulturní dědictví hlavního města, obnova Průmyslového paláce je toho důkazem. Jsem rád, že práce postupují vpřed, nedávno jsem se o tom byl přesvědčit přímo na místě. Doufám, že se Pražané v dohledné době dočkají znovuotevření této dominanty Výstaviště i celé metropole,“ zhodnotil průběh projektu přažský primátor Bohuslav Svoboda.

Ke slovu se dostanou restaurátoři

Letos se opravy dočkají i umělecké prvky, které restaurátoři obnovují. „Navracet se budou vitráže, půjdeme postupně od severní části k jihu,“ řekl David Čech, vedoucí projektu ze společnosti Metrostav DIZ. Na prostřední část paláce se vrátí věžička a opravené hodiny.

Další rekonstrukce

Stavbu investuje Magistrát prostřednictvím městské firmy Výstaviště Praha. Netýká se však jen Průmyslového paláce, ale pracuje se i v dalších budovách a venkovních prostranstvích. Letos se tak na Výstavišti finišují práce na opravě Křižíkových pavilonů a divadla Spirála. Investice si vyžádá i modernizace rozvodny a opravy Lapidária, kde jsou umístěné historické sochy a artefakty. Firma Výstaviště Praha má ve své správě i nedaleký areál Holešovické tržnice, který rovněž prochází rekonstrukcí. O areály výstaviště a tržnice mají lidé zájem. Jen loni výstaviště navštívily zhruba dva miliony lidí a tržnici na 2,5 milionu.

„V Holešovické tržnici se bude opravovat několik hal. Letošní investice do areálů výstaviště a tržnice bude 228 milionů korun,” uvedl předseda představenstva městské firmy Tomáš Hübl. „Většina budov i veřejných prostranství v Holešovické tržnici je velice zanedbaných,“ zhodnotil současný stav radní Zábranský.

V tržnici městská firma připravuje kompletní rekonstrukci hal 27 a 28, do kterých půjde 28 milionů. Stavební úpravy haly 11 si vyžádají 19 milionů a další peníze půjdou na rekonstrukci infocentra v hale číslo 1 a projektovou dokumentaci pro opravu haly číslo 35. Loni byla zahájena oprava historické burzy, do které město již vložilo zhruba 70 milionů a další peníze si oprava ještě vyžádá.

Peníze pro výstaviště

Valná většina letošních investic tak půjde do Výstaviště, konkrétně 161,8 milionu. Dvanáct milionů městská firma vloží do finální úpravy střech Křižíkových pavilonů, kde vzniká místo pro posezení a zeleň.

„Další peníze investujeme do akustického řešení pavilonů. Oprava fasády Lapidária bude stát 11 milionů. Vzniknou i takzvané modulární jednotky s toaletami, pokladnami či vrátnicemi. Do opravy divadla Spirála investujeme 71,3 milionu,“ vypočítal Hübl.

Rekonstrukce Spirály bude dokončena v letošním roce a již nyní se připravuje program, který zřizovatel představí v následujících měsících. V celkové částce je zahrnuta například zvuková a osvětlovací technika, vyřešení akustiky malého sálu, nákup židlí, teleskopu motorického hlediště a další techniky.

