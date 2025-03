ČEZ jedná s Rolls-Royce SMR. V Česku by mohly vzniknout továrny na jaderné moduly

V Česku by v budoucnu mohly vzniknout až dvě továrny na moduly pro malé jaderné elektrárny. Společnost ČEZ o tom nyní jedná s britskou firmou Rolls-Royce SMR, s níž loni uzavřela strategické partnerství, uvedl generální ředitel ČEZ Daniel Beneš. První blok by měl vzniknout v první polovině 30. let v Temelíně. Společnost zároveň pokročila také v přípravě modulárního reaktoru v Tušimicích.

ČEZ se se společností Rolls-Royce SMR dohodl na strategické spolupráci při vývoji modulárních reaktorů loni na podzim. ČEZ postupně převezme zhruba pětinový podíl britské firmy, za který zaplatí několik miliard korun. Spolupráce počítá s tím, že ČEZ se bude přímo podílet na vývoji nové technologie modulárních reaktorů i na jejich výrobě v globálním měřítku. Technologii modulárních reaktorů od Rolls-Royce SMR chce v budoucnu ČEZ využívat i v Česku.

Práce pro tisíce lidí

„Probíhá jednání s Rolls-Royce SMR o výstavbě až dvou továren na moduly SMR v České republice. To s sebou přinese další pracovní místa a pozitivní přínos pro Českou republiku,“ řekl dnes Beneš. Člen představenstva ČEZ Tomáš Pleskač v prosinci uvedl, že plánované továrny by v příštích 20 až 30 letech mohly zaměstnat až 8000 lidí.

První modulární reaktor připravuje ČEZ poblíž jihočeské jaderné elektrárny Temelín, vzniknout má podle současných plánů v první polovině 30. let. Loni v listopadu společnost podala oznámení EIA, podání dokumentace očekává začátkem příštího roku, schválena už byla také aktualizace zásad územního rozvoje Jihočeského kraje.

Kromě toho společnost připravuje pro případnou výstavbu modulárních reaktorů i další lokality. Nejdál z nich je v Tušimicích na Chomutovsku na místě současné uhelné elektrárny. V únoru podnik rovněž podal oznámení EIA, která zkoumá dopady projekty na okolní životní prostředí.

Beneš dále upozornil, že pokračují monitorovací práce i v Dětmarovicích na Karvinsku, ČEZ podle něj mapuje možnosti využití také dalších lokalit. Společnost plánuje do roku 2050 postavit modulární reaktory o souhrnném výkonu tři gigawatty. Stávající jaderné elektrárny v Dukovanech a Temelíně mají každá výkon asi dva gigawatty.

Cena modulárního reaktoru by podle skupiny měla být obdobná jako u velkých bloků s tím, že bude poměrem odpovídat nižšímu výkonu modulárního reaktoru. ČEZ nyní připravuje stavbu dvou velkých reaktorů o výkonu každého přes 1000 megawattů v Dukovanech, náklady by při současných cenách měly podle vlády vyjít dohromady na 400 miliard korun.

Modulární reaktory je možné vyrábět sériově v továrnách a po jednotlivých blocích jich postupně víc soustředit na jednom místě. Podle expertů na jadernou energetiku se liší od velkých jaderných bloků především nižším výkonem a také rychlejší a jednodušší stavbou. Naopak provoz by mohl být podobný.

