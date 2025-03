Dány dráždí americká návštěva Grónska. Nepřijatelný nátlak, uvedla premiérka Frederiksenová

Návštěva americké delegace v Grónsku je nepřijatelný nátlak na toto dánské autonomní území, řekla to dánská premiérka Mette Frederiksenová. Grónsko má tento týden navštívit delegace v čele s manželkou viceprezidenta USA Ushou Vanceovou. Americký prezident Donald Trump přitom opakovaně projevil zájem Grónsko připojit k USA.

Nevyžádaná návštěva se má uskutečnit od čtvrtku do soboty. Kromě manželky amerického viceprezidenta J.D. Vance se na ostrov chystá také americký poradce pro národní bezpečnost Mike Waltz nebo ministr energetiky Chris Wright.

Trump naposledy v pondělí zopakoval, že USA by měly Grónsko převzít. Je to podle něj důležité pro národní bezpečnost USA. Největší ostrov světa má přitom velký geostrategický význam a zároveň oplývá velkým nerostným bohatstvím.

Provokace, zní z Dánska

Vlády Grónska i Dánska opakovaně vyjádřily s plány na americkou anexi Grónska nesouhlas. Grónský premiér Múte Egede chystanou americkou návštěvu na ostrově označil za provokaci a dánská premiérka Frederiksenová dnes za nepřijatelný nátlak. „Musím říct, že je to v této situaci nepřijatelný tlak na Grónsko a Dánsko. A je to tlak, kterému se budeme bránit,“ řekla politička dánským médiím DR and TV2.

Chystaná návštěva spadá do období, kdy se v Grónsku po parlamentních volbách teprve formuje nová vláda a příští týden se tam navíc konají obecní volby.

„Tato návštěva rozhodně není o tom, co Grónsko potřebuje nebo chce,“ upozornila Frederiksenová. „Prezident Trump to myslí vážně. Chce Grónsko. Proto (tato návštěva) nemůže být vnímána nezávisle na čemkoli dalším,“ zdůraznila premiérka.

Delegace míří za poznáním

Mluvčí Národní bezpečnostní rady Bílého domu Brian Hughes řekl, že delegace se bude chtít „poučit o Grónsku, jeho kultuře, historii a obyvatelích“.

Frederiksenová zpochybnila údajně soukromý ráz návštěvy, které se zúčastní oficiální představitelé USA. Zdůraznila přitom, že Dánsko nezpochybňuje vztahy s USA, založené na bilaterální smlouvě z roku 1951, na jejímž základě mají USA právo si na ostrově zřizovat vojenské základny s vědomím Dánska a Grónska. „Jsme spojenci,“ potvrdila. Zároveň však také poukázala na údajně „masivní podporu“, kterou má Kodaň ze strany severských zemí a EU.

